አዲስ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ትናንሽ ሳተላይቶች የጠፈር ውሂብ ማስተላለፍን እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል

የህዋ ልማት ኤጀንሲ (ኤስዲኤ) በካምብሪጅ፣ ማሳቹሴትስ የሚገኘው ፈር ቀዳጅ ለሆነው ስፔስ ሬክ በቅርቡ የ1.8 ሚሊዮን ዶላር ውል ሰጥቷል። ይህ በ2021 በኤሌክትሪካል ምህንድስና ባለሙያ በኬሪ ካሆይ ለተቋቋመው ለስፔስ ሬክ እና ለቀድሞው የጎግል የምህንድስና ምክትል ፕሬዝዳንት በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ለተቋቋመው ለስፔስ ሬክ የመጀመሪያው የመንግስት ውል ነው።
በኖቬምበር 1 ይፋ የሆነው የሁለት አመት ኮንትራት ስፔስ ሬክ የላቁ ጥቃቅን የሌዘር መገናኛ ተርሚናሎችን ለማዘጋጀት የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። አላማው ትናንሽ ሳተላይቶች እንደ ኩብሳቶች የትራንስፖርት ንብርብርን በመጠቀም በሌዘር ሊንኮች መረጃን እንዲያስተላልፉ ማድረግ ነው። በኤስዲኤ የተቋቋመው ይህ ዓለም አቀፍ የመገናኛ አውታር - የዩኤስ የጠፈር ኃይል ቅርንጫፍ - በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ይገኛል።
ኤስዲኤ ለዋና ዋና የኢንዱስትሪ ተዋናዮች እንደ ሎክሄድ ማርቲን፣ ኖርዝሮፕ ግሩማን እና ዮርክ ስፔስ ሲስተምስ የትራንስፖርት ንብርብር ትራንቼ 2 ሳተላይቶችን ለመገንባት ኮንትራቶችን ሰጥቷል፣ እነዚህም የጨረር እና የሬዲዮ ድግግሞሽ የመገናኛ ተርሚናሎች የታጠቁ ናቸው።
የSpaceRake ተርሚናሎች በተለይ ለኤስዲኤ ሳተላይቶች የተሰሩ ባይሆኑም፣ ትንንሽ የጠፈር መንኮራኩሮች መረጃን ከፕሮሊፌራድ ዋር ተዋጊ ስፔስ አርክቴክቸር (PWSA) ጋር እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። PWSA የትራንስፖርት ንብርብር የመገናኛ ሳተላይቶችን እና የመከታተያ ንብርብር ሚሳኤል መከላከያ ሳተላይቶችን ያካተተ ፈጠራ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ህብረ ከዋክብት ነው።
ከኦፕቲካል ተርሚናሎች በተጨማሪ SpaceRake ለተለያዩ የጠፈር እና ምድራዊ አፕሊኬሽኖች የሌዘር ኮሙኒኬሽን ኔትዎርኪንግ ቴክኖሎጂዎችን ለመስራት አቅዷል። የኩባንያው ራዕይ ወጪዎችን ለመቀነስ እና በህዋ ውስጥ የአውታረ መረብ ተደራሽነትን ማሳደግ ፣ አዳዲስ የአጠቃቀም ጉዳዮችን መክፈት እና ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ ምድራዊ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች እንዲደርሱ ማድረግ ነው።
ከ SpaceRake የመጣው ልብ ወለድ ሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የጠፈር መረጃ ማስተላለፍን የመቀየር አቅም አለው። ትንንሽ ሳተላይቶች ውጤታማ እና ቀልጣፋ ግንኙነት እንዲፈጥሩ በማድረግ በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ያለውን ግንኙነት እና የመረጃ መጋራትን ለማሻሻል መንገድ ይከፍታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. SpaceRake ምንድን ነው?
SpaceRake በካምብሪጅ፣ ማሳቹሴትስ ላይ የተመሰረተ ጀማሪ ኩባንያ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2021 የተመሰረተው ለትንንሽ ሳተላይቶች የሌዘር ኮሙኒኬሽን ተርሚናሎች ልማት ላይ ያተኮረ ነው።
2. የመጓጓዣ ንብርብር ምንድን ነው?
የትራንስፖርት ንብርብር በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ላይ የሚገኝ አለምአቀፍ የመገናኛ አውታር ነው። የተቋቋመው በስፔስ ልማት ኤጀንሲ (ኤስዲኤ) የአሜሪካ የጠፈር ኃይል ቅርንጫፍ ነው።
3. የተስፋፋው Warfighter Space Architecture (PWSA) ምንድን ነው?
PWSA ዝቅተኛ የምድር ምህዋር ህብረ ከዋክብትን የሚያመለክት ሲሆን ይህም የትራንስፖርት ንብርብር የመገናኛ ሳተላይቶችን እና የመከታተያ ንብርብር ሚሳኤል መከላከያ ሳተላይቶችን ያካትታል። ለጦርነት ዓላማዎች በቦታ ላይ የተመሰረቱ ችሎታዎችን ለማሳደግ ያለመ ነው።