የስለላ ፎቶዎች የXiaomi's Electric Car Trunk ዲዛይን ያሳያሉ፣ ወደ 2024 ብዙ ምርት

ሾልኮ የወጣ የስለላ ፎቶ በቅርቡ ወጥቷል፣ይህም በከፍተኛ ሲጠበቅ የነበረው የXiaomi ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪን ፍንጭ ለማየት ችሏል። ፎቶው ከXiaomi's Buds 4 Pro earphones ወይም ከተሰፋ የዩኤስቢ-ሲ ቻርጅ ወደብ ሁኔታ ጋር ተመሳሳይነት ያለው የመኪናውን ግንድ ልዩ ንድፍ ያሳያል።
ምስሎቹ ትልቅ መክፈቻ እና ጠፍጣፋ ወለል ያለው፣ ጭነትን ለመጠበቅ ከበርካታ የማሰሪያ ነጥቦች ጋር የታጀበ ግንድ ያሳያሉ። ከመስታወት የተሠራው የኩምቢ ክዳን ለተሽከርካሪው አጠቃላይ ገጽታ ውስብስብነት ይጨምራል። ከዚህም በተጨማሪ የስለላዎቹ ፎቶግራፎች ሌሎች የንድፍ ዝርዝሮችን ፍንጭ ይሰጣሉ፣ ይህም ቀጭን እና ኤሮዳይናሚክ የፊት ለፊት ትልቅ ፍርግርግ እና የተጠረገ የኋላ የፊት መብራቶች፣ እንዲሁም የሚያምር የኋላ ጫፍ በተንሸራታች የጣሪያ መስመር እና ሙሉ ስፋት ያለው የኋላ መብራት።
Xiaomi ስለ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪቸው ምንም አይነት ይፋዊ መረጃ ባይሰጥም ሪፖርቶች እና ፍንጮች እንደሚጠቁሙት ከቴስላ እና ከሌሎች ታዋቂ አውቶሞቢሎች ጋር ለመወዳደር ያለመ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሞዴል ይሆናል። ተሽከርካሪው ከ 101 ኪ.ሜ በላይ ርቀት ያለው የ 800 ኪሎ ዋት ኃይል ያለው ባትሪ እንዲታጠቅ ይጠበቃል. በተጨማሪም፣ የላቁ የአሽከርካሪዎች እገዛ ባህሪያትን ማካተት ይችላል።
የXiaomi Group ፕሬዝዳንት ሉ ዌይቢንግ ቀደም ሲል የአውቶሞቲቭ ፕሮጀክታቸው እድገት ከመጀመሪያ ትንበያዎች በላይ መሆኑን ዘግቧል። በዚህ ምክንያት Xiaomi በ 2024 የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪቸውን በብዛት ማምረት ለመጀመር መንገድ ላይ ነው።
በማጠቃለያው፣ የስለላ ፎቶዎች መውጣቱ የ Xiaomi መጪውን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በጨረፍታ ያሳያል፣ ይህም ልዩ የሆነ የግንድ ዲዛይኑን ያሳያል እና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ባህሪያት ፍንጭ ይሰጣል። እ.ኤ.አ. በ2024 የጅምላ ምርትን በማምረት ፣Xiaomi በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምልክት ለማድረግ ፣ከተቋቋሙ ተጫዋቾች ጋር በመወዳደር እና ለተጠቃሚዎች የተራቀቀ እና በቴክኖሎጂ የላቀ አማራጭ ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- በብሉቱዝ SIG የምስክር ወረቀት እና የስለላ ፎቶዎች ላይ ኦሪጅናል ጽሑፍ።