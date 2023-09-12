ሶኒ አዲስ ሲኒ አልታ ዲጂታል ሲኒማ ካሜራን BURANO ገለጠ

ሶኒ በቅርብ ጊዜ የዲጂታል ሲኒማ ካሜራቸውን BURANO አሳውቋል። ይህ አዲስ ካሜራ አስደናቂ የሆነ 8.6K ሙሉ-ፍሬም CMOS ዳሳሽ፣ ራስ-ማተኮር ችሎታዎች፣ ተለዋዋጭ ኤሌክትሮኒካዊ ኤንዲ እና በሰውነት ውስጥ ምስል ማረጋጊያን ያሳያል። እንዲሁም ባለሁለት ቤተኛ ISO 800 እና 320 ስላለው በተለያዩ የመብራት ሁኔታዎች ሁለገብ ያደርገዋል። ቡራኖ በ2024 የጸደይ ወቅት መላክ ሊጀምር ነው፣ ዋጋውም በ25,000 ዶላር ነው።
ከ BURANO ዋና ገፅታዎች አንዱ ተለዋዋጭ ND ማጣሪያ እና በሰውነት ውስጥ ምስል ማረጋጊያ ሲሆን ይህም ሁለቱም ባህሪያት በአንድ አካል ውስጥ ተጣምረው በዓለም የመጀመሪያው ዲጂታል ሲኒማ ካሜራ ያደርገዋል. ይህ የፊልም ሰሪዎች ቀረጻቸውን ለማንሳት የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ምቾት ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ካሜራው ከኢ-ማውንት ሌንሶች ጋር ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ በ AI ፕሮሰሲንግ የተጎላበተ ፈጣን ዲቃላ ራስ-ማተኮር እና የርዕሰ ጉዳይ ማወቂያን ይመካል።
BURANO በዋነኝነት ያነጣጠረው ለዲጂታል ሲኒማ ካሜራ ከ20,000 ዶላር በላይ ለመዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ በሚፈልጉ መካከል እስከ ከፍተኛ ባለይዞታዎች/ኦፕሬተሮች ነው። እንደ ዘጋቢ ፊልሞች፣ የድርጅት ቪዲዮዎች፣ የሙዚቃ ቪዲዮዎች፣ የዱር አራዊት እና ተፈጥሮ ቀረጻ እና እንደ ታዋቂ ቢ ካሜራ አማራጭ ከ Sony VENICE 2 ጋር በተለያዩ ፕሮዳክሽኖች ላይ ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ ይጠበቃል።
ካሜራው ስሙን የወሰደው ከትንሽ የቡራኖ ደሴት በቬኒስ ላጎን፣ ጣሊያን ነው። ይህ ስም የተመረጠው ከቬኒስ ጋር ግንኙነት ለመመስረት እና የካሜራውን አቅም ለማመልከት ነው። ቡራኖ በጥልፍ ስራው እና በደማቅ ቀለም ባላቸው ቤቶች ይታወቃል።
በምስል ጥራት, BURANO አስደናቂ አፈፃፀም ያሳያል. በVENICE 8.6 ካሜራ ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ አዲስ 2 ኪ ሙሉ-ፍሬም CMOS ዳሳሽ አለው። ዝቅተኛ ጫጫታ እና ለዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ስሜታዊነት ያለው 16 ተለዋዋጭ ክልል ማቆሚያዎች ያቀርባል። ዳሳሹ የ800 እና 3200 Dual Base ISOsንም ይደግፋል።
ኮዴክ መቅዳትን በተመለከተ BURANO እንደ X-OCN LT፣ XAVC H እና XAVC ያሉ የተለያዩ አማራጮችን ይሰጣል። ውጫዊ መቅጃ ሳያስፈልገው የ X-OCN ፋይሎችን ከውስጥ መቅዳት ይችላል። X-OCN LT ባለ 16-ቢት ሊኒያር ፋይሎችን ጥራት እና ተለዋዋጭነት በመጠበቅ አነስ ያሉ የፋይል መጠኖችን ያቀርባል።
በአጠቃላይ, Sony BURANO ልዩ የምስል ጥራት እና የላቀ ባህሪያትን የሚያቀርብ ኃይለኛ ዲጂታል ሲኒማ ካሜራ ነው. የፕሮፌሽናል ፊልም ሰሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት የተነደፈ ሲሆን በኢንዱስትሪው ውስጥ የራሱን አሻራ ያሳርፋል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- የ Sony BURANO ምርት ማስታወቂያ
– የቬኒስ ጉዞ ጣሊያን፡ በቀለማት ያሸበረቀችው የቡራኖ ደሴት