የስታርፊልድ ቤታ ጠጋኝ፡ ለፒሲ ጨዋታ አስደናቂ ለውጥ

በሴፕቴምበር ውስጥ በፒሲ ላይ የጎደለው ጅምር ከጀመረ በኋላ ፣ስታርፊልድ በእንፋሎት ላይ ባለው የቅርብ ጊዜ የቅድመ-ይሁንታ ንጣፍ ጉልህ ማሻሻያ አድርጓል። የተለያዩ ጉዳዮችን ለመፍታት እና አዳዲስ ባህሪያትን በማስተዋወቅ የጨዋታው ገንቢ Bethesda አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን ለማሳደግ እርምጃዎችን ወስዷል።
ለ Nvidia ግራፊክስ ካርድ ባለቤቶች አንድ ጉልህ መሻሻል DLSS 2 እና DLSS 3 ለምስል መልሶ ግንባታ እና ፍሬም ማመንጨት ማካተት ነው። እነዚህ አማራጮች፣ ከዚህ ቀደም በማህበረሰብ mods ብቻ የሚገኙ፣ አሁን በጨዋታው ውስጥ የተሻለ አፈጻጸም እና መረጋጋት ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ FSR 2 ጥራትም ተሻሽሏል፣ ይህም በተወሰኑ ሁኔታዎች ላይ ያሉ ቅርሶችን ይቀንሳል። ነገር ግን፣ XeSS አለመኖር፣ ሌላው የመድረክ-መድረክ መፍትሄ ሊሆን ከሚችለው ጥቅም ጋር፣ ጨዋታውን የበለጠ ሊያሻሽል የሚችል ያመለጠ እድል ነው።
በአፈጻጸም-ጥበብ፣ የቅድመ-ይሁንታ መጣፊያው የሚታዩ ማሻሻያዎችን ያሳያል። በተሻለ የሲፒዩ አጠቃቀም፣ተጫዋቾች እንደ Ryzen 20 7X7800D ባሉ ስርዓቶች ላይ የ3% አፈጻጸምን ከፍ ማድረግ እና በዝቅተኛ ደረጃ Ryzen 17 5 ስርዓቶች ላይ የ3600% የፍሬም ተመን ማሻሻያ ሊጠብቁ ይችላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች የጨዋታውን ልምድ በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድጋሉ እና ለኮንሶሎች የአፈፃፀም ሁኔታን ይከፍታሉ።
በግራፊክ ቅንጅቶች እና ምናሌዎች ረገድ, Bethesda አንዳንድ ደረጃዎችን አድርጓል. በከፍተኛ ሁኔታ ተፈላጊ የሆኑ ተጨማሪዎች የነበሩት DLSS እና የእይታ መስክ ማስተካከያዎች በጨዋታው ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ተዋህደዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የኤችዲአር መቆጣጠሪያዎች አሁንም ያልተጋገሩ እንደሆኑ ይሰማቸዋል እና ጥሩ እይታዎችን ለመስራት የማህበረሰብ ጥረቶችን ማዛመድ ተስኗቸዋል። በኢንቴል ጂፒዩዎች ላይ የመንተባተብ መንተባተብ እና የዝቅተኛ አፈጻጸምን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ለመፍታት ተጨማሪ ማሻሻያ ያስፈልጋል።
የቅድመ-ይሁንታ ፕላስተር በፒሲ ላይ ለስታርፊልድ አንድ ጉልህ እርምጃ ወደፊት የሚያመለክት ቢሆንም ለመሻሻል አሁንም ቦታ አለ። Bethesda ጨዋታውን በማጣራት እና አስደናቂ ተግዳሮቶችን በመፍታት እውነተኛ አጥጋቢ ሁኔታን ለማምጣት ኢንቨስት ማድረጉን መቀጠል አለባት። ለቀጣይ ዝመናዎች ባለው ቁርጠኝነት፣ ተጫዋቾች በስታርፊልድ ዩኒቨርስ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሳጭ እና አስደሳች ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. DLSS ምንድን ነው?
DLSS ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች በቅጽበት ከፍ ለማድረግ በNvidi የተሰራ ቴክኖሎጂ ጥልቅ ትምህርት ሱፐር ሳምፕሊንግ ማለት ነው።
2. FSR ምንድን ነው?
FSR፣ ወይም FidelityFX Super Resolution፣ ዝቅተኛ ጥራት ያላቸውን ክፈፎች በተለዋዋጭ በማሳየት እና ከማሳያው ጥራት ጋር እንዲመጣጠን በማድረግ የጨዋታ አፈጻጸምን የሚያሳድግ የ AMD አሻሽል ቴክኖሎጂ ነው።
3. XeSS ምንድን ነው?
XeSS የምስል ጥራትን ከማሳደጉ እና አፈፃፀሙን ከማሻሻል አንፃር ተመሳሳይ ጥቅማጥቅሞችን ከዲኤልኤስኤስ እና ከኤፍኤስአር የ Intel አማራጭ ነው። ሆኖም XeSS በአሁኑ ጊዜ በስታርፊልድ ውስጥ አይገኝም።
4. የቅድመ-ይሁንታ ፕላስተር አፈጻጸምን የሚያሻሽለው እንዴት ነው?
የቅድመ-ይሁንታ ፕላስተር የሲፒዩ አጠቃቀምን ያመቻቻል፣ ይህም ከፍተኛ የአፈጻጸም እድገትን ያስከትላል። ተጫዋቾች በተኳኋኝ ስርዓቶች ላይ ለስላሳ የጨዋታ ጨዋታ እና ከፍ ያለ የፍሬም ታሪፎችን መጠበቅ ይችላሉ።
5. በግራፊክስ ምናሌዎች ላይ ማሻሻያዎች አሉ?
አዎ፣ የቅድመ-ይሁንታ ፕላስተር DLSS እና የመስክ ማስተካከያዎችን ያስተዋውቃል፣ ይህም ተጫዋቾች በጨዋታው ውስጥ የእይታ ልምዳቸውን እንዲያበጁ ያስችላቸዋል። ነገር ግን፣ ምናሌዎቹ አሁንም ለተለያዩ የግራፊክ መቼቶች በቂ ማብራሪያ ስለሌላቸው ለበለጠ መሻሻል ቦታ ይተዋል።
ምንጮች፡ Bethesda, Digital Foundry.