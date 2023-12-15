አዲስ ጥናት የ iMessage Backups በ iCloud ማከማቻ ላይ የሚኖረውን አስገራሚ ተጽእኖ ያሳያል

በቅርብ የተደረገ ጥናት የ iMessage መጠባበቂያ ቅጂዎች በ iCloud የማከማቻ አቅም ላይ ያላቸውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ብርሃን ፈንጥቋል። በተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው ጥናቱ የ iMessage መጠባበቂያዎችን በተለያዩ የአይኦኤስ መሳሪያዎች ላይ ያለውን መረጃ አጠቃቀሙን መርምሯል።
የጥናቱ ግኝቶች በጣም አስደንጋጭ ነበሩ. የ iMessage መጠባበቂያዎች ለብዙ ተጠቃሚዎች የ iCloud ማከማቻ አጠቃቀምን ጉልህ ድርሻ እንደያዙ ታወቀ። በእርግጥ፣ ለአንዳንድ ተጠቃሚዎች የ iMessage መጠባበቂያዎች እስከ 50% የሚሆነውን የ iCloud ማከማቻ ያዙ።
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም ብዙ ተጠቃሚዎች የ iMessage መጠባበቂያዎቻቸው የሚፈጁትን የማከማቻ መጠን አያውቁም ነበር. አዲሱ የ iOS 17.2 ማሻሻያ ተጠቃሚዎች ምን ያህል መልዕክቶች በ iCloud ላይ ምትኬ እንደተቀመጠላቸው እና ምን ያህል ማከማቻ እንደሚወስዱ በቀላሉ ለማየት የሚያስችል ባህሪ ይሰጣል። ይህንን ባህሪ ወደ ቅንብሮች በመሄድ የተጠቃሚውን ስም መታ በማድረግ iCloud ን በመምረጥ እና ሁሉንም እና መልዕክቶችን በ iCloud ውስጥ በመምረጥ ማግኘት ይቻላል ።
ስለ ጥናቱ ግኝቶች ሲያውቁ፣ ብዙ ተጠቃሚዎች እነዚህን የ iMessage መጠባበቂያዎች ለዘለዓለም ማቆየት እንደሚያስፈልጋቸው ስጋታቸውን ገለጹ። አንዳንድ ተጠቃሚዎች በ iCloud መለያቸው ላይ የማከማቻ ቦታ ለማስለቀቅ የድሮ ምትኬዎችን መሰረዝ እያሰቡ ነበር።
ለሚገርሙ ሰዎች በወር የ iCloud ማከማቻ ዋጋ በተመረጠው የማከማቻ እቅድ ላይ ተመስርቶ ይለያያል. አፕል ከ 50GB እስከ 2TB ድረስ ብዙ አማራጮችን ያቀርባል, ዋጋው በወር ከ $ 0.99 ይጀምራል.
በማጠቃለያው, ጥናቱ የ iMessage መጠባበቂያዎች በ iCloud ማከማቻ ላይ ያላቸውን ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳያል. ተጠቃሚዎች የ iMessage መጠባበቂያ ቅንጅቶቻቸውን የበለጠ እንዲያስታውሱ እና በ iCloud መለያቸው ላይ የማከማቻ ቦታን ለማመቻቸት አላስፈላጊ ምትኬዎችን መሰረዝ እንዲያስቡበት ያሳስባል።