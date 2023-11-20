ስታር ዋርስ ጄዲ፡ የተረፈው፡- አሁን ሊኖር የሚገባው ጨዋታ በሽያጭ ላይ

የጥቁር አርብ የግብይት ወቅት በተጧጧፈበት ወቅት፣ ተጨዋቾች ለአገልግሎት ዝግጁ ናቸው። ስታር ዋርስ ጄዲ፡ የተረፈው አሁን በከፍተኛ ቅናሽ በ25 ዶላር በተመረጡ የችርቻሮ መደብሮች ይገኛል።
የጨዋታ አድናቂዎች ጨዋታው በ PS30 ላይ ለ $ 5 በሚቀርብበት በ GameStop ላይ ይህን አስደናቂ ስምምነት ማግኘት ይችላሉ። ግን የተያዘው ይኸው ነው፡ ጨዋታውን በመደብር ውስጥ ለማንሳት ከመረጡ፣ ተጨማሪ የ$5 ቅናሽ ያገኛሉ፣ ይህም አጠቃላይ ዋጋን ወደ 25 ዶላር ብቻ ያመጣል። ይህ ለ Star Wars Jedi: Survivor እስከ ዛሬ ካየነው ዝቅተኛው ዋጋ ነው፣ ይህም በአሁኑ ጊዜ Best Buy እና Target ከዘረዘሩት በ10 ዶላር ርካሽ የሆነ አቅርቦት ነው።
ይህ ስምምነት ለ PlayStation 5 ስሪት ብቻ የተወሰነ ቢሆንም፣ Xbox Series X እና S ባለቤቶች መበሳጨት የለባቸውም። ጨዋታው በ 35 ዶላር የተዘረዘረ ቢሆንም፣ በሱቅ ውስጥ ያለው የ5 ዶላር ቅናሽ ለእነሱም ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል።
ስታር ዋርስ ጄዲ፡ የተረፈው ለ Star Wars ደጋፊዎች ብቻ አይደለም; ሁሉንም ተጫዋቾች የሚስብ ጨዋታ ነው። በOpenCritic ላይ 89 ከፍተኛ ደረጃ በመስጠት፣ ለጥሩ አጨዋወት እና መሳጭ ልምዱ በአለም አቀፍ ደረጃ የተመሰገነ ነው። የመጀመሪያው ልቀት አንዳንድ ሳንካዎች ሲኖሩት ገንቢዎቹ ዝማኔዎችን እና ጥገናዎችን ለማቅረብ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሠርተዋል፣ በዚህም ንጹህ እና የተጣራ የጨዋታ ተሞክሮ አስገኝተዋል።
ይህ በጉጉት የሚጠበቀው የ2019 ስታር ዋርስ ጄዲ፡ የወደቀ ትዕዛዝ ተከታይ የሆነው የመጀመሪያው ጨዋታ ከተከሰተ ከአምስት ዓመታት በኋላ ነው። ተጫዋቾች ኢምፓየርን ለመጋፈጥ በተልእኮ ላይ የሚገኘው የጄዲ ባላባት የ Cal Kestis ሚናን ይወስዳሉ። በተሻሻለ የውጊያ መካኒኮች እና አስደሳች የቁምፊ ማበጀት አማራጮች፣ Star Wars Jedi: Survivor የማይረሳ ጉዞን ቃል ገብቷል።
ይህ የጥቁር አርብ ስምምነት እንዳያመልጥዎ! በአቅራቢያዎ ወዳለው GameStop ይሂዱ እና ከStar Wars Jedi: Survivor ጋር አስደናቂ ጀብዱ ይጀምሩ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Star Wars Jedi: Survivor በመስመር ላይ መግዛት እችላለሁ?
GameStop በመደብር ውስጥ ያለውን ስምምነት ለ Star Wars Jedi: Survivor ቢያቀርብም፣ የመስመር ላይ ግዢ አማራጮችን ለማግኘት ድር ጣቢያቸውን መፈተሽ ይመከራል።
ቅናሹ ከPS5 በተጨማሪ ለሌሎች መድረኮች ተፈጻሚ ነው?
የ$5 የሱቅ መውሰጃ ቅናሽ በአሁኑ ጊዜ ለPS5 ስሪት የተረጋገጠ ቢሆንም፣ የXbox Series X እና S ባለቤቶችም በተመሳሳይ ቅናሽ መደሰት ይችላሉ።
ከጨዋታው ጋር ተጨማሪ ጉርሻዎች አሉ?
የአሁኑ ቅናሽ ምንም ተጨማሪ ጉርሻዎችን አይጠቅስም፣ ነገር ግን ሊገኙ የሚችሉ ማናቸውንም የማስተዋወቂያ ቅናሾች ወይም ተጨማሪዎች ከችርቻሮው ጋር መፈተሽ ተገቢ ነው።
ምንጮች: GameStop.com