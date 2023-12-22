ለወደፊት የጡረተኞች ማሰሪያ ለሆነው የማህበራዊ ዋስትና ክፍያዎች ለውጦች

ማጠቃለያ፡ ለዲሴምበር የማህበራዊ ዋስትና ክፍያዎች ሊከፈሉ ሲዘጋጁ፣ጡረተኞች ስለ ፕሮግራሙ ቀጣይነት እርግጠኛ አለመሆን እያጋጠማቸው ነው። አሁን ያሉት ክፍያዎች እንደ የጡረታ ዕድሜ፣ አጠቃላይ መዋጮ እና በስርዓቱ ውስጥ በተከፈሉ ዓመታት ላይ የተመሰረቱ ቢሆኑም፣ ተንታኞች በ2034 የክፍያው መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንስ እንደሚችል ይተነብያሉ። የማህበራዊ ዋስትና አስተዳደር ለክፍያው የ3.2% ጭማሪ ማድረጉን አስታውቋል። ጥር፣ ነገር ግን ያለ ኮንግረስ ጣልቃገብነት፣ ተጠቃሚዎች በሚቀጥሉት አመታት የተቀነሰ ጥቅማጥቅሞችን ሊያጋጥማቸው ይችላል።
በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ጡረተኞች በወርቃማ ዓመታቸው የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉትን ወርሃዊ የማህበራዊ ዋስትና ክፍያን በጉጉት ይጠባበቃሉ። ይሁን እንጂ የዚህ ፕሮግራም ቀጣይነት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል, ይህም በተጠቃሚዎች ዘንድ ስጋት ፈጥሯል.
ጡረተኞች በየወሩ የሚቀበሉት መጠን በበርካታ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው, እነሱም የጡረታ እድሜያቸው, ለስርዓቱ የተደረጉ አጠቃላይ መዋጮዎች እና ለሶሻል ሴኩሪቲ የከፈሉት አመታት ብዛት. በ62 ዓመታቸው ጡረታ የሚወጡ ግለሰቦች በወር እስከ 2,572 ዶላር ሊያገኙ ቢችሉም፣ እስከ 70 ዓመታቸው ድረስ ጡረታ የሚዘገዩ ሰዎች ከፍተኛው ወርሃዊ ክፍያ 4,555 ዶላር ሊጠብቁ ይችላሉ። በ67 ዓመታቸው ጡረታ የሚወጡ ተጠቃሚዎች በታህሳስ ወር እስከ 3,627 ዶላር እንደሚያገኙ መገመት ይችላሉ።
በሶሻል ሴኩሪቲ አስተዳደር የተሰጡ ግላዊ ግምቶች ቢኖሩም, እያንዳንዱ ተቀባይ ከፍተኛውን ክፍያ አይቀበልም. ይህም ጡረተኞች የወርሃዊ ጥቅሞቻቸውን የወደፊት መረጋጋት እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል.
ኤስኤስኤ በቅርቡ ከዋጋ ግሽበት ጋር በተጣጣመ መልኩ የፕሮግራሙ አመታዊ ማስተካከያ አካል ሆኖ ለጃንዋሪ 3.2 ክፍያዎች የ2022% ጭማሪ አሳይቷል። ነገር ግን፣ ይህ ጭማሪ የጡረታ እና የአካል ጉዳት ክፍያ የሚቀበሉትን ጨምሮ ለሁሉም ተጠቃሚዎች በእኩልነት ይሠራል።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የማህበራዊ ዋስትና የረዥም ጊዜ ዘላቂነት በእርግጠኝነት አይታወቅም። ተንታኞች እንደሚተነብዩት እ.ኤ.አ. በ 2034 ፕሮግራሙ በጡረተኞች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ እና የሰው ኃይል እየቀነሰ በመምጣቱ ለተቀባዮቹ ሙሉ ክፍያ መስጠት አይችልም ። ይህንን እያንዣበበ ያለውን ችግር ለመፍታት እና የጡረተኞችን ቀጣይ የፋይናንስ ደህንነት ለማረጋገጥ የኮንግረሱ ጣልቃገብነት አስፈላጊ ይሆናል።
ጡረተኞች የዲሴምበርን የማህበራዊ ዋስትና ክፍያን በጉጉት ሲጠባበቁ፣ ወደፊት ሊገጥሙት የሚችሉትን ተግዳሮቶች ማሰላሰሉ በጣም አስፈላጊ ነው። በጡረተኞች እና በሠራተኞች መካከል ያለውን አለመመጣጠን ለመቅረፍ ንቁ እርምጃዎች ካልተወሰዱ በስተቀር የፕሮግራሙ ዘላቂነት እርግጠኛ አይሆንም። ፖሊሲ አውጪዎች የረጅም ጊዜ መፍትሄዎችን በማፈላለግ ላይ ማተኮር በጣም አስፈላጊ ነው የወደፊት ማህበራዊ ዋስትናን ለሚመጡት ትውልዶች.