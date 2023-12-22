የፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የፀረ-ሴማዊነት ምስክርነት ከሰጡ በኋላ ስራቸውን ለቀቁ

የፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሊዝ ማጊል በካምፓሱ ውስጥ ስላለው ፀረ-ሴማዊነት አወዛጋቢ የኮንግረሱ ምስክርነቶችን ተከትሎ ስራ መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። የስራ መልቀቂያው የመጣው ማጊል በአይሁዶች ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻን የሚደግፉ ተማሪዎች ላይ ቅጣትን በተመለከተ ጥያቄዎችን በማስተናገድ ትችት ከገጠማት በኋላ ነው። ፖለቲከኞች፣ ተወካይ ኤሊሴ ስቴፋኒክ እና ተወካይ ናንሲ ማሴ፣ የማጊልን መልቀቂያ አወድሰው፣ እና ሌሎች የኮሌጅ ፕሬዚዳንቶች ፀረ ሴማዊነትን እንዲያወግዙ አሊያም የስራ መልቀቂያ እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል።
በኮንግሬስ ችሎቱ ወቅት ስቴፋኒክ ማጊልን እና ሌሎች የዩንቨርስቲ ፕሬዚዳንቶችን ስለ አይሁዶች የዘር ማጥፋት የሚደግፉ የተማሪዎች ዝማሬዎች ላይ ተጫን። ከጊዜ በኋላ ማጊል የአይሁዶች የዘር ማጥፋት ዘመቻ “ክፉ፣ ግልጽ እና ቀላል” መሆኑን በመግለጽ ይቅርታ ጠየቀ። ሆኖም የማጊል እና የሌሎቹ ፕሬዚዳንቶች ምላሾች በፖለቲከኞች ከፍተኛ ትችት ገጥሟቸዋል፣ ሴኔተር ሚት ሮምኒ ጨምሮ፣ ምላሻቸውን "በጣም ያልተለመደ ውድቀት" እና የአሜሪካን አንድነት መጣስ ሲሉ ገልፀውታል።
ችሎቱ በፍጥነት ትኩረት አግኝቶ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ ተሰራጨ። የቀድሞው የሃውስ ኢንተለጀንስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዴቪን ኑነስ በችሎቱ ላይ መገረማቸውን ገልጸዋል፣ እና ተወካይ ጆሽ ጎተኢመር የማጊልን መልቀቂያ አመስግነዋል። የፕሬዚዳንቱ ተስፋ ሰጪ ቪቬክ ራማስዋሚ ዩፒኤንን ወይ ጸረ ሴሚቲዝምን ለማካተት የንግግር ኮዶችን እንዲያሰፋ ወይም እውነተኛ ንግግርን እንዲቀበል እና ሳንሱርን ሙሉ በሙሉ እንዲተው ጠይቀዋል።
የማጊል የስራ መልቀቂያ ካምፓስ ለጋሾች ከደረሰባቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ተከትሎ ነበር። በችሎቱ ወቅት ስቴፋኒክ በግቢው ውስጥ በአይሁዶች ላይ የሚደርሰውን ትንኮሳ የ UPenn ፖሊሲዎችን ጠይቋል እና የአይሁዶች የዘር ማጥፋት ጥሪ አውድ-ጥገኛ ተፈጥሮን በተመለከተ የማጊልን ምላሽ ተቃወመ።
ለተፈጠረው ውዝግብ ምላሽ፣ በሪፕ ቨርጂኒያ ፎክስክስ የሚመራው በጂኦፒ የሚመራው ፓነል በኮሌጅ ካምፓሶች ፀረ ሴሚቲዝም ላይ ሰፋ ያለ ምርመራ መደረጉን አስታውቋል። ይህ በቅርቡ በሃማስ ጥቃት ከተፈፀመበት ጊዜ ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ካምፓሶች ላይ ፀረ ሴማዊ ድርጊቶች እየጨመሩ በመጡበት ወቅት ነው። ዋይት ሀውስ የዘር ማጥፋት ጥሪዎችን እንደማይቀበለው በመግለጽ፣ ጨካኞች እና የአሜሪካን እሴት የሚቃረኑ መሆናቸውን ገልጿል።
የማጊል መልቀቂያ በዩኒቨርሲቲ ግቢዎች ውስጥ ፀረ-ሴማዊነትን ለመቅረፍ እና መሪዎች በጥላቻ ንግግር እና መድልዎ ላይ ጠንካራ አቋም የሚወስዱትን አስፈላጊነት ያጎላል።