አዲስ ጥናት የቡና አስገራሚ የጤና ጥቅሞችን ገለፀ

ማጠቃለያ፡- በቅርቡ የተደረገ ጥናት ቡናን መጠጣት ያልተጠበቀ የጤና ጠቀሜታዎችን በማሳየት ታዋቂው መጠጥ ጎጂ ሊሆን ይችላል የሚለውን የቀድሞ እምነት በመቃወም ነው። ከተለመዱት ግምቶች በተቃራኒ መጠነኛ የቡና ፍጆታ የልብ ህመም፣ የጉበት ካንሰር እና የፓርኪንሰን በሽታን ጨምሮ ለተወሰኑ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል ተብሏል።
አንድ አስገራሚ አዲስ የምርምር ጥናት እንደሚያሳየው ቡና ጤናችንን ይጎዳል የሚለው የረዥም ጊዜ ግምት እንደገና ሊታሰብበት ይችላል። ከቀደምት እምነቶች በተቃራኒ፣ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት መጠነኛ መጠን ያለው ቡና መጠጣት በደኅንነታችን ላይ በርካታ አዎንታዊ ተጽእኖዎች አሉት።
በጥናቱ ከተካተቱት በጣም አስፈላጊ ግኝቶች አንዱ በቡና አፍቃሪዎች መካከል ያለው የልብ ሕመም የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ነው. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በቡና ፍጆታ እና በልብ ችግሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ጠቁመዋል, ነገር ግን ይህ አዲስ ምርምር እነዚህን የይገባኛል ጥያቄዎች ይቃረናል. በቀን ከሶስት እስከ አምስት ኩባያ የሚጠጡ መካከለኛ ቡና ጠጪዎች ቡና ካልጠጡት ጋር ሲነፃፀሩ በልብ በሽታ የመያዝ እድላቸው ቀንሷል።
ሌላው ያልተጠበቀ ግኝት ቡና በጉበት ካንሰር ላይ ሊያመጣ የሚችለው የመከላከያ ውጤት ነው። ተመራማሪዎች በቡና ፍጆታ ውስጥ, ተቀባይነት ባለው ገደብ ውስጥ, በጉበት ካንሰር የመጠቃት ዕድላቸው ዝቅተኛ መሆኑን ደርሰውበታል. ይህ ቀደም ሲል ቡና መጠጣት በጉበት ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ከሚለው ስጋት ጋር ይጋጫል።
በተጨማሪም ጥናቱ በቡና አወሳሰድ እና በፓርኪንሰን በሽታ ተጋላጭነት መካከል ያለውን ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። መካከለኛ ቡና ጠጪዎች ከማይጠጡት ጋር ሲነፃፀሩ ለኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ሆኖ ተገኝቷል። እነዚህ ግኝቶች በቡና ውስጥ ያሉ አንዳንድ ውህዶች የነርቭ መከላከያ ባህሪያት ሊኖራቸው ይችላል.
በማጠቃለያው ይህ አስደናቂ ጥናት ከቡና የጤና ተጽእኖ ጋር የተያያዙ ቀደም ሲል የነበሩትን እምነቶች ይሞግታል። መጠነኛ የቡና አጠቃቀም ለልብ ህመም፣ ለጉበት ካንሰር እና ለፓርኪንሰን በሽታ ተጋላጭነትን ጨምሮ የተለያዩ አስገራሚ ጥቅሞችን የሚሰጥ ይመስላል። ይሁን እንጂ ከመጠን በላይ መጠጣት አሁንም ጎጂ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ከእነዚህ የጤና ጠቀሜታዎች በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.