የስቴትቪል ሰው በመድኃኒት ወንጀሎች እና በጦር መሣሪያ ተይዟል።

በኢሬደል ካውንቲ የሸሪፍ ጽህፈት ቤት እንደዘገበው የስቴትቪል ሰው በአደንዛዥ ዕፅ ክስ እና ጅምላ አውዳሚ መሳሪያ ይዞ በቁጥጥር ስር ውሏል።
በ200 ስኖው ክሪክ መንገድ ውስጥ ባለው መኖሪያ ውስጥ አደንዛዥ እጾች ስለመኖራቸው የህግ አስከባሪዎች መረጃ በመተግበሪያ በኩል ተቀብለዋል። ሁለት ተወካዮች ለቦታው ምላሽ ሰጥተው እዚያ የሚኖሩ ሦስት ግለሰቦችን አነጋግረዋል። በንግግሩ ወቅት የመድሃኒት እቃዎች ተገኝተዋል. የፍተሻ ማዘዣ የተገኘ ሲሆን የአደንዛዥ ዕፅ መርማሪዎች የመኖሪያ ቤቱን ፍለጋ እንዲረዱ ተጠርተዋል.
ፍለጋው ሜታምፌታሚን፣ የታዘዙ ክኒኖች፣ ማሪዋና ሰም፣ የጅምላ ጨራሽ መሣሪያ እና ሌሎች የመድኃኒት ዕቃዎችን አቅርቧል። በዚህ ምክንያት ዌንዲ ቤንፊልድ የ53 ዓመቱ እና የ49 ዓመቱ ሳሙኤል ፕራይስ የተባሉ ሁለት ግለሰቦች ከአደንዛዥ ዕፅ ጋር በተያያዙ የወንጀል ድርጊቶች ተይዘዋል። ወደ ማቆያ ጣቢያ ተወስደዋል። ሶስተኛው ነዋሪ የማሪዋና መድሀኒት ዕቃዎችን ለመያዝ ጥቅስ ተሰጠው።
ቤንፊልድ ሜታምፌታሚንን የያዙ ከባድ የወንጀል ክስ፣ ተሽከርካሪ የሚሸጥ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንጥረ ነገር የሚሸጥበት ተሽከርካሪን በመንከባከብ፣ በስርአት III ቁጥጥር ስር ያለ ንጥረ ነገር መያዝ እና የአደንዛዥ እጽ መገልገያ መሳሪያዎችን በመያዝ ወንጀል ተከሷል። በአንፃሩ ፕራይስ በጅምላ አውዳሚ መሳሪያ እና በአደገኛ ዕጾች እቃዎች መያዝ ወንጀል ተከሷል። ሁለቱም ግለሰቦች 7,500 ዶላር የተረጋገጠ ቦንድ ተሰጥቷቸዋል።
ጉዳዩ በጥር 8፣ 2024 በስቴትቪል ችሎት ለመስማት ቀጠሮ ተይዞለታል።
ይህ ክስተት የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች የአደንዛዥ ዕፅ ወንጀሎችን እና ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያ ይዞታን ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን ጥረት አጉልቶ ያሳያል። የኢሬደል ካውንቲ የሸሪፍ ቢሮ የቴክኖሎጂ እድገቶች፣ እንደ መተግበሪያቸው፣ ስለወንጀል ድርጊቶች መረጃ በመቀበል ጠቃሚ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ይህ እስራት ከአደንዛዥ እጽ ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን ለመዋጋት እና የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ ቀጣይነት ያለው ጥንቃቄ አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል።