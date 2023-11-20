ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአእምሮ ጤና ያለውን ጥቅም ማሰስ

ዛሬ በፈጣን እና በቴክኖሎጂ በሚመራ አለም ለአእምሮ ጤና እና ደህንነት ቅድሚያ የምንሰጥባቸውን መንገዶች መፈለግ አስፈላጊ ነው። ብዙ ግለሰቦች ወደ ቴራፒ፣መድሀኒት ወይም ሌሎች ባህላዊ የህክምና ዓይነቶች ቢዞሩም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአእምሮ ጤና ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ አካላዊ ጥቅሞችን ብቻ ሳይሆን ልዩ የስነ-ልቦና ጥቅሞችንም ይሰጣል።
የአካል ብቃት እንቅስቃሴ, በአጠቃላይ, የመንፈስ ጭንቀትን እና የጭንቀት ምልክቶችን ለመቀነስ ታይቷል. ይሁን እንጂ በተፈጥሮ አካባቢ እንደ መናፈሻ ወይም ደን ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በአእምሮ ጤና ላይ የበለጠ አወንታዊ ተፅእኖ እንዳለው ተረጋግጧል። በተፈጥሮ ውስጥ ጊዜ ማሳለፍ የጭንቀት ደረጃዎችን መቀነስ እና ስሜትን ማሻሻል ጋር ተያይዟል. የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና የተፈጥሮ መጋለጥ ጥምረት የደስታ እና የደስታ ስሜትን ከፍ ሊያደርግ ይችላል እንዲሁም የድብርት ምልክቶችን ይቀንሳል።
ከቤት ውጭ የሚደረግ እንቅስቃሴ በተለይ ለአእምሮ ጤና ጠቃሚ ሊሆን የሚችልበት አንዱ ምክንያት በተፈጥሮ እና በሰው አእምሮ መካከል ያለው ግንኙነት ነው። በተፈጥሮ ውስጥ መሆን በአንጎል ላይ የሚያረጋጋ ተጽእኖ አለው, አሉታዊ ሀሳቦችን ይቀንሳል እና የሰላም እና የመረጋጋት ስሜትን ያበረታታል. የተፈጥሮ አካባቢ እይታዎች፣ ድምጾች እና ሽታዎች የመደነቅ እና የመደነቅ ስሜት ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ ይህም ትኩረቱን ከአሉታዊ ወይም ከሃሜት አስተሳሰቦች ያርቃል።
በተጨማሪም ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በንቃተ ህሊና ውስጥ ለመሳተፍ እድል ይሰጣል። ንቃተ-ህሊና በወቅቱ መገኘትን እና አካባቢውን ሙሉ በሙሉ ማወቅን ያካትታል። ከቤት ውጭ በሚለማመዱበት ጊዜ ግለሰቦች ስሜታቸውን መሳተፍ እና በሚያጋጥሟቸው እይታዎች፣ ድምፆች እና አካላዊ ስሜቶች ላይ ማተኮር ይችላሉ። ይህ ሆን ተብሎ እና ትኩረት የተደረገ ትኩረት ጭንቀትን ሊቀንስ እና የመረጋጋት ስሜትን ሊያበረታታ ይችላል.
ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ወደ መደበኛው ስራ ማካተት ውስብስብ መሆን የለበትም። እንደ የእግር ጉዞ፣ ብስክሌት መንዳት፣ መሮጥ ወይም በአካባቢው መናፈሻ ውስጥ መራመድን የመሳሰሉ ተግባራት አስፈላጊውን አካላዊ እንቅስቃሴ እና ለተፈጥሮ መጋለጥን ሊሰጡ ይችላሉ። በተፈጥሮ ውስጥ አጭር የእግር ጉዞ እንኳን በአእምሮ ጤና ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል.
ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአእምሮ ጤና ያለውን ጥቅም በመገንዘብ ግለሰቦች ተፈጥሮን በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልማዳቸው ውስጥ ለማካተት ነቅተው ጥረት ማድረግ ይችላሉ። በፓርኩ ውስጥ ዘና ያለ የእግር ጉዞም ይሁን በተራሮች ላይ ከፍተኛ የእግር ጉዞ ማድረግ ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜ መውሰዱ ለተሻሻለ የአእምሮ ደህንነት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከቤት ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚለየው እንዴት ነው?
ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚካሄደው በተፈጥሮ አካባቢ እንደ መናፈሻ ወይም ደን ሲሆን የቤት ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ደግሞ በህንፃ ውስጥ እንደ ጂም ወይም ቤት ውስጥ ይከሰታል። ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከአእምሮ ጤና መሻሻል ጋር ተያይዞ ለተፈጥሮ መጋለጥ ተጨማሪ ጥቅሞችን ይሰጣል።
2. ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በጭንቀት እና በመንፈስ ጭንቀት ሊረዳ ይችላል?
አዎን፣ ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የጭንቀት እና የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶችን ለመቀነስ ታይቷል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና የተፈጥሮ መጋለጥ ጥምረት ስሜትን ሊያሳድግ, የጭንቀት ደረጃዎችን ይቀንሳል እና አጠቃላይ ደህንነትን ያበረታታል.
3. ከቤት ውጭ የሚደረጉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ምሳሌዎች ምንድናቸው?
ከቤት ውጭ የሚደረጉ ልምምዶች እንደ የእግር ጉዞ፣ ብስክሌት መንዳት፣ መሮጥ፣ መራመድ ወይም በፓርክ ውስጥ ወይም በተፈጥሮ አካባቢ ስፖርቶችን መጫወትን የመሳሰሉ ተግባራትን ሊያካትቱ ይችላሉ። በአቅራቢያው ባለ አረንጓዴ ቦታ ላይ ዘና ያለ የእግር ጉዞ ማድረግን ያህል ቀላል ሊሆን ይችላል።
4. ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ማሳለፍ አለብኝ?
ከቤት ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚፈጀው ጊዜ በግለሰብ ምርጫዎች እና የአካል ብቃት ግቦች ላይ የተመሰረተ ነው። በአብዛኛዎቹ የሳምንቱ ቀናት ቢያንስ ለ30 ደቂቃ መጠነኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በአጠቃላይ ለአጠቃላይ ጤና እና ደህንነት ይመከራል። ይሁን እንጂ ለአጭር ጊዜ ከቤት ውጭ የሚደረግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአእምሮ ጤና ጠቀሜታ ይኖረዋል። ለእርስዎ የሚሰራ ሚዛን ማግኘት አስፈላጊ ነው።