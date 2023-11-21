አዲስ ርዕስ፡ የእንፋሎት መኸር ሽያጭ 2023፡ የተጫዋች ገነት ለማይታመን ቅናሾች

በዚህ ጥቁር አርብ የማይታመን የጨዋታ ስምምነት ይፈልጋሉ? ከSteam Autumn Sale 2023 የበለጠ አይመልከቱ። PC gamers እንደ Steam ይደሰታሉ፣ ፕሪሚየር የጨዋታ መድረክ፣ በብዙ ርዕስ ላይ የቅናሽ ዋጋን ያቀርባል። በጣም ከሚጠበቁ ልቀቶች እስከ ተወዳጅ ክላሲኮች፣ ለሁሉም የሚሆን የሆነ ነገር አለ።
ከጥቁር ዓርብ ጋር በጥምረት በየዓመቱ የሚካሄደው የእንፋሎት መኸር ሽያጭ ለእያንዳንዱ ተጫዋች ጣዕም የሚስማማ ነገር አለው። በዚህ አመት፣ ሽያጩ እንደ ስታርፊልድ፣ ዲያብሎ አራተኛ እና የወደቁ ጌቶች ባሉ በቅርብ ጊዜ በተጀመሩ ጨዋታዎች ላይ ሊቋቋሙት የማይችሉት ስምምነቶችን ያሳያል። ደስታው ግን በዚህ ብቻ አያበቃም። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሌሎች አርዕስቶች በታላቅ ዋጋ፣ በመጨረሻ ለወራት ሲመለከቱት የነበረውን ጨዋታ ማንሳት ይችላሉ።
በዚህ ጥቁር አርብ በኒርቫና ጨዋታ ላይ መሳተፍ ብቻ ሳይሆን እንደ ጦርነት አምላክ፣ የቀይ ሙታን መቤዠት 2፣ ሳይበርፑንክ 2077 እና የቅርብ ጊዜ ማስፋፊያው፣ ፋንተም ነፃነት ባሉ ፍራንቸሶች ላይ ከፍተኛ ቁጠባ ማድረግ ይችላሉ። ስለጨዋታዎቹ ብቻም አይደለም። የጨዋታ መሣሪያዎን ለማሻሻል ከፈለጉ ከተለያዩ ቸርቻሪዎች የሚገኙትን አስደናቂውን የ Gaming PC Black Friday ቅናሾችን ይመልከቱ።
ምንም እንኳን በጣም የሚፈለገው የSteam Deck እራሱ በዚህ ጥቁር አርብ ለሽያጭ ባይቀርብም፣ አሁንም የጨዋታ ልምድዎን ለማሳደግ ብዙ እድሎች አሉ። የመትከያ እና የማይክሮ ኤስዲ ካርዶችን ጨምሮ ለSteam Deck ተጨማሪ ዕቃዎች በጥቁር ዓርብ ማራኪ ዋጋ ሊገኙ ይችላሉ።
ምርጥ ክፍል? በእንፋሎት መኸር ሽያጭ ውስጥ የቀረቡት አብዛኛዎቹ ጨዋታዎች በእንፋሎት ወለል የተረጋገጡ ናቸው፣ ይህ ማለት ከሳጥኑ ውስጥ ከSteam Deck ጋር ያለችግር እንዲሰሩ ዋስትና ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ፣ በአዲሱ የSteam Deckዎ ላይ ያለ ምንም ችግር አዲስ በተገዙት ጨዋታዎችዎ መደሰት ይችላሉ።
የጨዋታውን ትርፍ (extravaganza) ይቀበሉ እና ባንኩን ሳይሰብሩ የጨዋታ ቤተ መጻሕፍቶቻቸውን ለማስፋት እድሉን ከሚጠቀሙ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ተጫዋቾች ጋር ይቀላቀሉ። የSteam Autumn Sale 2023 እንዳያመልጥዎት እና በጨዋታ ለተሞላ ጀብዱ ይዘጋጁ።
በየጥ
የእንፋሎት መኸር ሽያጭ ምንድነው?
የSteam Autumn ሽያጭ ከጥቁር ዓርብ ጋር በመተባበር በእንፋሎት የመጫወቻ መድረክ የሚካሄድ ዓመታዊ ሽያጭ ነው። በተለያዩ የፒሲ ጨዋታዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሾችን ይሰጣል።
በቅርብ ጊዜ የተለቀቁ ጨዋታዎች በሽያጭ ውስጥ ተካትተዋል?
አዎ፣ የSteam Autumn ሽያጭ ብዙ ጊዜ በቅርብ በተለቀቁ አርእስቶች ላይ ስምምነቶችን ያካትታል፣ ይህም ተጫዋቾች በቅናሽ ዋጋዎች የቅርብ ጊዜዎቹን ጨዋታዎች ላይ እጃቸውን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የSteam Deck Black Friday ቅናሾች ምንድናቸው?
የSteam Deck ኮንሶል እራሱ ለጥቁር ዓርብ በሽያጭ ላይ ባይሆንም እንደ መትከያዎች እና ማይክሮ ኤስዲ ካርዶች የSteam Deck የጨዋታ ልምድን የሚያሻሽሉ መለዋወጫዎች ላይ የተለያዩ ቅናሾች አሉ።
አንድ ጨዋታ "Steam Deck የተረጋገጠ" ማለት ምን ማለት ነው?
"የSteam Deck የተረጋገጠ" ጨዋታ ተፈትኖ ከተጫነበት ጊዜ ጀምሮ ከSteam Deck ኮንሶል ጋር ያለችግር እንደሚሰራ ተረጋግጧል።