የ PlayStation 5 ኮንሶል ቅርቅቦች በአሜሪካ ውስጥ የ50 ዶላር የዋጋ ቅናሽ ይቀበላሉ።

ሶኒ በአሜሪካ የ PlayStation 50 ኮንሶል ጥቅል ዋጋ ላይ የ5 ዶላር ቅናሽ ማድረጉን አስታውቋል። የግዴታ ጥሪ፡ ዘመናዊ ጦርነት 2 PS5 ጥቅል ከ539.99 ዶላር ወደ 489.99 ዶላር ተቀንሷል፣ ይህ አቅርቦት በመስመር ላይ በ PlayStation Direct እስከ ሴፕቴምበር 30 ድረስ ይገኛል። በተጨማሪም፣ እንደ ቤስት ግዢ እና ዋልማርት ያሉ ቸርቻሪዎችም ተመሳሳይ ጥቅል በ$489 እያቀረቡ ነው። የFinal Fantasy 16 ጥቅል እና Horizon Forbidden West bundle የ50 ዶላር ቅናሽ አግኝተዋል፣ ይህም በ Walmart እና Best Buy ይገኛል።
ፍላጎት ላላቸው፣ GameStop እስከ 50 ድረስ በመደብር ውስጥ ሲገዙ በተመረጡ PS5s ላይ የ$9.29.23 ቅናሽ እያቀረበ ነው። በዩኤስ ውስጥ ያለው የ PS5 ቅናሾች ከአውሮፓ ጋር ሲነፃፀሩ ብዙም ጨካኝ እንዳልሆኑ ልብ ሊባል የሚገባው ነው, Sony በቅርብ ወራት ውስጥ ሁለት የዋጋ ማስተዋወቂያዎችን ካካሄደበት. እነዚህ ማስተዋወቂያዎች በመደበኛ PS75 ሞዴል ዋጋ £100/5 ቅናሽ አካተዋል።
ባለፈው ሳምንት ሶኒ የ PlayStation Plus ምዝገባዎችን ዋጋ እስከ 35 በመቶ ጨምሯል። ይህ የዋጋ ጭማሪ ለአገልግሎቱ አስፈላጊ፣ ተጨማሪ እና ፕሪሚየም እርከኖች የ12 ወራት የደንበኝነት ምዝገባ ዕቅዶች ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል፣ ይህም በተመረጠው የአባልነት እቅድ ላይ በመመስረት ዋጋው በ$20-$40/£10-£20/€12-€32 ጨምሯል።
በዚህ ወር ውስጥ ወደ PlayStation Plus ጨዋታ ካታሎግ የሚታከሉ አንዳንድ ጨዋታዎችን አንድ ታማኝ ሌይከር መውጣቱን ልብ ሊባል ይገባል።
ምንጮች:
– PlayStation 5፡ የ PlayStation 5 ኮንሶል ጥቅሎች በአሜሪካ በ50 ዶላር ተቀንሰዋል።
- ሶኒ በይነተገናኝ መዝናኛ፡ ለ PlayStation ብራንድ ኃላፊነት ያለው ኩባንያ።
- ለሥራ ጥሪ፡ ዘመናዊ ጦርነት፡ በአገልግሎት ጥሪ ፍራንቻይዝ ውስጥ ያለ ታዋቂ የቪዲዮ ጨዋታ።
- Final Fantasy XVI፡ በFinal Fantasy ጨዋታ ተከታታይ መጪው ክፍል።
– Horizon Forbidden West፡ በጌሪላ ጨዋታዎች የተዘጋጀ መጪ የተግባር ሚና-ተጫዋች ጨዋታ።
- PlayStation: በ Sony የተገነባ የጨዋታ መድረክ።
- ፕሌይ ስቴሽን ፕላስ፡ የመስመር ላይ ብዙ ተጫዋች እና ነጻ ጨዋታዎችን ተደራሽ የሚያደርግ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት።