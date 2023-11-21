አዲስ መጣጥፍ፡ የ Sonic Dream ቡድን ድንቅ ግዛቶችን ማሰስ

በዲሴምበር 3፣ 5 በ Apple Arcade ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጀመረው አስደሳች የ2023-ል የተግባር-ፕላትፎርም ጨዋታ የሶኒክ ድሪም ቡድንን አስደናቂ የመክፈቻ አኒሜሽን ተለማመዱ። እ.ኤ.አ. ከዚህ የሚጠበቀው ልቀት ጀርባ ጎበዝ ቡድን።
በታዋቂው ታይሰን ሄሴ በትኩረት በመመራት የሶኒክ ድሪም ቡድን የመክፈቻ አኒሜሽን የእይታ ብቃቱን የሚያሳይ ነው። ማራኪ እይታዎች፣ አስደናቂ እይታዎች እና አስደናቂ የገጸ-ባህሪይ ዲዛይኖች ያለምንም ችግር አንድ ላይ ይዋሃዳሉ፣ ይህም ተጫዋቾች ገና ከመጀመሪያው የማይረሳ ተሞክሮ እንደሚያገኙ ቃል ገብተዋል።
አኒሜሽን ዓለሞችን ወደ ሕይወት በማምጣት በዕውቀቱ የሚታወቀው ፓወር ሃውስ አኒሜሽን፣ ለሶኒክ ድሪም ቡድን የሰለጠነ ንክኪውን ሰጥቷል። የተዋጣላቸው የአኒሜሽን ቴክኒኮች የጨዋታውን ውበት ያሳድጋሉ፣ ተጫዋቾቹን በጉልበት እና በጉጉት በሚያስደነግጥ እና በተለዋዋጭ አለም ውስጥ በማጥለቅ።
የማይረሱ የሙዚቃ ውጤቶችን በመስራት ታዋቂው ባለ ተሰጥኦ አቀናባሪ በቲ ሎፕስ ያዘጋጀው አስደናቂ ድርሰት ይህን ማራኪ አለም ነው። የሎፕስ የበለፀጉ ዜማዎች እና እርስ በርሱ የሚስማሙ ዝግጅቶች የጨዋታውን ድንቅ ድባብ በፍፁም ያሟላሉ፣ በ Sonic Dream Team ውስጥ ተጫዋቾችን የሚጠብቃቸውን መሳጭ ተሞክሮ የበለጠ ያሳድጋል።
ከማይበገሬው ዶ/ር ኢግማን ጋር ሲጋፈጡ በSonic Dream Team ውስጥ ያልተለመደ ጀብዱ ይጀምሩ። ተንኮለኛው ባላንጣ ያላሰለሰ የዓለምን የበላይነት በማሳደድ ዘ ሬቨሪ በመባል በሚታወቀው አፈ ታሪክ ላይ ተሰናክሏል። ይህ ጥንታዊ መሳሪያ ህልሞችን ወደ እውነት የማምጣት ሃይል አለው፣ ይህም ለድንገተኛ ማምለጫ መድረክ አዘጋጅቷል።
በሶኒክ እና ጓደኞቹ በ Eggman መሳጭ የህልም ገፅ በኩል በኦዲሲያቸው ላይ ሲቀላቀሉ፣ አእምሮን ለሚጎትቱ ፈተናዎች እና ያልተጠበቁ መዘበራረቅ እራስዎን ያዘጋጁ። ህልሙ የተመሰቃቀለ እውነት እንዳይሆን በጋራ በመሆን የዶ/ር ኤግማንን እኩይ እቅድ ለማክሸፍ ጊዜን መወዳደር አለባችሁ።
በየጥ:
ጥ፡ የሶኒክ ህልም ቡድን መቼ ነው የሚገኘው?
መ፡ የሶኒክ ህልም ቡድን በApple Arcade ላይ ብቻ በታህሳስ 5፣ 2023 ላይ ይገኛል።
ጥ፡ ለሶኒክ ድሪም ቡድን የመክፈቻ አኒሜሽን የራው ማን ነው?
መ: የሶኒክ ድሪም ቡድን የመክፈቻ አኒሜሽን በታይሰን ሄሴ ተመርቷል።
ጥ፡ በ Sonic Dream Team ውስጥ ላለው አኒሜሽን ተጠያቂው የትኛው ስቱዲዮ ነው?
መ፡ ፓወር ሃውስ አኒሜሽን፣ እውቅና ያለው የአኒሜሽን ስቱዲዮ፣ ለ Sonic Dream Team መፈጠር እውቀታቸውን አበርክቷል።
ጥ፡ ለሶኒክ ድሪም ቡድን ሙዚቃውን ያቀናበረው ማነው?
መ: ታዋቂው አቀናባሪ ቲ ሎፕስ ለሶኒክ ድሪም ቡድን አጓጊ ሙዚቃን አዘጋጅቷል።