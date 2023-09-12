ስታርፊልድ ከ6ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን በማስያዝ የቤቴስዳ ትልቁ ጨዋታ ተጀመረ

ስታርፊልድ፣ ከቤቴስዳ በጉጉት የሚጠበቀው RPG የጠፈር ቦታ፣ ሪከርድ የሰበረ ማስጀመሪያ አሳክቷል። Bethesda በትዊተር ላይ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት፣ ስታርፊልድ ከሴፕቴምበር 6 ጀምሮ ከ6 ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን በመሳብ “የምንጊዜውም ትልቁ የቤተስዳ ጨዋታ ጅምር ሆኗል።
ጨዋታው በመጀመሪያ በኦገስት 31 እና በአለም አቀፍ ደረጃ በሴፕቴምበር 6 ላይ ተለቋል። ምንም እንኳን እንደ ነፃ የጌም ማለፊያ ርዕስ ቢገኝም፣ ስታርፊልድ በሁለቱም ዲጂታል እና አካላዊ የሽያጭ ገበታዎች ላይ እጅግ በጣም ጥሩ እየሰራ ነው።
በእንፋሎት አለምአቀፍ ከፍተኛ የሽያጭ ገበታ ላይ፣ስታርፊልድ የረዥም ጊዜ Counter-Strike: Global Offensive በመቀጠል ሁለተኛ-ሁለት ቦታን አረጋግጧል። ወደ 200,000 የሚደርሱ በተመሳሳይ ተጫዋቾች፣ ስታርፊልድ እንደ Skyrim፣ Fallout 4 እና The Elder Scrolls Online ካሉ ሌሎች ታዋቂ የቤቴስዳ አርፒጂዎች በተመሳሳይ የተጫዋች ብዛት በልጧል።
በዲጂታል ገበያ ውስጥ ካለው ስኬት በተጨማሪ ስታርፊልድ በዩናይትድ ኪንግደም አካላዊ የሽያጭ ገበታውን ተቆጣጥሯል, እንደ Hogwarts Legacy እና Mario Kart 8 Deluxe ካሉ አርእስቶች በልጧል. በአካላዊ ገበያ ላይ ያለው የጨዋታ አፈጻጸም ጉልህ የሆነ ዲጂታል ስኬት ከነበረው Diablo IV ጋር ይነጻጸራል።
የስታርፊልድ ስኬት በጨዋታ ማለፊያ ላይ ያለው መገኘት እና የደጋፊዎች ድጋፍ ጥምረት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ብዙ የ Game Pass ተመዝጋቢዎች ለ Xbox እና Bethesda Studios ድጋፍን ለማሳየት እና ጨዋታው ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እና የይዘት ዝመናዎችን ማግኘቱን ለማረጋገጥ የጨዋታውን ዲጂታል ስሪት ለመግዛት መርጠዋል።
የስታርፊልድ ይፋዊ የሽያጭ ቁጥሮች በቤተሳይዳ ባይገለጽም፣ የጨዋታው አስደናቂ ጅምር እና እያደገ ያለው የተጫዋች መሰረት እንደ ትልቅ ስኬት አስቀምጦታል። በአስደናቂው የጠፈር አሰሳ አጨዋወት ስታርፊልድ ለሚመጡት አመታት ተጫዋቾችን ለመማረክ ተዘጋጅቷል።
ምንጮች:
- GamesIndustry.Biz
- Kotaku