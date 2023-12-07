የስትራቴተር የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ደኅንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ተቆጥሯል፣ ማኅበረ ቅዱሳን ወደ ቅዱስ አንቶኒ ቤተክርስቲያን ተዛወረ።

ማጠቃለያ፡ በሙያዊ ፍተሻ በ Streator፣ ኢሊኖይ የሚገኘው የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን እያሽቆለቆለ እና ለአገልግሎት የማይመች መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ፣ የፔዮሪያ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ሉዊስ ቲልካ ህንጻው የአምልኮ ስፍራ እንዳይሆን ወስኗል። ምእመናኑ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ቅዱስ እንጦንስ ቤተ ክርስቲያን ተዛውረዋል፣ ይህም የቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ደብር ዋና ቤተ ክርስቲያን ሆኗል። መሐንዲሶች የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያንን በተግባራዊም ሆነ በኢኮኖሚያዊ አተያይ የማይጠገኑ መስለውታል።
ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ወደ ማዛወር ይመራሉ
ከፓስተር የቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ፣ ሬቨረንድ ኤም. ፊሊፕ ሃልፍፋሬ በቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የባለሙያ የሕንፃ ፍተሻ ተደረገ። ሲቪል እና መዋቅራዊ መሐንዲሶች የቤተክርስቲያኑ የኮንክሪት መሠረት ግድግዳዎች ለመዋቅራዊ ታማኝነት ዝቅተኛውን የሲቪል ደረጃ አላሟሉም ብለዋል ። በተጨማሪም የጡብ ግድግዳዎች መሰንጠቅ እና አጠቃላይ መበላሸት ምልክቶች አሳይተዋል. መሃንዲሶቹ ህንጻው ለህዝብ ደህንነት ስጋት ስላለበት መተው አለበት ሲሉ ደምድመዋል።
የማይቻሉ ጥገናዎች እና የተቀደሱ ነገሮችን ማስወገድ
የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያንን መዋቅራዊ መሠረት ለመጠገን የሚያስችሉ ዘዴዎችን ለመፈተሽ ጥረት ተደርጓል። ይሁን እንጂ በግድግዳው ግድግዳዎች ውስጥ ያለው ሞርታር አስፈላጊውን ጫና እንደማይቋቋም ተወስኗል, እና ሕንፃው ሊፈርስ ይችላል. በዚህም ምክንያት ኤጲስ ቆጶስ ቲልካ ቤተክርስቲያኑ ወደ ጸያፍ አገልግሎት እንድትወርድ ወስኗል። መሠዊያውን ጨምሮ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ያሉ ንዋያተ ቅድሳት ይወገዳሉ እና እንደ ቅዱስ ይቆጠራሉ, ወደ ሌሎች የካቶሊክ አብያተ ክርስቲያናትም ሊዛወሩ ይችላሉ.
ወደ ቅዱስ አንቶኒ ቤተክርስቲያን ማዛወር
የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በ407 ኤስ ፓርክ ሴንት በሚገኘው የቅዱስ እንጦንስ ቤተ ክርስቲያን መደበኛ የሥርዓተ ጸሎት ማድረግ ጀምሯል ። ሂሊ-ቤንደር-ፓተን እና ቢን የተባለው የሕንፃ ተቋም እንደገለጸው ሚሊዮን። እስከዚያው ግን የቅዱስ እንጦንስ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቤተክርስቲያን ዋና ቤተ ክርስቲያን በመሆን ያገለግላል።
ታሪካዊ ጠቀሜታ እና መዘጋት
መጀመሪያ በ1883 በስሎቫክ አሜሪካውያን የተመሰረተው የቅዱስ እስጢፋኖስ ፓሪሽ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በስሎቫክ አሜሪካውያን የተመሰረተ የመጀመሪያው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታሪካዊ ጠቀሜታ አለው። የቤተክርስቲያኑ ህንፃ በ1906 ተሰራ። ፊሊፕ ሃልፍፌር የቤተክርስቲያኑን መዘጋት የቤተሰብ አባል ማጣት ወይም የቤተሰብ አባላት ከቤት እንዲወጡ ከማድረግ ስሜት ጋር አነጻጽሮታል።
በማጠቃለያው የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በስትሬተር ውስጥ ያለው ሁኔታ እያሽቆለቆለ መምጣቱ ወደ ርኩሰት አገልግሎት እንዲወርድ አድርጓል። ምእመናኑ ወደ ቅዱስ አንቶኒ ቤተክርስቲያን ተዛውረዋል፣ አሁን ዋና ቤተክርስቲያናቸው ሆኖ ያገለግላል። ህንጻውን ለመጠገን የተደረገው ጥረት ከደህንነት ስጋት የተነሳ ውጤታማ እንዳልሆነ ተቆጥሯል።