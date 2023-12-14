አዲስ ርዕስ፡ ሰው ከሃራህ ፊላዴልፊያ ታጅቦ ጃክፖትን ለመጠየቅ ሞክሯል።

ማጠቃለያ፡ በፊኒክስቪል፣ ፔንስልቬንያ የ30 አመቱ ሰው በሃራህ ፊላደልፊያ በሂወት ስቴት ማግለል ዝርዝር ውስጥ የነበረ ቢሆንም የጥሬ ገንዘብ ማስገቢያ ማሽን ለመጠየቅ ሞክሯል። ሰውዬው ከግቢው ታጅቦ ወጥቷል እና ጥሷል ተብሎ ተጠርቷል።
በሃራህ ፊላዴልፊያ በቼስተር፣ በታህሳስ 12 ቀን ከፎኒክስቪል የመጣ የ30 ዓመት ወንድ የሆነ ክስተት ተከስቷል። ከጁላይ 2018 ጀምሮ በህይወት ዘመን የግዛት ማግለል ዝርዝር ውስጥ የነበረ ቢሆንም፣ ግለሰቡ የጥሬ ገንዘብ ማስገቢያ ማሽን በቁማር ለመጠየቅ ሞክሯል። ይሁን እንጂ ካሲኖ ሴኪዩሪቲ ከግቢው ስለሸኘው ሙከራው አጭር ነበር። ከፔንስልቬንያ ግዛት ፖሊስ የጨዋታ ማስፈጸሚያ ቢሮ የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት ወደ ቦታው ተጠርተው ነበር, እና ሰውዬው በመተላለፍ ተጠርቷል.
ይህ ክስተት የማግለል ዝርዝሮችን ማክበር እና የካሲኖ ደንቦችን የማክበርን አስፈላጊነት ያጎላል። የማግለያው ዝርዝር ካሲኖውን እና ደንበኞቹን ለመጠበቅ ነው፣ ይህም ችግር ያለበት ባህሪ ያላቸው ግለሰቦች ወደ ግቢው እንዳይገቡ ይከላከላል።
በኖቬምበር 9 ላይ በተለየ ሁኔታ አንድ የ62 አመት ወንድ በሃራህ ፊላዴልፊያ 200 ዶላር አሳሳተ። ቀደም ሲል ከተጠቀሰው የመተላለፍ ጉዳይ ጋር ሲነጻጸር ትልቅ ክስተት ባይሆንም፣ ጎብኚዎች በካዚኖው መገልገያዎች እየተዝናኑ የግል ንብረታቸውን እንዲከታተሉ ለማስታወስ ያገለግላል።
የደንበኛ ደህንነት እና ደህንነት Harrah ዎቹ ፊላዴልፊያ አንድ ከፍተኛ ቅድሚያ ይቆያል, እንዲሁም ሌሎች ካሲኖዎችን እንደ. የማግለል ዝርዝሮችን አዘውትሮ መተግበር እና የካሲኖ እንቅስቃሴዎችን በሚገባ መከታተል ለተሳትፎ ሁሉ ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስደሳች ተሞክሮን ለማረጋገጥ ይረዳል። ጎብኚዎች በሚጎበኟቸው ካሲኖዎች ውስጥ ያሉትን ደንቦች እና ደንቦች እንዲያውቁ እንዲሁም ኃላፊነት የሚሰማቸው የቁማር ልምዶችን እንዲለማመዱ ይበረታታሉ.