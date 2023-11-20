የፀሐይ ፍንዳታ እና በአውሮራ እንቅስቃሴ ላይ ያላቸው ተጽእኖ

በሌሊት ሰማይ ላይ አስደናቂ የሆነ የብርሃን ትርኢት በመስራት አውሮራስ በተንቆጠቆጡ ቀለሞቻቸው እና በተጨባጭ ውበታቸው ይማርከናል። እነዚህ አስደናቂ ማሳያዎች፣ በተለምዶ ሰሜናዊ ብርሃኖች (አውሮራ ቦሪያሊስ) እና ደቡባዊ ብርሃኖች (አውሮራ አውስትራሊስ) በመባል የሚታወቁት፣ በፕላኔታችን እና በፀሐይ መካከል ያሉ መስተጋብር አስደናቂ ውጤቶች ናቸው። በፀሐይ እንቅስቃሴ እና በአውሮራ ጥንካሬ መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳት በእነዚህ የሰማይ ክስተቶች ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል።
ይህ ሁሉ የሚጀምረው በፀሃይ የፀሃይ ንፋስ ነው, ወደ ህዋ በሚፈስሱ የተሞሉ ቅንጣቶች የማያቋርጥ ፍሰት. የፀሐይ ንፋስ ያለማቋረጥ በፕላኔታችን ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ጊዜ በጣም አስደናቂው አውሮራዎች የሚከሰቱት ከፍ ባለ የፀሐይ እንቅስቃሴ ወቅት ነው። ፀሐይ ልክ እንደ ህያው ፍጡር በየ11 አመቱ በእንቅስቃሴ ዑደት ውስጥ ያልፋል። እነዚህ ዑደቶች የሚጀምሩት አንጻራዊ በሆነ የመረጋጋት ጊዜ ነው፣ ቀስ በቀስ እስከ ከፍተኛው ድረስ ይገነባሉ፣ ፀሐይ ኃይለኛ የፀሐይ ፍንጣሪዎችን የምታወጣበት እና ተጨማሪ የፀሐይ ነጠብጣቦችን ያሳያል።
ከፍተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ጊዜ የኦውራዎች ብዛት እና ጥንካሬ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ከምድር ገጽ ከ100 እስከ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት የኦክስጂን ሞለኪውሎች ቀልጠው የሚስቡ አረንጓዴ አውሮራዎችን ይፈጥራሉ። ከ 300 እስከ 400 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ከነጻ ኦክሲጅን አተሞች ጋር መጋጨት ቀይ አውሮራዎችን ይፈጥራል። በተለይም ኃይለኛ የአውሮራ እንቅስቃሴ ክፍሎች በናይትሮጅን ሞለኪውሎች ምክንያት በአረንጓዴ አውሮራስ የታችኛው ጠርዝ ላይ ሮዝ ወይም ጥቁር ቀይ ቀለሞችን ሊፈጥሩ ይችላሉ። በከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ናይትሮጅን ሰማያዊ አውሮራስ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል, ይህም ብዙውን ጊዜ ከአቶሚክ ኦክሲጅን ከቀይ ቀይ ጋር ይዋሃዳል, በዚህም ምክንያት አስደናቂ ሐምራዊ ማሳያዎችን ያመጣል.
ምንም እንኳን ከ24 እስከ 2008 ያለው የሶላር ሳይክል 2019 ደካማ የፀሃይ እንቅስቃሴ ምዕራፍ ቢያሳይም የአሁኑ የሶላር ሳይክል 25 አስገራሚ ጠመዝማዛ ያሳያል። መጀመሪያ ላይ በ2025 ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ሲተነብይ፣ ባለሙያዎች አሁን በ2024 የበለጠ ጠንካራ እና ቀደም ብሎ እንደሚጠብቁ ይጠብቃሉ። ይህ ያልተጠበቀ ለውጥ ማለት በቀጣዮቹ ወራት የበለጠ የፀሐይ እንቅስቃሴን እና የበለጠ ኃይለኛ አውሮራስን መገመት እንችላለን።
በሰማይ ላይ በሚደንሱት የሚያብረቀርቅ የብርሃን ሪባን ስንደነቅ፣ የፀሐይ ግርዶሽ በአውሮራ እንቅስቃሴ ላይ ያለውን ከፍተኛ ተጽዕኖ እናስታውስ። እነዚህ አስደናቂ ክስተቶች በፀሐይ፣ በከባቢ አየር እና ከጭንቅላታችን በላይ የሚወጣውን ውበት መካከል ያለውን ውስብስብ እና ተለዋዋጭ ግንኙነት ያስታውሰናል።
በየጥ
የሰሜናዊ መብራቶች መንስኤው ምንድን ነው?
ሰሜናዊ ብርሃኖች፣ ወይም አውሮራ ቦሪያሊስ፣ የተከሰቱት ከፀሐይ እና ከምድር መግነጢሳዊ መስክ በተሞሉ ቅንጣቶች መካከል ባለው መስተጋብር ነው። እነዚህ ቅንጣቶች በከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ይጋጫሉ፣ ይህም ደማቅ የብርሃን ፍንዳታ ያመነጫሉ።
የፀሐይ ጨረሮች በአውሮራ እንቅስቃሴ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
የፀሐይ ፍንጣቂዎች፣ ኃይለኛ የኃይል ፍንዳታ እና ከፀሐይ የሚመጣው ጨረር፣ የአውሮራ እንቅስቃሴን በእጅጉ ሊያሳድግ ይችላል። የፀሐይ ጨረሮች የበለጠ ከባድ, የሚያስከትሉት አውሮራዎች ጥንካሬ የበለጠ ይሆናል.
የተለያዩ የአውሮራስ ቀለሞች ምንድ ናቸው?
አውሮራስ ብዙ ቀለሞችን ያሳያል፣ አረንጓዴው በጣም የተለመደ ነው። አረንጓዴ አውሮራዎች በኦክሲጅን ሞለኪውሎች የተፈጠሩ ሲሆን ቀዮቹ ደግሞ ከነጻ የኦክስጅን አተሞች ጋር በመጋጨታቸው ነው። በናይትሮጅን ሞለኪውሎች ላይ ባለው ተጽእኖ ምክንያት ሮዝ ወይም ጥቁር ቀይ ቀለሞች በአረንጓዴ አውሮራስ የታችኛው ጠርዝ ላይ ሊታዩ ይችላሉ, እና ሰማያዊ አውሮራዎች በከባቢ አየር ውስጥ ከፍ ብለው ሊከሰቱ ይችላሉ.
በፀሐይ ዑደቶች ወቅት ኃይለኛ አውሮራዎች ምን ያህል ጊዜ ይከሰታሉ?
ኃይለኛ አውሮራዎች የሚከሰቱት ከፍ ባለ የፀሐይ እንቅስቃሴ ጊዜ ውስጥ ነው ፣ ይህም ብዙውን ጊዜ በየ 11 ዓመቱ ነው። ይሁን እንጂ የአውሮራስ ድግግሞሽ እና ጥንካሬ በሶላር ዑደቶች መካከል ሊለያይ ይችላል.