ስታርፊልድ፡ የ FPS አፈጻጸምን በፒሲ ላይ በ Nvidia GPUs እንዴት ማሻሻል እንደሚቻል

ስታርፊልድ፣ ከገንቢው ቤዝዳ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ፣ የቪዲዮ ጌም ማህበረሰቡን በማዕበል ወስዶታል። በግዙፉ አለም እና ዝርዝር ከተማዎች፣ ተጫዋቾች ወደዚህ ሳይ-ፋይ RPG ውስጥ ለመጥለቅ መጓጓታቸው ምንም አያስደንቅም። ሆኖም አንዳንድ ተጫዋቾች ስለጨዋታው አፈጻጸም በተለይም በፒሲ ከ Nvidia ጂፒዩዎች ጋር ስጋታቸውን ገልጸዋል።
በነባሪ፣ ስታርፊልድ በXbox Series X|S በሴኮንድ 30 ፍሬሞች ይሰራል፣ ይህም ለስላሳ ጨዋታን ለሚመርጡ ተጫዋቾች ተስፋ አስቆራጭ ሊሆን ይችላል። በፒሲ ላይ የተረጋጋ 60fps ማግኘት በአሁኑ ጊዜ ወጥነት የሌለው ሊሆን ይችላል።
እንደ እድል ሆኖ፣ Okhayko በተባለ የNexusmods ተጠቃሚ የሚጋራው መመሪያ እምቅ መፍትሄን ይሰጣል። መመሪያው Resizable BAR (Base Address Register) የተባለውን PCI ኤክስፕረስ ቴክኖሎጂ ለ Nvidia ባለቤቶች ማንቃትን ይጠቁማል። ይህ ቴክኖሎጂ ሲፒዩ የጂፒዩ ማህደረ ትውስታን በብቃት እንዲጠቀም ያስችለዋል፣ ይህም የተሻሻለ አፈጻጸምን ሊያስከትል ይችላል።
ሊቀየር የሚችል BARን ለማንቃት የNvidi ተጠቃሚዎች Nvidia መገለጫ መርማሪን ማውረድ እና በሶፍትዌሩ ላይ የሚከተሉትን ለውጦች ማድረግ አለባቸው።
1. በመገለጫው ተቆልቋይ ምናሌ ውስጥ Starfield ን ይምረጡ.
2. ወደ ክፍል 5 ይሂዱ።
3. የ rBAR ባህሪን እንዲነቃ ያዘጋጁ።
4. የrBAR አማራጮችን ወደ 0x00000001 ያዘጋጁ።
5. የrBAR መጠን ገደቡን ወደ 0x0000000040000000 ያዘጋጁ።
6. ከላይ በቀኝ በኩል "ለውጦችን ተግብር" የሚለውን ይጫኑ.
እነዚህን ለውጦች መተግበር ለጨዋታው አፈጻጸም እድገትን ይሰጣል፣በተለይ RTX 30-Series GPUs ላላቸው ተጫዋቾች። የስታርፊልድ አጨዋወትን ለማመቻቸት ኒቪዲ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የአሽከርካሪዎች ማሻሻያዎችን ይለቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
ለአሁን፣ ይህ መመሪያ የተረጋጋ የ60fps ተሞክሮ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች አቅም ያለው መፍትሄ ይሰጣል። ጨዋታው በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል እና ዝማኔዎች ሲለቀቁ፣ አፈፃፀሙ የበለጠ ሊሻሻል ይችላል።
ስታርፊልድ አሁን ለ PC እና Xbox Series X|S ይገኛል፣ እና ለXbox Game Pass ተመዝጋቢዎች ያለ ምንም ተጨማሪ ወጪ መጫወት ይችላል።
ምንጮች:
– [ምንጭ ርዕስ](ምንጭ.com)
– [ምንጭ ርዕስ](ምንጭ.com)