የስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 ማርክ 29ኛው የንግድ ምላሽ ተልዕኮ ለአይኤስኤስ በአስደናቂ ሁኔታ መጀመር

ስፔስ ኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት ከላውንች ኮምፕሌክስ 40 በኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ከቀኑ 6፡30 ሰአት ላይ በተሳካ ሁኔታ አመጠቀ። ሮኬቱ 23 ስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ያሰማራ ሲሆን ይህም የ SpaceX 29ኛውን የንግድ ልውውጥ ለናሳ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) የሚል ምልክት አድርጓል።
ማስጀመሪያው ያለምንም መዘግየቶች እና ቴክኒካል ችግሮች ያለምንም እንከን ተፈፅሟል። የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ ማበልጸጊያ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ በቆመ ሰው አልባ መርከብ ላይ ከ8½ ደቂቃዎች በኋላ አረፈ። ሮኬቱ ወደ ሰማይ ከፍ ሲል በስፔስ ኮስት ላይ ያሉ ተመልካቾች በአስደናቂ ሁኔታ ተስተናግደው ነበር፣ ይህም በአካባቢው ምንም አይነት የድምፅ ጩኸት አላስቀረም።
የጠፈር ሃይል 45ኛ የአየር ሁኔታ ስኳድሮን 80% ጥሩ የአየር ሁኔታ እንደሚታይ ተንብዮ ነበር። ትንበያው ከ3,000 እስከ 6,000 ጫማ ከፍታ ባለው ከፍታ ላይ ያሉ የተበታተኑ የኩምለስ ደመናዎችን ከገለልተኛ ዝናብ እና ከ15 እስከ 20 ማይል በሰሜናዊ ምስራቅ ንፋስ ጠቅሷል። በዩናይትድ ስቴትስ በምስራቅ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ባለው ከፍተኛ የመሬት አቀማመጥ ምክንያት በስፔስ ኮስት ላይ ያለው የባህር ዳርቻ ፍሰት እርጥበትን እስከ ዝቅተኛ ደረጃዎች በመገደብ ስለ Cumulus Cloud Rule ስጋትን ይቀንሳል።
የጠፈር አድናቂዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከፍሎሪዳ የጠፈር ጠረፍ የበለጠ አጓጊ ምሰኮዎችን መጠበቅ ይችላሉ። የሚቀጥለው መርሐግብር የናሳ ስፔስኤክስ ሲአርኤስ-29 ተልዕኮ ሲሆን ለአይኤስኤስ የካርጎ አቅርቦት ተልዕኮ ነው። የሁለት ቀን መዘግየትን ተከትሎ ማስጀመሪያው አሁን ማክሰኞ በ9፡16 ከሰዓት EDT ላይ የታለመ ነው። ሮኬቱ ከፓድ 39A በኬኔዲ የጠፈር ማእከል የሚተኮስ ሲሆን ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ አቅጣጫ ይከተላል።
ይህ ተልዕኮ አዲስ የሳይንስ ምርመራዎችን፣ ምግብን፣ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን በአይ ኤስ ኤስ ላይ ላሉ አለምአቀፍ ሰራተኞች ስለሚያደርስ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ጥናቱ የሌዘር ግንኙነቶችን ማጥናት እና በምድር የአየር ሁኔታ እና በህዋ መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳትን ያካትታል።
በሚቀጥሉት ጅምሮች እና ተጨማሪ ከቦታ ጋር የተገናኙ ዜናዎችን ለማግኘት የቀጥታ ሽፋን ዝመናዎችን ይጠብቁ። የጠፈር ምርምር እኛን መማረኩን ቀጥሏል፣ እና ቡድናችን የኢንዱስትሪውን ከፍተኛ ደረጃ ሽፋን ለመስጠት ቁርጠኛ ነው። ለሕትመታችን ደንበኝነት በመመዝገብ ጥራት ያለው ጋዜጠኝነትን ለማስቀጠል ያደረጉትን ድጋፍ እናመሰግናለን።
በየጥ
1. ፋልኮን 9 በዚህ ማምጠቅ ወቅት ስንት ሳተላይቶችን አሰማራ?
ፋልኮን 9 23 የስታርሊንክ ኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር አሰማርቷል።
2. የ Falcon 9 የመጀመሪያ ደረጃ አበረታች የት አረፈ?
የመጀመርያው ደረጃ ማበረታቻ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ በቆመ ሰው አልባ መርከብ ላይ በተሳካ ሁኔታ አረፈ።
3. ከፍሎሪዳ የጠፈር ጠረፍ የሚቀጥለው መርሐግብር ምንድን ነው?
ቀጣዩ የታቀደው የናሳ ስፔስኤክስ CRS-29 ተልዕኮ ለአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የእቃ አቅርቦት ተልዕኮ ነው።
4. የ CRS-29 ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የ CRS-29 ተልዕኮ አዲስ የሳይንስ ምርመራዎችን፣ ምግብን፣ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን በአይኤስኤስ ላይ ላሉ አለምአቀፍ ሰራተኞች ለማድረስ ያለመ ነው። በሌዘር ግንኙነቶች ላይ ምርምር እና በምድር የአየር ሁኔታ እና በህዋ መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳትን ያካትታል።