በኮሌጅ ግቢዎች ላይ ፀረ-ሴሚቲዝምን በመዋጋት ላይ አዳዲስ እድገቶች

ማጠቃለያ፡ በቅርቡ በተደረገው የኮንግረሱ ችሎት የፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሊዝ ማጊል በግቢው ውስጥ ፀረ ሴሚቲዝምን አያያዝ በተመለከተ ከፍተኛ ምርመራ ገጥሟቸዋል። ከችሎቱ በኋላ ማጊል ስራ መልቀቋን አስታውቃለች፣ይህም ከፖለቲከኞች የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥቷቸዋል። ክስተቱ በሪፕ ቨርጂኒያ ፎክስክስ በሚመራው የኮሌጅ ቅጥር ግቢ ፀረ ሴሚቲዝም ላይ ሰፋ ያለ ምርመራ አድርጓል።
በሚገርም ሁኔታ የፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሊዝ ማጊል በኮንግሬስ ችሎት በግቢው ውስጥ ስለ ፀረ-ሴማዊነት የሰጡትን አወዛጋቢ ምስክርነት ተከትሎ ስራቸውን ለቀዋል። የስራ መልቀቂያው የመጣው ማጊል የአይሁዶችን የዘር ማጥፋት ዘመቻ የሚደግፉ ተማሪዎችን በተመለከተ ጥያቄዎችን በማስተናገድዋ ከፍተኛ ትችት ከገጠማት በኋላ ነው። ለማጊል መልቀቂያ ምላሽ, ተወካይ ኤሊሴ ስቴፋኒክ እና ሌሎች ፖለቲከኞች በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ያለውን የፀረ-ሴማዊነት ችግር ለመቅረፍ የመጀመሪያ እርምጃ አድርገው በመጥቀስ እርካታቸውን ገልጸዋል.
እንደ ተወካይ ናንሲ ማሴ ያሉ አንዳንድ ፖለቲከኞች ፀረ ሴማዊነትን ማውገዝ የማይችሉ የኮሌጅ ፕሬዚዳንቶች ከስልጣን እንዲነሱ ቢጠይቁም፣ ሌሎች እንደ ሴናተር ሚት ሮምኒ የቀሩት የዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንቶች በችሎቱ ወቅት ምላሻቸውን እንዲያስቡበት አጽንኦት ሰጥተዋል። የቀድሞ የምክር ቤቱ የስለላ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዴቪን ኑነስም በሂደቱ መደነቃቸውን ገልፀው ሪፐብሊካኖች ፀረ ሴሚቲዝምን በሚመለከት የታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች “ጅልነት” ብለው ያዩትን ነገር በማጋለጣቸው አድንቀዋል።
በማጊል የስራ መልቀቂያ ዙሪያ የተፈጠረው ክስተት በኮሌጅ ካምፓሶች ውስጥ ፀረ-ሴማዊነት ላይ ሰፋ ያለ ምርመራ እንዲደረግ አድርጓል። በጂኦፒ የሚመራው ፓናል በሪፕ ቨርጂኒያ ፎክስክስ የሚመራው በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፀረ ሴሚቲዝም አያያዝ ላይ ጥያቄን ይፋ አድርጓል። ይህ ምርመራ በኦክቶበር 7 በሃማስ ከተጀመረው ድንገተኛ ጥቃት በኋላ በግቢዎች ውስጥ የፀረ-ሴማዊ ድርጊቶች በጣም እየጨመሩ በመጡበት ወቅት ነው።
በማጊል የሥራ መልቀቂያ ላይ ያለው ውዝግብ በነጻ ንግግር መካከል ስላለው ሚዛን እና በኮሌጅ ግቢዎች ውስጥ የጥላቻ ንግግርን መከላከል አስፈላጊነት ላይ ውይይት አድርጓል። አንዳንድ ፖለቲከኞች፣ ልክ እንደ ፕሬዝዳንቱ ተስፋ ሰጪ ቪቭክ ራማስዋሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች በነፃነት ንግግር ላይ ወጥነት ያለው ፖሊሲ እንዲያወጡ ጠይቀዋል፣ ሌሎች ደግሞ ፀረ ሴሚቲዝምን ለመቅረፍ የንግግር ኮዶችን ማስፋፋትን ይጠቁማሉ።
ምርመራው በሂደት ላይ እያለ እና ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ክትትል ሲደረግባቸው, ተቋማት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ እና ለትክክለኛው የመናገር መብት ቅድሚያ እንደሚሰጡ ወይም ጥብቅ የንግግር ኮድ መምረጥ እንዳለባቸው መታየት አለበት. ክስተቱ በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ያለውን ፀረ-ሴማዊነት ጉዳይ በአስቸኳይ መፍታት እና በኮሌጅ ቅጥር ግቢ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ደኅንነት እና ማካተትን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ፍንጭ ሰጥቷል.