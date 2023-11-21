አዲስ መጣጥፍ፡ ከ Pixel 8 Pro ማሳያ ጋር ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች

በርካታ የፒክስል 8 ፕሮ ባለቤቶች በቅርቡ በመሳሪያቸው ስክሪን ላይ ክብ እብጠቶችን አግኝተዋል። በ 6.7 ኢንች OLED ፓነል ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙት እነዚህ እብጠቶች ከመሣሪያው በታች ባለው ግፊት ምክንያት ይታያሉ. የ Gorilla Glass Victus 2 የሽፋን መስታወት ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቢቆይም፣ እነዚህ ውስጠ ግንቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ እና ማሳያውን ሊጎዱ እንደሚችሉ ስጋቶች አሉ።
የ Pixel 8 Pro እንባ አንዳንድ አካላት ከስር ሆነው በስክሪኑ ላይ ጫና ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ፣ የማምረቻው ሂደት ራሱ እነዚህን ውስጠ-ገብ በመፍጠር ረገድም ሚና ሊጫወት ይችላል። ሆኖም፣ በአሁኑ ጊዜ እነዚህ እብጠቶች የመሳሪያውን የንክኪ ተግባር ወይም የምስል ጥራት ላይ ተጽዕኖ እንዳላሳደሩ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ከተለዩ ማዕዘኖች እና ጥሩ የብርሃን ሁኔታዎች ካልታዩ በስተቀር በአጠቃላይ አይታዩም.
በማህበረሰቡ ክር ላይ በበርካታ ባለቤቶች የተጋሩ ምስሎች እብጠቶች በቋሚነት በማያ ገጹ ላይኛው ጫፍ ላይ እንደሚታዩ ያሳያሉ። ከፊት ለፊት ካለው ካሜራ በስተግራ በኩል ሁለት ጉብታዎች አሉ ፣ ሌላኛው በቀኝ ፣ እና በግራ እና በቀኝ ጠርዝ ላይ ተጨማሪ ጉብታዎች ፣ ወደ ፔሪሜትር ቅርብ።
ስለእነዚህ የስክሪን እክሎች ብዙ ሪፖርቶች ሲወጡ፣ ይህ ጉዳይ የተንሰራፋ ወይም የተገለለ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም። አንዳንድ ተጠቃሚዎች ለመሳሪያዎች ምትክ ጎግልን ደውለዋል፣ ምንም እንኳን መተኪያ መሳሪያዎቹ እንኳን በተመሳሳይ ችግር እንደሚነኩ ልብ ሊባል ይገባል። ሌሎች ደግሞ ችግሩ ከቀጠለ ወይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ከሄደ ለተጨማሪ ዋስትና ይከራከራሉ።
ይህንን ሁኔታ መከታተል እና የ Pixel 8 Pro የማሳያ ችግርን በሚመለከት ከGoogle በሚመጡ ማናቸውም ይፋዊ ማስታወቂያዎች መዘመን አስፈላጊ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ በ Pixel 8 Pro ስክሪን ላይ ያሉት ክብ እብጠቶች ምንድናቸው?
መ: እነዚህ እብጠቶች በ6.7-ኢንች OLED ፓነል ላይ የታዩ ገባዎች ናቸው። እነሱ ከመሳሪያው በታች ግፊት ውጤት ናቸው.
ጥ: እብጠቶች የመሳሪያውን ተግባራዊነት ወይም የምስል ጥራት ይነካሉ?
መ: በአሁኑ ጊዜ በንክኪ ተግባር ወይም በምስል ጥራት ላይ ምንም ተጽእኖ የለም። ከተለዩ ማዕዘኖች እና ጥሩ የብርሃን ሁኔታዎች ካልታዩ በስተቀር እብጠቱ በቀላሉ አይታዩም።
ጥ: እብጠቶች በጣም የተስፋፋ ጉዳይ ናቸው?
መ፡ ስለእነዚህ የስክሪን ያልተለመዱ ነገሮች ብዙ ሪፖርቶች ሲወጡ፣ ይህ ጉዳይ የተንሰራፋ ወይም የተገለለ ስለመሆኑ ግልጽ አይደለም።
ጥ፡ ጉግል የተጎዱ መሳሪያዎችን መተካት ይችላል?
መ፡ አንዳንድ ተጠቃሚዎች ጎግልን ለመሳሪያዎች መተኪያ አነጋግረዋል፣ነገር ግን መተኪያ መሳሪያዎቹ እንኳን በተመሳሳይ ችግር ሊነኩ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ጥ፡ ለዚህ ጉዳይ የተራዘመ ዋስትና አለ?
መ: አንዳንድ ተጠቃሚዎች ይህ ችግር ከቀጠለ ወይም በጊዜ ሂደት እየተባባሰ ከሄደ የተራዘመ የዋስትና ጥሪ እየጠየቁ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ከGoogle የሚመጡ ይፋዊ ማስታወቂያዎች ይጠበቃሉ።