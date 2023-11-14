አዲስ እና የሚያምር የመሙያ መፍትሄ፡ Courant Mag:2

የምሽት መቆሚያዎን በሚያምር እና ሁለገብ በሆነው Courant Mag:2 ቻርጅ ያሻሽሉ። 2-በ-1 የኃይል መሙያ መፍትሄ እንዲሆን የተቀየሰ፣ በዋና ግንባታዎቹ እና አዳዲስ ባህሪያት ከህዝቡ ጎልቶ ይታያል። በፍታም ሆነ በቆዳ የሚገኝ፣ Mag:2 ከየትኛውም ማስጌጫ ጋር ያለምንም ውጣ ውረድ የተዋሃደ ቀጭን እና የተራቀቀ ንድፍ ያቀርባል።
ለአይፎኖች 7.5W MagSafe ቻርጀር ያለው፣ Mag:2 መሳሪያዎን ለመሙላት ምቹ እና ከችግር ነጻ የሆነ መንገድ ያቀርባል። ከዚህ በታች ያለው ሁለተኛ ደረጃ ፓድ በትንሹ የሽቦ ፍሬም ግንባታ እና 5W Qi ቻርጀር የተገጠመለት ሲሆን ይህም ኤርፖድስን እና ሌሎች ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ተኳሃኝ የሆኑ መሳሪያዎችን ለማብራት ተስማሚ ነው።
Mag:2 በተግባራዊነቱ የላቀ ብቻ ሳይሆን በቦታዎ ላይ የቅጥ ንክኪን ይጨምራል። በብጁ በተሰራው የጣሊያን ዲዛይነር ሌዘር፣ የሚበረክት የዚንክ ቅይጥ ፍሬም እና የተጠለፈ የናይሎን ገመድ ይህ ቻርጅ መሙያ ያለችግር መቁረጫ ቴክኖሎጂን ከውበት ጋር ያጣምራል።
ጥሪ ማድረግ፣ FaceTime፣ ቪዲዮዎችን መመልከት ወይም የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎችን መከተል ካስፈለገዎት የማግ፡2 መቆሚያ ከእጅ ነጻ የሆነ የእይታ ተሞክሮ ለማቅረብ የተነደፈ ነው። በቀላሉ ለማየት እና ለመጠቀም የእርስዎን MagSafe iPhone በአግድም ወይም በአቀባዊ ወደ ቻርጅ መሙያው ያንሱት።
ተጨማሪ ሁለገብ አማራጮችን ይፈልጋሉ? Courant የእርስዎን አይፎን በሚሞሉበት ጊዜ ቁልፎችዎን እና ሌሎች የእለት ተእለት ማጓጓዣ መለዋወጫዎችን ለማከማቸት በሩ ላይ ለማቆየት ተስማሚ የሆኑ የተለያዩ ጠፍጣፋ ባትሪ መሙያዎችን ያቀርባል። እና በጣም ጥሩው ክፍል? ሁሉም ነገር በአሁኑ ጊዜ በሽያጭ ላይ ነው፣ ዋጋው በ15% ቀንሷል - በወራት ውስጥ ያየናቸው ምርጥ ቅናሾች።
የኃይል መሙያ ማዋቀርዎን በCourant's Mag:2 ያሻሽሉ እና ትክክለኛውን የቅጥ፣ የተግባር እና ምቾት ድብልቅን ይለማመዱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የእኔን AirPods በ Courant Mag:2 ቻርጀር መሙላት እችላለሁ?
አዎ፣ Mag:2 ኤርፖድስን እና ሌሎች ገመድ አልባ ቻርጅ-ተኳሃኝ መሳሪያዎችን የሚያጎለብት 5W Qi ባትሪ መሙያ አለው።
Courant Mag:2 ሁለቱንም አግድም እና አቀባዊ መሙላት ይደግፋል?
በፍፁም! የ Mag:2's መቆሚያ ለሁለቱም አግድም እና አቀባዊ ባትሪ መሙላት ያስችላል፣ ይህም ለተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደ የቪዲዮ ጥሪዎች፣ FaceTime፣ ቪዲዮዎችን ለመመልከት እና የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎችን ለመከተል ያስችላል።
ከCourant ሌሎች አማራጮች አሉ?
አዎ፣ Courant የእርስዎን አይፎን በሚሞሉበት ጊዜ ለየቀኑ የተሸከሙ መለዋወጫዎችን ለማከማቸት ተስማሚ የሆኑ ጠፍጣፋ ቻርጀሮችን ያቀርባል። እነዚህ ቻርጀሮች ከ15% ቅናሽ ጋር አብረው ይመጣሉ፣ ይህም አንዱን ለመያዝ አመቺ ጊዜ ነው።
የ Courant Mag:2 ቻርጀር የት መግዛት እችላለሁ?
የ Courant Mag:2 ቻርጀር በአማዞን በሽያጭ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ያሉትን የተለያዩ ቅጦች እና ሞዴሎች ለማሰስ በቀላሉ የድር ጣቢያቸውን ይጎብኙ።