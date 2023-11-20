ተከታይ የኒየር፡ አውቶማታ በአድማስ ላይ ነው?

በጣም የተደነቀውን የ RPG እርምጃ አድናቂዎች Nier: Automata ተከታታይ ዜናዎችን በጉጉት ሲጠባበቁ ቆይተዋል። የጨዋታው ማህበረሰብ በቅርቡ እንደሚለቀቅ ተስፋ ቢኖረውም፣ ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ መጠበቅ ያለባቸው ይመስላል። የስኩዌር ኢኒክስ ፕሮዲዩሰር ዮሱኬ ሳይቶ እንደሚለው፣ የልማት ቡድኑ በኒየር ተከታታይ ውስጥ አዲስ የመግባት እቅድ አለው፣ ግን በቅርቡ አይሆንም። በቅርብ ጊዜ በኮሪያ ጨዋታ ዝግጅት G-STAR 2023 ላይ በተደረገ ቃለ ምልልስ ሳይቶ ቀጣይነት ያለው አድማስ ላይ መሆኑን አረጋግጧል፣ ነገር ግን ትኩረታቸው በአሁኑ ጊዜ በተለየ ፕሮጀክት ላይ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
እ.ኤ.አ. በ2017 የተለቀቀው ኦሪጅናል ኒየር፡ አውቶማታ በአስደናቂ እይታዎቹ እና ልዩ የውጊያ መካኒኮች ሰፊ ምስጋናን አግኝቷል። አስደናቂ 7.5 ሚሊዮን ቅጂዎችን በመሸጥ ስኩዌር ኢኒክስ በፍጥነት ተወዳጅ ሆነ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጨዋታው አጽናፈ ዓለሙን በመስቀል ክስተቶች፣ ማስተዋወቂያዎች እና አልፎ ተርፎም የአኒም መላመድን አስፍቶታል። ሆኖም፣ ምንም እንኳን ስኬታማ ቢሆንም፣ አድናቂዎች ስለ አዲስ ዋና መስመር ተከታታይ ማረጋገጫ ገና አያገኙም።
በቃለ ምልልሱ ወቅት ሳይቶ የኒየር፡ አውቶማታን ታላቅ ስኬት ለመድገም ያለውን ፈተና አምኗል። ስለ ተከታታይ ዝግጅቱ የወደፊት ብሩህ ተስፋ ቢገልጽም፣ ከመጀመሪያዎቹ ስኬቶችም በላይ የመውጣት አስቸጋሪ መሆኑን ተገንዝቧል። ተመሳሳይ የሽያጭ ስኬት ደረጃ ላይ መድረስ “ሙሉ በሙሉ የማይቻል ነው” ሲሉ በኒየር ዋና አስተዳዳሪ ዮኮ ታሮ አስተጋብተዋል።
ምንም እንኳን ስለ መጪው የኒየር ጨዋታ ዝርዝር መረጃ ብዙም ባይሆንም፣ ተወዳጁ ተከታታዮች በዝግመተ ለውጥ መቀጠላቸውን ደጋፊዎቸ ሊያጽናኑ ይችላሉ። እስከዚያው ድረስ ሳይቶ እና ታሮ እ.ኤ.አ. በ2024 ይፋ ይሆናሉ ብለው በሚጠብቁት የተለየ ፕሮጀክት ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እየሰሩ ነው። ዝርዝር መረጃው እየተዘጋ ቢሆንም፣ በቅርብ ማስታወቂያቸው ዙሪያ ያለው ግምት የሚታይ ነው።
ለማጠቃለል፣ የኒየር፡ አውቶማታ ቀጥተኛ ተከታይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ላይደርስ ቢችልም፣ አድናቂዎች የኒየር ተከታታዮች እንደሚጸኑ እርግጠኞች መሆን ይችላሉ። የዕድገት ቡድኑ ፍላጎት እና ፈጠራ፣ ከተወዛዋዥ ደጋፊዎች ጋር ተዳምሮ የሚቀጥለው ክፍል የሚጠበቀው እንደሚሆን ያረጋግጣል።
በየጥ
1. የኒየር፡ አውቶማታ ተከታይ ይኖራል?
አዎ፣ ስኩዌር ኢኒክስ አንድ ተከታይ በስራ ላይ መሆኑን አረጋግጧል። ሆኖም የሚለቀቅበት ቀን እስካሁን አልተገለጸም።
2. ስለ አዲሱ የኒየር ጨዋታ ተጨማሪ መረጃ መቼ መጠበቅ እንችላለን?
Square Enix በ2024 ስለሚመጣው የኒየር ጨዋታ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማካፈል ተስፋ እንዳላቸው ገልጿል። ይፋዊ ማስታወቂያዎችን እና ዝመናዎችን ይከታተሉ።
3. አዲሱ ጨዋታ ከኒየር: አውቶማቲክ ስኬት ጋር ይኖራል?
ገንቢዎቹ ከመጀመሪያው ጨዋታ ትልቅ ስኬት የማለፍ ፈተናን አምነዋል። ስለ ተከታታዩ የወደፊት ተስፋ ቢኖራቸውም, ተመሳሳይ የሽያጭ ደረጃ ላይ መድረስ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል. ቢሆንም፣ ደጋፊዎች ለኒየር ዩኒቨርስ ብቁ የሆነ ጭማሪ ሊጠብቁ ይችላሉ።