ስታርፊልድ ከጦርነት አምላክ ተባባሪ ፈጣሪ ዴቪድ ጃፌ ከፍተኛ ምስጋናን ይቀበላል

ከቤቴሳ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ስታርፊልድ፣ ከተጫዋቾች እና ከኢንዱስትሪ የውስጥ አዋቂዎች ከፍተኛ አድናቆትን እያገኘ ነው። ለጨዋታው ያላቸውን አድናቆት ይዘው ከሚመጡት ታዋቂ ሰዎች መካከል አንዱ የጦርነት አምላክ ተከታታዮች ተባባሪ ፈጣሪ ዴቪድ ጃፌ ነው።
የስታርፊልድ ዲዛይን ዳይሬክተር እና ጸሐፊ ኤሚል ፓግሊያሩሎ በጃፍ አዎንታዊ አስተያየቶች መደነቃቸውን ገለጹ። ፓግሊያሩሎ በቲዊተር ላይ ሀሳቡን አካፍሏል፣ “ደጋፊዎቸ በስራዎ እንዲዝናኑ ማድረጉ የማይታመን ነው። በተለይ እርስዎ የሚያውቋቸውን እና የሚያከብሯቸውን - በጨዋታዎ መዝናናት ሌላ አስደናቂ ደረጃ ነው ።
በሳንታ ሞኒካ ስቱዲዮ በሚሰራው ስራው የሚታወቀው እና ከፍተኛ አድናቆት የተቸረውን የጦርነት አምላክ እና የተጠማዘዘ ሜታል ፍራንቺሶችን በመፍጠር የሚታወቀው ጃፌ ለስታርፊልድ ከማመስገኑ ወደኋላ አላለም። እንደውም እሱ የሚወደውን ነጠላ-ተጫዋች ጨዋታ እስከመጥራት ደርሷል። የእሱ የማህበራዊ ሚዲያ እና የዩቲዩብ ጽሁፎች ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለጨዋታው የተሰጡ ናቸው፣ ይህም ልዩ አጻጻፉን አጉልቶ ያሳያል።
ስታርፊልድ ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ትኩረትን ሰብስቧል። ጨዋታው በተጀመረበት ቀን 1 ሚሊዮን በተመሳሳይ ተጫዋቾች ላይ የደረሰ ሲሆን ከሴፕቴምበር 7 ጀምሮ 6 ሚሊዮን የተጫዋቾችን መሰረት ሰብስቧል። እነዚህ ቁጥሮች በርዕሱ ዙሪያ ያለውን ደስታ እና ጉጉት እንደ ምስክር ሆነው ያገለግላሉ።
አወንታዊው አቀባበል ለስታርፊልድ መጨመሩን ሲቀጥል፣ቤተስዳ እና የልማት ቡድኑ በስኬታቸው ሊኮሩ ይችላሉ። የጨዋታው መሳጭ አለም፣አስደሳች ተረት ተረት እና ጠንካራ አጨዋወት የሁለቱንም የተጫዋቾች እና የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን ልብ ገዝቷል።
ትርጓሜዎች
– ስታርፊልድ፡- በቤቴስዳ የተገነባ በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ።
- ዴቪድ ጃፌ፡ የጦርነት አምላክ ተከታታይ እና የኢንዱስትሪ አርበኛ ፈጣሪ።
- ኤሚል ፓግሊያሩሎ፡ የስታርፊልድ ዲዛይን ዳይሬክተር እና ጸሐፊ።
- ቤተስዳ፡ ታዋቂ የቪዲዮ ጨዋታ ገንቢ እና አሳታሚ።
ምንጮች:
- የለም.