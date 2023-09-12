የስታርፊልድ አቀባበል፡ የፍቅር ወይም የጥላቻ ልምድ

ከቤቴሳ በጉጉት የሚጠበቀው የስታርፊልድ ጨዋታ የተጨዋቾች ቅብብሎሽ ገጥሞታል። ጥቂቶች ለጨዋታው ያለውን ሰፊ መጠን እና ትኩረትን በማወደስ ፍጹም ፍቅር አላቸው። ሌሎች ግን በተለይ በጨዋታው ፈጣን ጉዞ፣ ስክሪኖች መጫን እና የፍሬም ፍጥነትን በተመለከተ ቅሬታቸውን ገልጸዋል።
ከዋና ዋና የክርክር ነጥቦች አንዱ የጨዋታው የፍሬም ፍጥነት ነው። ከመለቀቁ በፊት ቤዝዳ ስታርፊልድ በተቆለፈ 30fps እንደሚሰራ አረጋግጧል። ይህ ውሳኔ ከጨዋታው ሰፊ ስፋት አንጻር ሲጠበቅም፣ ብዙ ደጋፊዎች የ60fps አፈጻጸም ሁነታን እንዲናፈቁ አድርጓል፣ ይህም ለዘመናዊ ልቀቶች የተለመደ ሆኗል።
ታዋቂው የጨዋታ ትንተና ቡድን ዲጂታል ፋውንድሪ በ Xbox Series X ላይ ስታርፊልድ በ 60fps የመሮጥ እድልን በጥልቀት ለመመርመር ወሰነ AMD 4800S Desktop Kit በመጠቀም ብጁ ኮንሶል ገንብተው ጂፒዩውን በ RX 6700 ተክተዋል። FSR 2 ነቅቷል እና ምንም ተለዋዋጭ የመፍታት ልኬት የለም፣ በተዘጉ አካባቢዎች 60fps ማሳካት ችለዋል። ነገር ግን፣ አብዛኛው ጨዋታ አሁንም በ30-40fps በቋሚ ሩጡ።
ጥራት ወደ 1440p ሲወርድ፣ ከXbox Series S ጋር ሲዛመድ፣ ጨዋታው በተረጋጋ 40fps አልፎ አልፎ ወደ 60fps ፍጥነቶች ሄደ። ይህ ዲጂታል ፋውንዴሪ ቤቴስዳ 40 ኸርዝ ማሳያ ላላቸው ተጫዋቾች በተለይም ተለዋዋጭ የማደስ ዋጋ (VRR) ስክሪኖች 120fps መልቀቅ እንደምትችል ጠቁሟል።
እነዚህ ግኝቶች ትኩረት የሚስቡ ቢሆኑም፣ ስታርፊልድ በአሁኑ ጊዜ በ30fps ላይ መቆለፉን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ ጨዋታው በተወሰኑ ማስተካከያዎች ከፍ ያለ የፍሬም ተመኖችን የማሳካት አቅም እንዳለው ማየቱ ትኩረት የሚስብ ነው።
በአጠቃላይ፣ የስታርፊልድ የተደረገው አቀባበል ደጋፊ ነበር። ተጫዋቾች ወደዱትም ሆኑ ቢጠሉት፣ በዚህ ታላቅ ታላቅ አዲስ ልቀት ዙሪያ ያለውን ግምት እና ማበረታቻ አይካድም።
ትርጓሜዎች
- የፍሬም ፍጥነት፡- በአንድ ሰከንድ የክፈፎች ብዛት በማያ ገጹ ላይ የሚታዩት። ከፍ ያለ የፍሬም መጠኖች በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ ለስላሳ እንቅስቃሴን ያስከትላሉ።
- የአፈጻጸም ሁኔታ፡ ከግራፊክ ታማኝነት ይልቅ ከፍ ያለ የፍሬም ተመኖችን ቅድሚያ የሚሰጥ በቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ ያለ ሁነታ።
- የተዘጉ አካባቢዎች፡ በጨዋታው ውስጥ በመጠን ያነሱ እና የበለጠ የተያዙ ቦታዎች።
- ተለዋዋጭ የማደስ ፍጥነት (VRR)፡ ማሳያው ከግራፊክስ ካርዱ ጋር እንዲመሳሰል የሚያደርግ ባህሪ ሲሆን ይህም ቀለል ያለ የጨዋታ ጨዋታ እንዲኖር ያደርጋል።
ምንጮች:
– GameSpot: (ምንጭ መጣጥፍ)