SteelSeries አስደናቂ ነጭ ኖቫ 7 ሽቦ አልባ የጆሮ ማዳመጫን ያሳያል

SteelSeries በቅርቡ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው Nova 7 ገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫ አዲስ ነጭ ስሪት መውጣቱን አስታውቋል። በልዩ ጥራታቸው የሚታወቁት፣ የጆሮ ማዳመጫዎች የኖቫ መስመር በተከታታይ አስደናቂ አፈጻጸም አሳይተዋል።
ሴፕቴምበር 7፣ 12 ላይ የወጣው ነጭ የኖቫ 2023 የጆሮ ማዳመጫ በሚያስደንቅ የውበት መስህብ ትኩረትን ስቧል። ይህ አዲስ መደመር ቀደም ሲል የተለቀቁትን የኖቫ 7 የጆሮ ማዳመጫ ጥቁር ልዩነቶችን ያሟላ ሲሆን ይህም Xbox Series S ወይም PS5 ኮንሶሎችን ለሚጠቀሙ ተጫዋቾች የበለጠ የተቀናጀ እይታ ይፈጥራል።
በሁለት ተለዋጮች፣ Nova 7X ለ Xbox ተጫዋቾች እና Nova 7P ለPS5 አድናቂዎች ይገኛሉ፣ እነዚህ ገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች በኮንሶል ጌም ብቻ የተገደቡ አይደሉም። በተለያዩ መድረኮች ላይ ላሉ ተጫዋቾች ሁለገብ አማራጮች ያደርጋቸዋል ከፒሲዎች ጋርም ተኳሃኝ ናቸው።
SteelSeries የነጩን Nova 7 የጆሮ ማዳመጫ ናሙናዎችን ልኳል፣ ይህም ሞካሪዎች ጥራቱን እንዲገመግሙ እና በራሳቸው እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል። ከቀዳሚው የአርክቲስ 7 የጆሮ ማዳመጫ ጋር ሲነጻጸር, ነጭው Nova 7X የበለጠ ደማቅ ነጭ ቀለም አሳይቷል, ወዲያውኑ ዓይንን ይስባል.
ኖቫ 7ን የበለጠ ተፈላጊ የሚያደርገው ከአርክቲስ ኖቫ ቡስተር ፓኮች ጋር ያለው ተኳሃኝነት ነው። እነዚህ ጥቅሎች ተጠቃሚዎች የጆሮ ማዳመጫዎቻቸውን በምርጫቸው መሰረት እንዲያበጁ እና እንዲያበጁ ለስኪ ጐግል ጭንቅላት እና ድምጽ ማጉያ መለያዎች የተለያዩ ቀለሞችን ያቀርባሉ።
ነጭው የአርክቲስ ኖቫ 7 የጆሮ ማዳመጫ አሁን በአማዞን እና በSteelSeries ድርጣቢያ በሁለቱም Xbox እና PlayStation ተለዋጮች ላይ ለግዢ ይገኛል። የኮንሶል ተጫዋችም ሆንክ ፒሲ ተጠቀም፣ ይህ የጆሮ ማዳመጫ ጠቃሚ የሆነ ማሻሻያ እና ለማንኛውም የጨዋታ ውቅረት የሚያምር ተጨማሪ ነው።
ምንጮች:
- ዲላን ሆሬትስኪ በዴክስርቶ (2023-09-12)
- SteelSeries ድር ጣቢያ