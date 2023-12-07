አዲስ ጥናት በተለያዩ ግዛቶች ውስጥ የማሪዋና ሕክምና መግቢያዎች የተለያዩ መጠኖችን አገኘ

በቅርብ ጊዜ በንጥረ ነገር አላግባብ መጠቀም እና የአእምሮ ጤና አገልግሎት አስተዳደር (SAMHSA) የተደረገ ጥናት በተለያዩ ግዛቶች መካከል የማሪዋና ህክምና መግቢያ መጠን ላይ ከፍተኛ ልዩነቶች እንዳሉ አረጋግጧል። በተቺዎች ከተገለጹት ፍርሃቶች በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የካናቢስ ሽያጭ በህገ-ወጥነት የቀጠለባቸው ግዛቶች ለመድኃኒቱ የሚሰጠው ሕክምና ከፍተኛ ነው።
እ.ኤ.አ. 2021ን የሚሸፍነው እና ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚጠጉ የስቴት ፍቃድ ተቋማት መግባትን ያካተተ መረጃው እንደሚያመለክተው ማሪዋና ወይም ሃሺሽ በ10.2 በመቶ ከሚሆኑት ጉዳዮች ላይ ወደ ህክምና ለመግባት ዋናው ንጥረ ነገር ነው። ይህ ማሪዋና ከአልኮል፣ ሄሮይን እና ሜታምፌታሚን በኋላ አራተኛው የተለመደ ንጥረ ነገር አድርጎ ያስቀምጣል።
የሚገርመው፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው በነፍስ ወከፍ ከፍተኛ የማሪዋና ሕክምና ተቀባይነት ያላቸው ግዛቶች በ2021 መጀመሪያ ላይ የመዝናኛ ካናቢስ ሽያጭን ሕጋዊ አላደረጉም።
በሌላ በኩል በዋነኛነት ለማሪዋና ዝቅተኛ የመግቢያ ዋጋ ያላቸው ግዛቶች የመዝናኛ ወይም የህክምና ካናቢስ ህጋዊ ሆነው ተገኝተዋል። ኒው ሃምፕሻየር፣ ኒው ሜክሲኮ እና ዌስት ቨርጂኒያ ዝቅተኛው ከማሪዋና ጋር የተገናኘ የህክምና ቅበላ ነበራቸው፣ በ2 ነዋሪዎች ከ4 እስከ 100,000 መግቢያ ብቻ ነበር።
የጥናቱ ግኝቶች ከካናቢስ ህጋዊነት ባለፈ በተለያዩ ምክንያቶች ተጽእኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ለህክምና የሚደረጉ ጥቆማዎች እንደ የወንጀል ፍትህ ስርዓት ባሉ ሌሎች ተለዋዋጮች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ግለሰቦች ወደ ህክምና ፕሮግራሞች ይጠቅሳል.
ምንም እንኳን ጥናቱ እ.ኤ.አ. በ 2021 ለካናቢስ ሕክምና ተቀባይነት ማሽቆልቆሉን ቢያሳይም የጥናቱ አዘጋጆች ማሪዋናን የመጠቀም ስጋት እየጨመረ በመምጣቱ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ ሐኪሞች እና የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎች የካናቢስ አጠቃቀም መዛባትን በመገንዘብ እና ግለሰቦችን ወደ ህክምና በመምራት ረገድ ትልቅ ሚና እንዲጫወቱ ይመክራሉ።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በማሪዋና ህጋዊነት፣ በህክምና መቀበል እና በአደንዛዥ እፅ አጠቃቀም መዛባት መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ለመረዳት አጠቃላይ ምርምር እና ትንተና አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል።