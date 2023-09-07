የስታርፊልድ ተጫዋቾች ታዋቂ ፊቶችን በመፍጠር የፈጠራ ችሎታቸውን ያሳያሉ

የስታርፊልድ ተጫዋቾች የተለያዩ ታዋቂ ፊቶችን ለመፍጠር የጨዋታውን ጠንካራ ገፀ ባህሪ ፈጣሪ በመጠቀም ችሎታቸውን በማሳየት ጎበዝ እና የፈጠራ ስብስብ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ከታዋቂ ተዋንያን ጀምሮ እስከ ተወዳጆች ልብ ወለድ ገፀ-ባህሪያት ድረስ ማህበረሰቡ አስደናቂ የፈጠራ ስራዎቻቸውን በማህበራዊ ሚዲያ እያካፈለ ነው።
አንድ የሬዲት ተጠቃሚ ስትሪደር 390 ዊለም ዳፎን የሚመስል ገጸ ባህሪያቸውን ስክሪን ሾት አውጥተው ነበር፣ “ታውቃለህ፣ እኔ ራሴ የኢንደስትሪስት ነገር ነኝ” ከሚል መግለጫ ጋር። ሌላ ተጫዋች, SoullessVoid, ታዋቂውን ዴቪድ ቦዊን እንደ የስታርማን ስብዕና ለመፍጠር ወሰነ. CheesyWales የቤቴስዳ ልማት ኃላፊ የሆነውን ቶድ ሃዋርድን ከስታርፊልድ በስተጀርባ ያለውን ስቱዲዮ እስከ መፍጠር ደርሰዋል።
ከፊልሞች እና የቲቪ ትዕይንቶች መነሳሻን በመሳል፣ ተጫዋቾች እንደ ማይክ ኤርማንትራውት ከ Breaking Bad እና Better Call Saul፣ ቶኒ ሶፕራኖ ከሶፕራኖስ፣ እና Shrek እና Lord Farquaad ከ Shrek ፍራንቺዝ ያሉ ገፀ-ባህሪያትን እንደገና ፈጥረዋል። እነዚህ አዝናኝ እና ብዙ ጊዜ የሚያስፈሩ ትርጉሞች የተጫዋቹን ትኩረት ለዝርዝር እና ፈጠራ ያሳያሉ።
ተጫዋቾቹ ታዋቂ ፊቶችን መፍጠር ብቻ ሳይሆን እንደ ስታር ዋርስ እና ስታር ትሬክ ካሉ ታዋቂ ፍራንቺሶች የስታርፊልድ መርከብ ፈጣሪን በመጠቀም የታወቁ የጠፈር እደ-ጥበብ ስራዎችን በመስራት ላይ ተሳትፈዋል። ጨዋታው አንዳንድ አብሮ የተሰሩ የኢስተር እንቁላሎችንም ያካትታል፣ ከነዚህም አንዱ የስታርፊልድ በጣም ዝነኛ ጥቅስ ዋቢ ነው።
ስታርፊልድ በይፋ ከመጀመሩ በፊትም ቢሆን የሽያጭ ገበታዎችን ከፍ በማድረግ በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሞገዶችን አድርጓል። የ Xbox አለቃ ፊል ስፔንሰር ሴፕቴምበር 6 በሚለቀቅበት ቀን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾች በጨዋታው ላይ በንቃት እንደተሳተፉ ገልጿል።
ተጨዋቾች ሰፊውን የስታርፊልድ አጽናፈ ሰማይ ማሰስ ሲቀጥሉ፣ ይበልጥ አስደሳች የሆኑ ታሪኮች እና ፈጠራዎች እንደሚወጡ እሙን ነው። ስታርፊልድ በሰፊው በተጫዋችነት ተልእኮዎች እና በሚያስደስት የውጊያ ስርዓት ተጫዋቾቹን ማረኩ እና ለመቋቋም አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል።
ምንጭ፡ IGN Review (ነጥብ፡ 7/10) በሪያን ዲንስዴል