የSpaceX's Starship ለሁለተኛ ሊፍትፎፍ የFAA ማረጋገጫ ይቀበላል

የስፔስ ኤክስ ስታርሺፕ፣ ቀጣዩ ትውልድ የጠፈር ማጓጓዣ ስርዓት ለሁለተኛ ጊዜ ለማንሳት አረንጓዴ መብራት ተሰጥቶታል። የዩናይትድ ስቴትስ ፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤኤ) የስፔስ ኤክስ ስታርሺፕ ሱፐር ሄቪ ተሽከርካሪን ወደ ህዋ ለማስገባት ፍቃድ መስጠቱን ዛሬ አስታውቋል። የኤፍኤኤ ማፅደቅ የሚመጣው የደህንነት፣ የአካባቢ፣ የፖሊሲ እና የፋይናንስ ሃላፊነት መስፈርቶችን በጥንቃቄ ከመረመረ እና ከገመገመ በኋላ ነው።
የሊፍት ማውጣቱ አርብ ላይ እንዲካሄድ የታቀደው በደቡብ ቴክሳስ ውስጥ ከሚገኘው የስፔስ ኤክስ ተቋም ስታርቤዝ ነው። ተመልካቾች ክስተቱን በቀጥታ በSpace.com ላይ ማየት ይችላሉ፣ በ SpaceX። ይህ ሁለተኛው የስታርሺፕ ማስጀመሪያ ዓላማ የተሽከርካሪውን አቅም ለማሳየት እና ለወደፊት የጠፈር አሰሳ መንገድ ለመክፈት ነው።
ስታርሺፕ፣ ሱፐር ሄቪ የተባለ የመጀመሪያ ደረጃ ማበረታቻ እና ስታርሺፕ በመባል የሚታወቀው የላይኛው ደረጃ የጠፈር መንኮራኩር ሙሉ በሙሉ በድጋሚ ጥቅም ላይ እንዲውል ታስቦ የተሰራ ነው። ይህ የህዋ ጉዞ ፈጠራ አቀራረብ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ማርስ የሚደረጉ ተልእኮዎችን በኢኮኖሚ ተግባራዊ ሊያደርግ ይችላል፣ የ SpaceX መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ኢሎን ማስክ የረዥም ጊዜ ራዕይ።
ወደ 400 ጫማ የሚጠጋ ቁመት ያለው ስታርሺፕ እስካሁን ከተሰራው ሮኬት ትልቁ እና ኃይለኛ ነው። ምንም እንኳን አስደናቂ ቁመት ቢኖረውም ፣ Starship እስከ ዛሬ አንድ በረራ ብቻ አጠናቋል። ሮኬቱ በሚያዝያ ወር በሙከራ ተልእኮዋ ወቅት በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ ሆን ተብሎ ወደ ጥፋት የሚመራ ቴክኒካዊ ችግሮች አጋጥመውታል። ክስተቱ በስታርቤዝ ፋሲሊቲ ክፍሎች ላይ ጉዳት አድርሷል፣ይህም ስፔስኤክስ ለወደፊቱ ተመሳሳይ ጥፋቶችን ለመከላከል አስፈላጊ ማሻሻያዎችን እንዲተገብር አነሳስቶታል።
በሱፐር ሄቪ ላይ በ33 ራፕቶር ሞተሮች የሚመነጨውን ሙቀት እና ሃይል ለመፍታት ስፔስኤክስ ከኦርቢታል ማስጀመሪያ ተራራ ስር ጠንካራ የውሃ-ጎርፍ ስርዓት ዘረጋ። የተጠናከረ የብረት ሳህን እና ከፍተኛ መጠን ያለው ርጭት ያለው ይህ ስርዓት በሚነሳበት ጊዜ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ይረዳል።
ኤፍኤኤ በሴፕቴምበር ወር የስታርሺፕ የመጀመሪያ በረራ ችግር ላይ ምርመራውን አጠናቅቆ በጥቅምት ወር የደህንነት ግምገማ አድርጓል። የመጨረሻው የቁጥጥር እርምጃ የአካባቢ ግምገማን ማጠናቀቅ ነበር፣ ይህም ከዩኤስ የአሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት ጋር ምክክርን በማድረግ በስታርቤዝ ዙሪያ ባለው የብዝሀ ህይወት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ተፅዕኖ ያሳያል።
የስታርሺፕ ስራ መጀመር በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ሲሆን መጪው የሙከራ በረራ ካለፈው ተልዕኮ ጋር ተመሳሳይ አላማዎችን ለማሳካት ያለመ ነው። ከተሳካ፣ ሱፐር ሄቪ በሜክሲኮ ባህረ ሰላጤ ላይ ያርፋል፣ እና የስታርሺፕ የላይኛው ደረጃ በሃዋይ አቅራቢያ ከመውደቁ በፊት የምህዋር ፍጥነትን ለማግኘት ይቃረባል።
በየጥ:
ጥ፡ ስታርሺፕ ምንድን ነው?
