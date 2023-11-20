አዲስ የክህሎት ማሻሻያዎች Mod ለስታርፊልድ

በጉጉት የሚጠበቀው የቤቴስዳ ጨዋታ ስታርፊልድ ቀደም ሲል የአለም ተጫዋቾችን ቀልብ ስቧል። ነገር ግን፣ ልክ እንደሌሎች ዘመናዊ የቪዲዮ ጨዋታዎች፣ ከጅምር በኋላ ማሻሻያዎች ብዙውን ጊዜ ያልተጠበቁ ችግሮችን ለመፍታት እና የጨዋታ ጨዋታን ለማሻሻል አስፈላጊ ናቸው። ቤቴስዳ የስታርፊልድ ክህሎት-ዛፍ ስርዓትን ለማሻሻል ፕላስተር ገና ያልለቀቀ ቢሆንም፣ የወሰኑ ሞደሮች ቡድን ጉዳዩን በእጃቸው ወስደዋል።
በቮልሜታል ድራጎን በሚመራ ቡድን የተገነባው የስታርፊልድ ፒልግሪሜጅ ሞድ አሁን በNexusMods ላይ ይገኛል። ይህ ሞድ በጨዋታው ውስጥ ያለውን የችሎታዎች ወጥነት እና ተፅእኖ ለማሳደግ ያለመ ሲሆን ይህም እያንዳንዱ ችሎታ ለተጫዋቾች የበለጠ ትርጉም ያለው እንዲሆን ያደርጋል። ሚዛንን ለማረጋገጥ እና ተጫዋቾችን በአዲስ እና ሳቢ መንገዶች ለማሳተፍ ብዙ ችሎታዎች በአዲስ መልክ ተዘጋጅተው በምድቦች ውስጥ ተስተካክለዋል።
በዚህ ሞድ የቀረበው አንድ ጉልህ ማሻሻያ ለሁሉም የዕደ ጥበብ ችሎታዎች ሁሉንም ተዛማጅ ምርምር ለመክፈት ችሎታ ነው። ይህ ማለት ተጫዋቾች ሁሉንም የዕደ ጥበብ አማራጮችን ለማግኘት ከአሁን በኋላ በርካታ የክህሎት ነጥቦችን ኢንቨስት ማድረግ አያስፈልጋቸውም። በተጨማሪም ሞጁሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ የፍተሻ ክልሉን ወደ 100 ያዘጋጃል፣ ይህም ተጫዋቾች አካባቢያቸውን ከርቀት እንዲቃኙ ያስችላቸዋል። ስካነር የማጉላት ክልሎች እና የማሳደጊያ ጥቅሎችን፣ የመርከብ ማነጣጠርን እና ጨካኞችን መጠቀም እንዲሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ተከፍተዋል።
በተጨማሪም፣ የፒልግሪሜጅ ሞድ ጉዳዮችን በማእድን ወርሃዊ እና በፍሪስታር ሬንጀር ጉንስሊንገር መመሪያ ጥቅማጥቅሞች መጽሔቶች ላይ ያብራራል፣ ይህም ከአሁን በኋላ በየራሳቸው የጥቅማጥቅም ምድቦች ክህሎት ለማግኘት እንደማይቆጥሩ ያረጋግጣል።
ስታርፊልድ ተጫዋቾቹን በፒሲ እና በ Xbox Series X|S መማረኩን እንደቀጠለ፣የዚህ የክህሎት ማሻሻያ ሞድ መገኘት በጨዋታው የመጀመሪያ የክህሎት-ዛፍ ስርዓት ላልረኩ ሰዎች አስደሳች እድል ይሰጣል። ልምድ ያለው አሳሽም ሆንክ አዲስ ተጫዋች፣ የስታርፊልድ ፒልግሪሜጅ ሞድ በዚህ በጣም በሚጠበቀው የስፔስ ኤፒክ ላይ በገፀ ባህሪ እድገት እና በጨዋታ መካኒኮች ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የስታርፊልድ ፒልግሪሜጅ ሞጁን የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: የስታርፊልድ ፒልግሪሜጅ ሞጁል በNexusMods ላይ ለመውረድ ይገኛል።
ጥ፡ ሞጁሉን በ Xbox ላይ መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ሞጁሉ ከStarfield የ Xbox ስሪቶች ጋር ተኳሃኝ ነው።
ጥ: ሞጁ በጨዋታ አጨዋወት ሚዛን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: ሞዱ ሚዛኑን ለመጨመር እና ክህሎቶችን የበለጠ አስደሳች ለማድረግ ያለመ ሲሆን ይህም የተሻለ አጠቃላይ ተሞክሮን ያረጋግጣል።
ጥ፡ የXbox Game Pass ከሌለኝ ሞጁሉን አሁንም መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ Xbox ጌም ማለፊያ ኖት ወይም ከሌለዎት ሞጁሉን መጠቀም ይቻላል።