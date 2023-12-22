Sonos Move 2 ግምገማ፡ የተሻሻለ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ

ማጠቃለያ፡ ሶኖስ ሞቭ 2 ከሶኖስ የቅርብ ጊዜ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ ነው፣ አንዳንድ የድምጽ ማሻሻያዎችን ያቀርባል ነገር ግን ከቀዳሚው ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ዋጋ አለው። የMove 2 ንድፍ እና አፈጻጸም አስደናቂ ቢሆንም፣ ከ hi-res codecs ጋር ካለው ተኳሃኝነት አንፃር አጭር ነው እናም በዚህ የዋጋ ክልል ውስጥ ባሉ ሌሎች ድምጽ ማጉያዎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ ዋና ባህሪያት የሉትም። ሆኖም፣ Move 2 የመጀመሪያውን ሞዴል የባትሪ ዕድሜ በእጥፍ ያቀርባል፣ ይህም ለአብዛኛዎቹ መጠቀሚያ ጉዳዮች ተስማሚ ያደርገዋል። ከድምፅ ጥራት አንፃር፣Move 2 ከቀድሞው ጋር ሲወዳደር የተሻለ የስቲሪዮ መለያየት እና ግልጽ ባስ ይሰጣል፣ምንም እንኳን አሁንም በተወሰኑ ትራኮች ላይ የተወሰነ ግልፅነት እና ዝርዝር ላይኖረው ይችላል። በአጠቃላይ፣ Move 2 ለብዙ ክፍል ድምጽ እና ለአጠቃቀም ምቹነት ቅድሚያ ለሚሰጡ ሰዎች ጠንካራ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ አማራጭ ነው።
የሶኖስ ሞቭ 2 ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ንድፍ ያቆያል፣ በአዲስ ተጨማሪ የአረንጓዴ ቀለም አማራጭ። የንክኪ መቆጣጠሪያዎቹ ለተሻለ አጠቃቀም እንደገና ተስተካክለዋል፣ እና ድምጽ ማጉያው አሁን ለኃይል መሙያ መሳሪያዎች የዩኤስቢ-ሲ ወደብ አለው። Move 2ን ማዋቀር ፈጣን እና ቀላል ነው፣ እና ወደ ብሉቱዝ 5.0 ማሻሻል በብሉቱዝ ላይ በፍጥነት ለማጣመር ያስችላል። ነገር ግን፣ አንዳንድ ተጠቃሚዎች በSonos መተግበሪያ ብልሽት እና ሙዚቃ ወደ ውስጥ እና ወደ ውጪ በመቁረጥ ላይ ችግሮች እንዳሉ ሪፖርት አድርገዋል፣ ምንም እንኳን AirPlay 2ን የመጠቀም አማራጭ አማራጭ ቢያቀርብም።
Move 2 አስደናቂ አፈጻጸምን የሚያቀርብ እና የሚያምር ንድፍ ያለው ቢሆንም፣ ከ hi-res codecs ጋር ያለው ተኳሃኝነት ማጣት የበለጠ ፕሪሚየም ልምድ ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ሊያሳዝን ይችላል። በእጥፍ የጨመረው የ24 ሰአታት የባትሪ ህይወት በቂ የአጠቃቀም ጊዜን ይሰጣል፣ እና የድምጽ ጥራቱ ምንም እንኳን ፍፁም ባይሆንም በተሻለ ስቴሪዮ መለያየት እና ባስ ከዋናው ሞዴል ጋር ሲወዳደር አሁንም አስደሳች ነው። ዳንሱን የሚያበረታታ እና ድምጹን ለመጨመር, Move 2 ተስማሚ አማራጭ ነው. በአጠቃላይ፣ Move 2 ለሶኖስ አድናቂዎች አስተማማኝ ተንቀሳቃሽ የድምጽ ማጉያ ምርጫ ነው፣ ነገር ግን የላቁ ባህሪያትን እና ከፍተኛ የድምጽ ጥራትን የሚፈልጉ በገበያ ውስጥ ያሉ ሌሎች አማራጮችን ማሰስ ይፈልጉ ይሆናል።