መ፡ ስታርሺፕ የSpaceX ቀጣዩ ትውልድ የጠፈር ማጓጓዣ ስርዓት ሲሆን ይህም የሱፐር ሄቪ የመጀመሪያ ደረጃ መጨመሪያ እና ከፍተኛ ደረጃ ያለው የጠፈር መንኮራኩር ስታርሺፕ በመባል ይታወቃል።
ጥ፡ የስታርሺፕ አላማ ምንድን ነው?
መ፡ ስታርሺፕ ሙሉ ለሙሉ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ታስቦ የተነደፈ ሲሆን ወደፊት ወደ ማርስ የሚደረጉ ተልእኮዎችን በኢኮኖሚ ተግባራዊ ለማድረግ ያለመ ነው።
ጥ፡ በስታርሺፕ የመጀመሪያ የሙከራ በረራ ወቅት ምን ሆነ?
መ፡ ስታርሺፕ የሁለቱ ደረጃዎች መለያየት አለመሳካቱን ጨምሮ በርካታ ቴክኒካል ጉዳዮችን አጋጥሞታል፣ ይህም በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ ሆን ተብሎ እንዲጠፋ አድርጓል።
ጥ፡ SpaceX ለሁለተኛው ማስጀመሪያ ምን ማሻሻያ አድርጓል?
መ፡ SpaceX በሚነሳበት ጊዜ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ከኦርቢትል ማስጀመሪያ ተራራ ስር የውሃ-ጎርፍ ስርዓት ተጭኗል።
ጥ፡ የመጪው የሙከራ በረራ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የሙከራ በረራው ዓላማው የስታርሺፕን አቅም ለማሳየት ነው፣ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ ሱፐር ሄቪ በማረፍ እና የላይኛው ደረጃ በሃዋይ አቅራቢያ ከመውደቁ በፊት ወደ ምህዋር ፍጥነት እየተቃረበ ነው።
ጥ፡- ከሁለተኛው ጅምር በፊት የሚያስፈልገው የመጨረሻው የቁጥጥር እርምጃ ምን ነበር?
መ፡ FAA የአካባቢ ግምገማውን ማጠናቀቅ ነበረበት፣ ከአሜሪካ የአሳ እና የዱር አራዊት አገልግሎት ጋር በመመካከር በስታርቤዝ ዙሪያ ባለው የብዝሀ ህይወት ላይ ያለውን ማንኛውንም ተጽእኖ ለመገምገም።
ጥ፡ ከዚህ በኋላ ተጨማሪ ማስጀመሪያዎች ይኖሩ ይሆን?
መ፡ በቅርቡ የተሰጠው ፍቃድ ለዚህ ጅምር ብቻ የተወሰነ ነው፣ እና ማንኛውም ወደፊት የሚጀመረው ከተቆጣጣሪ ባለስልጣናት ተጨማሪ ፍቃድ ያስፈልገዋል።