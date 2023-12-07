ማጠቃለያ፡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የእግር ኳስ ጨዋታ በዳላስ ሲቀጥል፣ በጉጉት የሚጠበቁ ብዙ አስደሳች ግጥሚያዎች አሉ። የተለያዩ ጨዋታዎች መርሃ ግብር ተይዞላቸው፣ በዳላስ አካባቢ ለሚደረጉ ከፍተኛ ውድድሮች ትንበያዎቻችን እነሆ።
የዳላስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እግር ኳስ ደጋፊዎች አራተኛው ሳምንት የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ሲጀመር አስደሳች ቅዳሜና እሁድ ሊጠብቁ ይችላሉ። ከጠንካራ ፉክክር እስከ አስገራሚ የውሻ ታሪኮች፣ እነዚህ ጨዋታዎች ተመልካቾችን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ እንደሚያቆዩ ጥርጥር የለውም።
በጣም ከሚጠበቁት ግጥሚያዎች አንዱ በሰሜን ክራውሊ እና በዱንካንቪል መካከል ነው። ዱንካንቪል በውድድር ዘመኑ ሁሉ የበላይ ኃይል ሆኖ ሳለ ሰሜን ክራውሊ ሊገመት አይገባም። ሆኖም፣ እስካሁን ካደረጉት አስደናቂ አፈጻጸም አንጻር የእኛ ትንበያ ወደ ዱንካንቪል ያጋደለ ነው።
የጋሌና ፓርክ ሰሜን ሾር እና ኦስቲን ዌስትሌክ በሁለት ጠንካራ ቡድኖች መካከል በሚደረገው ውጊያም ይጋጠማሉ። የጋሌና ፓርክ ሰሜን ሾር እራሳቸውን እንደ አስፈሪ ሃይል አረጋግጠዋል፣ ነገር ግን የዌስትሌክ ተከታታይ አፈጻጸም በእኛ ትንበያ ላይ ትንሽ ጠርዝ አስገኝቷቸዋል።
የዴሶቶ ከሳውዝሌክ ካሮል ግጥሚያ ብዙዎችን የሚያስደስት እንደሚሆን እርግጠኛ ነው። ዴሶቶ በዚህ የውድድር ዘመን የሚታሰበው ኃይል ቢሆንም የሳውዝሌክ ካሮል ጠንካራ መከላከያ ግን ፈታኝ ሊሆን ይችላል። የእኛ ትንበያ DeSotoን ይደግፋል ፣ ግን ይህ ጨዋታ በማንኛውም መንገድ በቀላሉ ሊሄድ ይችላል።
በአሌዶ እና ፎርኒ ጨዋታ አሌዶ በጨዋታው ውስጥ ልዩ ችሎታ እና ቁርጠኝነት በማሳየቱ ግልፅ ተወዳጁ ነው። ነገር ግን፣ ፎርኒ በቀደሙት ግጥሚያዎች ላይ ጽናትን እና ብስጭትን የማስወገድ ችሎታ ስላሳዩ መቆጠር የለበትም።
በዳላስ XNUMXኛ ደረጃ ት/ቤት የእግር ኳስ ጨዋታ ላይ ከተደረጉት አስደሳች ግጥሚያዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ቡድኖቹ በሜዳው ላይ ሲፋለሙ በትኩረት መከታተልዎን እና ሁሉንም ድርጊቶች መያዙን ያረጋግጡ።