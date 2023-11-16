የPS5 ባለቤቶች ለስድስት ወራት ከማስታወቂያ-ነጻ አፕል ሙዚቃ መደሰት ይችላሉ።

በአለም ዙሪያ ያሉ የPS5 ባለቤቶች በአፕል ሙዚቃ እስከ ስድስት ወር ድረስ ከማስታወቂያ-ነጻ ተሞክሮን የመደሰት እድል አላቸው፣ ይህም በአፕል እና በሶኒ የማስታወቂያ አቅርቦት ነው። እስከ ህዳር 2024 ድረስ ያለው ማስተዋወቂያው አዲስ እና “ብቁ ተመላሾች” የአፕል ሙዚቃ ደንበኞች በማንኛውም የPS5 ሞዴል ወደ አፕል ሙዚቃ መተግበሪያ በማውረድ እና በመመዝገብ ቅናሹን እንዲያነቃቁ ያስችላቸዋል።
በስድስት ወር የሙከራ ጊዜ ውስጥ የPS5 ባለቤቶች የሚወዷቸውን ዜማዎች በኮንሶላቸው ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መድረኮች በሚደገፉ መሳሪያዎች ላይ ዊንዶውስ፣ አንድሮይድ ስልኮች እና አፕል መሳሪያዎችን ማዳመጥ ይችላሉ። ይህ ተለዋዋጭነት ለተጠቃሚዎች አፕል ሙዚቃን በሄዱበት ቦታ የማግኘት ምቾት ይሰጣል።
ከ2021 የአፕል ቲቪ ፕላስ ማስተዋወቂያ ጋር ተመሳሳይ የሆነው ቅናሹ፣ እራሳቸውን በሚወዷቸው PS5 አርእስቶች ውስጥ እየጠመቁ በተመረጡ አጫዋች ዝርዝሮች የሚዝናኑ ተጫዋቾችን ለመሳብ ነው። አፕል ሙዚቃን ገና ልምድ ለሌላቸው እና እንደ Spotify Premium ካሉ ሌሎች ታዋቂ የዥረት አገልግሎቶች ጋር ማወዳደር ለሚፈልጉ ጥሩ እድል ይሰጣል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. በPS5 ላይ ለአፕል ሙዚቃ ማስተዋወቂያ ብቁ የሆነው ማነው?
በPS5 ላይ ያለው የአፕል ሙዚቃ ማስተዋወቂያ በአለም አቀፍ ደረጃ ለአዲስ እና "ብቁ ተመላሽ" የአፕል ሙዚቃ ደንበኞች ይገኛል።
2. የማስተዋወቂያ ቅናሹ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
ቅናሹ እስከ ህዳር 2024 ድረስ የሚሰራ ነው።
3. የPS5 ባለቤቶች ቅናሹን እንዴት ማግበር ይችላሉ?
የPS5 ባለቤቶች በኮንሶላቸው ላይ ወደ አፕል ሙዚቃ መተግበሪያ በማውረድ እና በመግባት ቅናሹን ማግበር ይችላሉ።
4. ቅናሹ በ PS5 ኮንሶል ላይ ብቻ መጠቀም ይቻላል?
አይ፣ የስድስት ወር ሙከራው አንዴ ከጀመረ ተጠቃሚዎች አፕል ሙዚቃን በሚደገፉ መሳሪያዎች፣ ዊንዶውስ፣ አንድሮይድ ስልኮች እና አፕል መሳሪያዎችን ማግኘት ይችላሉ።
5. ከስድስት ወር የሙከራ ጊዜ በኋላ ምን ይሆናል?
ከመጀመሪያው የሙከራ ጊዜ በኋላ፣ በአሜሪካ ውስጥ ያሉ ተጠቃሚዎች የአፕል ሙዚቃ አገልግሎትን ለቀጣይ መዳረሻ በወር 10.99 ዶላር እንዲከፍሉ ይደረጋሉ።
ምንጮች: PlayStation