አዲስ የ AI ማስጀመሪያ መረጋጋት AI የተረጋጋ ቪዲዮ ስርጭትን ያስተዋውቃል ፣የክፍት ምንጭ ቪዲዮ ትውልድ ሞዴል

መረጋጋት AI፣ ተስፋ ሰጭ AI ጅምር፣ የተረጋጋ ቪዲዮ ስርጭት የተባለውን እጅግ አስደናቂ ምርት አሳይቷል። ይህ AI ሞዴል ነባር ምስሎችን በአኒሜሽን ወደ ቪዲዮ የመቀየር ችሎታ ያለው ሲሆን ለክፍት ምንጭ አገልግሎት ከሚገኙት ጥቂት ቪዲዮ ፈጣሪ ሞዴሎች ውስጥ አንዱ ነው። የStable Video Diffusion መጀመር በOpenAI ያለው ትርምስ አርዕስተ ዜናዎችን እየተቆጣጠረ ባለበት ወቅት፣ የStable AIን የመቋቋም አቅም እና በምርት ካርታቸው ላይ ያተኮረ ነው።
የተረጋጋ ቪዲዮ ስርጭት በአሁኑ ጊዜ በ"የምርምር ቅድመ-እይታ" ደረጃ ላይ ነው፣ ፍላጎት ያላቸው ተጠቃሚዎች በተወሰኑ የአጠቃቀም ውሎች መስማማት አለባቸው። እነዚህ ውሎች እንደ ትምህርታዊ እና ፈጠራ መሳሪያዎች፣ እንዲሁም ዲዛይን እና ሌሎች የጥበብ ሂደቶች ያሉ የStable Video Diffusion የታቀዱትን አፕሊኬሽኖች ይዘረዝራሉ። ነገር ግን፣ በሰዎች ወይም ክስተቶች ላይ ተጨባጭ ወይም እውነተኛ ውክልናዎች ከታቀደው ጥቅም ውስጥ አለመኖራቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ምንም እንኳን ይህ ከStaability AI ፈጠራ ትልቅ አቅም ቢኖረውም፣ አላግባብ መጠቀምን በተመለከተ ስጋቶች አሉ። የStability AI ከዚህ ቀደም የተለቀቁትን ጨምሮ ተመሳሳይ የኤአይአይ ምርምር ቅድመ እይታዎችን ታሪክ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሞዴሉ በጨለማ ድር ላይ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችልበት ዕድል አለ። ይህንን ለመቋቋም ለStable Video Diffusion አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል አብሮ የተሰራ የይዘት ማጣሪያ መኖሩ ወሳኝ ነው። የቀደመው የተለቀቀው የStable AI ሞዴል፣Stable Diffusion፣የይዘት ቁጥጥር አስፈላጊነትን በማሳየት ስምምነት የሌለው ጥልቅ የውሸት የጎልማሳ ይዘት ለመፍጠር አላግባብ ጥቅም ላይ ውሏል።
የተረጋጋ ቪዲዮ ስርጭት ሁለት ሞዴሎችን ያካትታል, እነሱም SVD እና SVD-XT. SVD አሁንም ምስሎችን ወደ 576×1024 ቪዲዮዎች ከ14 ክፈፎች ሊለውጥ ይችላል፣ SVD-XT ክፈፎችን ወደ 24 ያሳድጋል። ሁለቱም ሞዴሎች በሴኮንድ ከሶስት እስከ 30 ክፈፎች ባለው ክልል ውስጥ ቪዲዮዎችን የማመንጨት አቅም አላቸው።
ከስታብል ቪዲዮ ስርጭት ጋር ተያይዞ በወጣው ነጭ ወረቀት መሰረት SVD እና SVD-XT በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቪዲዮዎችን ባካተተ የመረጃ ስብስብ ላይ ሰልጥነዋል። የሥልጠናው ሂደት ከመቶ ሺዎች እስከ አንድ ሚሊዮን በሚደርሱ ክሊፖች ላይ ያሉትን ሞዴሎች በጥሩ ሁኔታ ማስተካከልን ያካትታል። የእነዚህ የሥልጠና ቪዲዮዎች አመጣጥ ግልጽ አይደለም፣ እንዲሁም የቅጂ መብት ያለበትን ማንኛውንም ይዘት ማካተት። የቅጂ መብት ያለው ይዘት ያለፈቃድ ጥቅም ላይ ከዋለ የተረጋጋ AI እና የStable ቪዲዮ ስርጭት ተጠቃሚዎች ህጋዊ እና ሥነ ምግባራዊ ተግዳሮቶች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ።
ምንም እንኳን ቪዲዮዎችን ያለእንቅስቃሴ ወይም ቀስ ብሎ የካሜራ መጥበሻ ማፍለቅ አለመቻልን፣ ፅሁፍን ህጋዊ በሆነ መልኩ ማቅረብ ወይም ያለማቋረጥ የፊቶችን እና የሰዎችን ትክክለኛ ምስሎችን መፍጠር አለመቻልን የሚያካትት ውስንነቶች ቢኖሩትም Stability AI ስለ ሞዴሎቹ ቅልጥፍና ብሩህ ተስፋ አለው። ሞዴሎቹ የነገሮች 360 ዲግሪ እይታዎችን ማመንጨትን ላሉ የአጠቃቀም ጉዳዮች ማስተካከል እንደሚችሉ ገልጸዋል::
መረጋጋት AI ለወደፊቱ የተረጋጋ ቪዲዮ ስርጭት ትልቅ ዕቅዶች አሉት። የSVD እና SVD-XTን አቅም የሚገነቡ እና የሚያራዝሙ የተለያዩ ሞዴሎችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው። በተጨማሪም፣ ተጠቃሚዎች ሞዴሎቹን በጽሑፍ እንዲጠይቋቸው የሚያስችል በድር ላይ የተመሰረተ “ከጽሑፍ-ወደ-ቪዲዮ” መሣሪያ እያዘጋጁ ነው። የመጨረሻው ግብ በማስታወቂያ፣ በትምህርት፣ በመዝናኛ እና ከዚያም በላይ ሊሆኑ ከሚችሉ መተግበሪያዎች ጋር የንግድ ስራ ነው።
ምንጮች:
- መረጋጋት AI: [sability-ai.com] (https://sability-ai.com)
- ፎርብስ: [forbes.com] (https://www.forbes.com)