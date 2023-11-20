ስፔስኤክስ የሙከራ በረራን ለመጨመር ሲሞክር አዲስ የስፔስ ኤክስ ስታርሺፕ ተሽከርካሪ ሊጀመር ነው።

SpaceX ሶስተኛውን የስታርሺፕ ተሽከርካሪን ለመጀመር ሲዘጋጅ የጠፈር አድናቂዎች በዚህ የበዓል ሰሞን የሚጠብቁት ነገር ሊኖራቸው ይችላል። የስፔስ ኤክስ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሎን ማስክ ተሽከርካሪው በሚቀጥሉት 3 እና 4 ሳምንታት ለመብረር ዝግጁ መሆን እንዳለበት በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር) አስታውቋል። ነገር ግን የምስረታ ስራው አሁንም ከUS ፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) የማስጀመሪያ ፍቃድ በማግኘት ላይ የሚመረኮዝ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የስታርሺፕ ሁለተኛ የሙከራ በረራ ውጤቱን በማጣራት ላይ ነው።
በሁለተኛው የፈተና በረራ ወቅት ዓላማው በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ከመከሰቱ በፊት የስታርሺፕን የላይኛው መድረክ በምድር ዙሪያ ባለው አቅጣጫ ላይ መላክ ነበር። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በዕደ-ጥበብ “ፈጣን ያለጊዜ ሰሌዳ መፍታት” የተነሳ ተልዕኮው ያለጊዜው አብቅቷል። በተጨማሪም፣ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ ለተፈጠረው ግርግር ይመለሳል የተባለው የስታርሺፕ ሱፐር ሄቪ የመጀመሪያ ደረጃ፣ በሰማይም ተለያይቷል። እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩትም በረራው በቀደመው የሙከራ በረራ ያልተሳካ የመድረክ መለያየትን ጨምሮ አንዳንድ ጉልህ ክንዋኔዎችን አስመዝግቧል። ይህ እድገት SpaceX ከእያንዳንዱ ጅምር እየተማረ እና አጠቃላይ አፈፃፀሙን እያሻሻለ መሆኑን ያሳያል።
SpaceX አስፈላጊ ደንቦችን እና የደህንነት መስፈርቶችን ለማክበር ከኤፍኤኤ ጋር በቅርበት ሲሰራ ቆይቷል። ስፔስኤክስ ከዚህ ቀደም ስታርሺፕ ለማስጀመር፣ ፍንዳታውን በማጣራት እና የደህንነት እና የአካባቢ ምዘናዎችን በማጠናቀቁ ኤፍኤኤ የማስጀመሪያ ፍቃድ ለመስጠት ብዙ ወራት ፈጅቷል። ምንም እንኳን የቅርብ ጊዜው የሙከራ በረራ ምርመራው የጀመረ ቢሆንም በመጀመሪያው እና በሁለተኛው በረራዎች መካከል የተደረገውን እድገት ግምት ውስጥ በማስገባት ሂደቱ የበለጠ የተሳለጠ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
ስፔስኤክስ እያደገ የመጣውን የትልቅ የሙከራ ፕሮግራሙን ፍላጎቶች ለማሟላት ምርቱን እያሳደገ ነው። ማስክ ሶስት የስታርሺፕ ተሽከርካሪዎች በ SpaceX's Starbase ፋሲሊቲ የመጨረሻ የማምረት ደረጃ ላይ መሆናቸውን ጠቅሷል። ይህ የሚያመለክተው SpaceX ወደፊት በStarship ማስጀመሪያዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለማሳጠር በማሰብ ወደ ጨመረ የሙከራ-በረራ ክዳን እየሄደ ነው።
የሦስተኛው ስታርሺፕ ተሽከርካሪ የማስጀመሪያ ቀን እርግጠኛ ባይሆንም የኤፍኤኤ ይሁንታ በመጠባበቅ ላይ እያለ፣ የጠፈር አድናቂዎች ከSpaceX የሚመጣውን ዝመና በጉጉት ይጠባበቃሉ። በእያንዳንዱ ጅምር ስፔስ ኤክስ የጠፈር ምርምር ድንበሮችን እየገፋ እና ለአዲሱ የጠፈር ጉዞ መድረኩን እያዘጋጀ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
የSpaceX ሦስተኛው የስታርሺፕ ተሽከርካሪ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል?
የስፔስ ኤክስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኢሎን ማስክ ሶስተኛው የስታርሺፕ ተሽከርካሪ በሚቀጥሉት 3 እና 4 ሳምንታት ለመብረር ዝግጁ መሆን እንዳለበት አስታውቀዋል።
ማስጀመሪያው ከመካሄዱ በፊት ዋናው ፈተና ምንድን ነው?
ስፔስኤክስ አሁንም ከዩኤስ ፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) የስታርሺፕ ተሽከርካሪ የማስጀመሪያ ፍቃድ ማግኘት አለበት።
በስታርሺፕ ሁለተኛ የሙከራ በረራ ወቅት ምን ሆነ?
በረራው ያለጊዜው የተጠናቀቀው የእጅ ሥራው ባልተጠበቀ ሁኔታ በመፍረሱ እና የሱፐር ሄቪ የመጀመሪያ ደረጃ በሰማይ ላይ ተለያይቷል።
በሁለተኛው የሙከራ በረራ ውስጥ ምን ክንዋኔዎች ተገኝተዋል?
ምንም እንኳን በረራው ያለጊዜው ቢጠናቀቅም የሁለተኛው የፈተና በረራ በተሳካ ሁኔታ የመድረክ መለያየትን አግኝቷል ፣ ይህም በቀደመው የሙከራ በረራ አልተሳካም ።
SpaceX ለሙከራ-በረራ ብቃቱን ለማሳደግ እየፈለገ ነው?
አዎ፣ ስፔስኤክስ ለተጨማሪ የሙከራ-በረራ ክዳን በመዘጋጀት ላይ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ሶስት የስታርሺፕ ተሽከርካሪዎች በመጨረሻው ምርት ላይ ናቸው።