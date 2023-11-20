የስታርሺፕ ማስጀመሪያዎችን የአካባቢ ተፅእኖ መረዳት

በቅርቡ የጀመረው የስፔስ ኤክስ ስታርሺፕ እንዲህ ዓይነት ማስወንጨፊያዎች ሊያስከትሉ የሚችሉትን የአካባቢ መዘዞች ለማወቅ ፍላጎት ቀስቅሷል። አንድ ቢሊዮን ሰዎች በአንድ ጊዜ መዝለል የሚለው ሀሳብ በምድር ላይ የረጅም ጊዜ ተፅእኖ ላይኖረው ቢችልም፣ እንደ ስታርሺፕ ያለ ግዙፍ ነገር የሚያሳድረው ተጽዕኖ አስከፊ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ከፍታው 121 ሜትር ከፍታ እና ከ100,000 ሰዎች ጋር የሚመጣጠን ክብደት ያለው ስታርሺፕ ሙሉ በሙሉ የተጫነው ከፍተኛ የኪነቲክ ሃይል አለው። የሮኬቱ ወሳኝ ክፍል ወድቆ ወደ መሬት ቢወድቅ ውጤቱ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የአቶሚክ ቦምብ ፍንዳታ ከነበረው አጥፊ ኃይል 100 ኪሎ ቶን ቲኤንቲ ጋር የሚመጣጠን ኃይል ይለቀቃል።
እንዲህ ዓይነቱ ተጽእኖ በትልቅ የሜትሮር አድማ ምክንያት የተከሰተውን ውድመት ያስመስላል. ይህን ስጋት ሊፈጥር እንደሚችል በመገንዘብ ናሳ ከምድር ጋር ተመሳሳይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ከስታርሺፕ በላይ የሚረዝሙ ነገሮችን የመለየት ኃላፊነት ተሰጥቶታል።
በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ የጀመረው የስታርሺፕ ጅምር ስፔስኤክስ በመጀመሪያው ጅምር ወቅት የተነሱ ቁልፍ ጉዳዮችን እንደፈታ አሳይቷል። ሁሉም 33 ሞተሮች በተሳካ ሁኔታ ተኮሱ, እና ሮኬቱ በወሳኙ ደረጃ መለያየት ውስጥ አልፏል. ይሁን እንጂ ማበረታቻው በመጨረሻ ፈነዳ፣ የላይኛው ደረጃ ያለው የጠፈር መንኮራኩር ግንኙነቱ ከመጥፋቱ በፊት 150 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ደርሷል።
ለወደፊት የስታርሺፕ ማስጀመሪያዎች ስኬት ተስፋ ስናደርግ፣ የእነዚህን ታላቅ ጥረቶች አካባቢያዊ አንድምታ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። የብዙ ፕላኔት ሥልጣኔ ለመሆን ስንጥር፣ ለቤታችን ፕላኔታችን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት አለብን፣ ይህም የአብዛኛው የሰው ልጅ ዋና መኖሪያ ሆኖ ይቀጥላል።
በየጥ:
ጥ፡ ስታርሺፕ ምንድን ነው?
መ፡ ስታርሺፕ የጨረቃ ማረፊያዎችን እና ሰፋሪዎችን ወደ ማርስ ለማጓጓዝ ጨምሮ ለተለያዩ የጠፈር ፍለጋ ተልዕኮዎች በ SpaceX የተነደፈ ግዙፍ ሮኬት ነው።
ጥ፡ ስታርሺፕ ወድቆ ወደ ምድር ቢመለስ ምን ይሆናል?
መ: ሙሉ በሙሉ የተጫነው የስታርሺፕ ተጽእኖ ትልቅ የአካባቢ ጥፋትን ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም ከግዙፍ የሜትሮ አድማ ጋር የሚመሳሰል ውድመት ያስከትላል።
ጥ፡- ናሳ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ ሌሎች በምድር ላይ ያሉ ነገሮችን ለይቷል?
መ፡ አዎ፣ ናሳ ከምድር ጋር ሊጋጩ የሚችሉ እና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ነገሮችን ከስታርሺፕ በላይ የማግኘት ሃላፊነት ተሰጥቶታል።
ጥ፡- በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ የጀመረው የስታርሺፕ ስራ እንዴት ሄደ?
መልስ፡- አውሮፕላን ማስጀመሪያው ከመጀመሪያው አውሮፕላን ማስጀመሪያው ጋር ሲነፃፀር መሻሻሎችን ቢያሳይም ማጠናከሪያው ፈነዳ፣ነገር ግን የላይኛው ደረጃ ያለው የጠፈር መንኮራኩር ግንኙነቱ ከመጥፋቱ በፊት 150 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ደርሷል።