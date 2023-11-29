የSpotify ጥቅል የቴክኒክ ብልሽቶችን ሲያጋጥመው ብስጭት ይከሰታል

ግላዊነት የተላበሱ የአድማጭ ግንዛቤዎችን የሚያሳየው Spotify Wrapped በጉጉት የሚጠበቀው አመታዊ ባህሪ በቴክኒካል ስህተቶች ብዙ ተጠቃሚዎችን አሳዝኗል። ምንም እንኳን Spotify Wrapped ን ለመጀመሪያ ጊዜ በድር ላይ ተደራሽ ለማድረግ ያደረገው የሚበረታታ ጥረት ቢሆንም ልምዱ ለብዙ ግለሰቦች መጫን አልቻለም።
Spotify.com/wrappedን ሲጎበኝ በመግቢያ ገጹ ሰላምታ ከመስጠት ይልቅ አንዳንድ ተጠቃሚዎች (እኔን ጨምሮ) “500 የውስጥ አገልጋይ ስህተት” በሚሉ አስፈሪ ቃላት ያጌጠ አሳዛኝ ባዶ ድረ-ገጽ ገጥሟቸዋል። ሪፖርቶች X (የቀድሞው ትዊተር) አጥለቅልቀውታል፣ ተጠቃሚዎች በሁለቱም የSpotify Wrapped ድረ-ገጽ ላይ በዴስክቶፕ እና በሞባይል ስሪቶች ላይ ተመሳሳይ ችግር በማጋጠማቸው ብስጭት እየገለጹ ነው።
ጥልቅ ምርመራ ሲደረግ፣ ድረ-ገጹ ለጥቂቶች አልፎ አልፎ ብቻ የሚገኝ መሆኑ ግልጽ ነው። በእኔ ሁኔታ ከበርካታ ሙከራዎች በኋላ ገፁን ለማግኘት ቻልኩኝ፣ ገጹን ካደስኩ በኋላ በስህተት መልእክት ሰላምታ ደረሰኝ። የተጠቀለሉ ሪፖርቶቻቸውን ለማግኘት በሚጣደፉበት ወቅት የተጠቃሚዎች ክምችት Spotifyን እንደሚያጥለቀልቅ፣ መድረኩ ከፍተኛውን ፍላጎት ለማሟላት እየታገለ ሊሆን ይችላል።
ስለማንኛውም የሚታወቁ ጉዳዮች ለመጠየቅ ቨርጂው Spotifyን አግኝቶ ነበር ነገርግን ፈጣን ምላሽ አላገኘም። Spotify Wrapped ን ቴክኒካል ብልሽቶችን እያወቀ ወይም መፍትሄ ላይ እየሰሩ ስለመሆኑ ግልፅ ነገር የለም።
ምንም እንኳን የWrapped ድረ-ገጽ ችግር ቢያጋጥመውም ተጠቃሚዎች አሁንም አንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች ላይ ባለው የSpotify ሞባይል መተግበሪያ በኩል ግላዊ ክብራቸውን ማግኘት ይችላሉ። Spotify በዓመቱ ውስጥ በሙዚቃ ምርጫቸው መሰረት ለተጠቃሚዎች ምናባዊ ከተማን የሚሰጥ እንደ "የድምፅ ከተማ" ባህሪን የመሳሰሉ አስደሳች አዲስ ባህሪያትን ለ Wrapped አስተዋውቋል። በተጨማሪም፣ ገጸ ባህሪ የግለሰቡን ልዩ የማዳመጥ ልማዶች እንዲያንጸባርቅ ተዘጋጅቷል።
ለSpotify Wrapped ያለው ጉጉት እየጨመረ በመምጣቱ በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጠቃሚዎች Spotify በ2023 የሙዚቃ ጉዞአቸውን አጠቃላይ ነጸብራቅ ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል Spotify ቴክኒካዊ ጉዳዮችን በፍጥነት እንደሚፈታላቸው ተስፋ ያደርጋሉ።
በየጥ
ጥ፡ ለምንድነው በSpotify's Wrapped ድረ-ገጽ ላይ “የውስጥ አገልጋይ ስህተት” አጋጥሞኛል?
መ፡ Spotify Wrapped አንዳንድ ተጠቃሚዎች ለግል የተበጁ የማዳመጥ ግንዛቤዎቻቸውን እንዳይደርሱ የሚከለክሉ ቴክኒካል ብልሽቶች እያጋጠሙት ነው። ይህ ስህተት የሚከሰተው ድህረ ገጹን የሚያስተናግደው አገልጋይ ችግር ሲያጋጥመው እና ጥያቄውን ማሟላት ሲያቅተው ነው።
ጥ፡ Spotify ችግሩን ያውቃል?
መ: The Verge ለማብራራት Spotifyን አግኝቷል ነገር ግን Wrappedን በሚመለከቱ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ አፋጣኝ ምላሽ አላገኘም። Spotify ሁኔታውን ለመፍታት በትጋት እየሰራ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
ጥ፡ አሁንም የእኔን Spotify ተጠቅልሎ በሞባይል መተግበሪያ ላይ ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ በጥቅል ዌብ ስሪት ላይ ያጋጠሙ ችግሮች ቢኖሩም፣ ተጠቃሚዎች በአንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች ላይ የሚገኘውን Spotify የሞባይል መተግበሪያን በመድረስ ለግል በተበጁ ማጠቃለያያቸው መደሰት ይችላሉ።
ጥ፡ በዚህ አመት Spotify ተጠቅልሎ የገቡት አዳዲስ ባህሪያት ምን ምን ናቸው?
መ: በዚህ ዓመት Spotify ጥቅል ለተጠቃሚዎች በዓመቱ ውስጥ ከሙዚቃ ምርጫዎቻቸው ጋር የሚዛመድ “ድምፅ ከተማ” ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ገጸ ባህሪ የሚመነጨው በግለሰብ ልዩ የማዳመጥ ልማዶች ላይ በመመስረት ነው፣ ይህም ለግል የተበጀውን ልምድ የበለጠ ያሳድጋል።