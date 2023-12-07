በሆኪንግ ሂልስ ውስጥ በድብቅ ሚስጥራዊ ማፈግፈግ ውስጥ ይቆዩ

አንድ-አንድ-ዓይነት ማምለጫ እየፈለጉ ነው? በሆኪንግ ሂልስ እምብርት ውስጥ ከተቀመጠው ከዚህ ገለልተኛ ማፈግፈግ የበለጠ አትመልከቱ። ከባህላዊ ካቢኔ ይልቅ፣ ይህ ኪራይ ሚስጥራዊ በሆነ ዋሻ ውስጥ ለማደር እድል ይሰጥዎታል።
በደንላፕ ሆሎው ካቢንስ የሚስተናገደው ይህ ልዩ ኪራይ በዙሪያው ስላለው ብሄራዊ ፓርክ አስደናቂ እይታዎችን ይሰጣል። የዋሻው ንብረት አስደናቂ 1,500 ካሬ ጫማ ስፋት ያለው ሲሆን በምቾት እስከ ስድስት ሰዎችን ማስተናገድ ይችላል። ስለዚህ የቅርብ ጓደኞችዎን ወይም የቤተሰብ አባላትን ሰብስቡ እና የማይረሳ ጀብዱ ይጀምሩ።
በዋሻው ውስጥ ለተመቻቸ ቆይታ የሚያስፈልጉዎትን ሁሉንም መገልገያዎች ያገኛሉ። በገንዳው ጠረጴዛ ላይ አንዳንድ ወዳጃዊ ፉክክር ይዝናኑ፣ ፀጥ ያለ የተፈጥሮ አከባቢን እየወሰዱ በበረንዳው ላይ ዘና ይበሉ ወይም የድንጋይ ውርወራ ብቻ የግል የእግር ጉዞ መንገዶችን ያስሱ።
ይህንን ያልተለመደ ኪራይ ቦታ ማስያዝ ቀላል ነው። ቦታዎን ለመጠበቅ እና አስማታዊ የዋሻ ልምድዎን ለማቀድ በቀላሉ dunlaphollow.com ይጎብኙ። ተገኝነት የተገደበ መሆኑን ያስታውሱ፣ ስለዚህ ይህን ብቸኛ እድል እንዳያመልጥዎት አስቀድመው በደንብ መመዝገብ የተሻለ ነው።
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እራስዎን በሆኪንግ ሂልስ እንቆቅልሽ እና ውበት ውስጥ ለመጥለቅ ይዘጋጁ። በዚህ የዋሻ ማፈግፈሻ ውስጥ ቆይታ ወደ መመለስ የሚጓጓ ልዩ እና የማይረሳ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ስለዚህ ቦርሳህን ሰብስብ፣ የለመዱትን ትተህ እንደሌሎች ጉዞ ጀምር። ጀብዱ በሆኪንግ ሂልስ ልዩ ዋሻ ኪራይ ይጠብቃል።