ቅጽበታዊ፡ የክስተት ተሳትፎን በ AI-Powered Photobooths አብዮት።

የፈጠራ ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ፣ Engage Works፣ የፈጠራ ክስተት ተሞክሮዎችን ወደ ፍሉክስ ፈጠራ ላውንጅ ለማምጣት ከSnapmatic ጋር በመተባበር አድርጓል። Snapmatic፣ የምርት ስም ልምድ መድረክ፣ በአይ-የተጎለበተ የፎቶ ቡዝ በድብልቅ፣ ምናባዊ እና ቀጥታ ቅንብሮች በመጠቀም የክስተት ተሳትፎን እየለወጠ ነው።
Snapmatic's AI Photobooth በገበያው ውስጥ በልዩ የጄነሬቲቭ AI አቀራረብ ጎልቶ ይታያል። ጥብቅ የምስል ስልጠና እና የደመና ጂፒዩ መሠረተ ልማትን በመጠቀም የፎቶ ቡዝ ወጥ የሆነ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ውጤቶች ያረጋግጣል። ካምፓኒው ከብራንዶች እና ኤጀንሲዎች ጋር በቅርበት ይሰራል AI-የመነጨ ምርት ከሚፈልጉት ገጽታ፣ የዘመቻ ትረካዎች እና የምርት ውክልናዎች ጋር የሚስማማ።
የስናፕማቲክ ባለቤት የሆነው ገብርኤል ሄንዉድ የክስተት ልምዶችን በማጎልበት የ AI የለውጥ አቅም እንዳለው ኩባንያው ያለውን እምነት ይገልፃል። የ Snapmatic ቀዳሚ ትኩረት ብራንዶች ልዩ፣ ማራኪ እና በጣም ግላዊነትን በተላበሱ ግንኙነቶች ከተመልካቾቻቸው ጋር የረዥም ጊዜ ግንኙነቶችን እንዲፈጥሩ መርዳት ነው። Flux Innovation Lounge የፎቶ ቡዝ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ታዳሚዎች እንዲደርስ በማድረግ ብልሃትን እና ፈጠራን ስለሚያቅፍ ለ Snapmatic ችሎታዎች ተስማሚ መድረክን ይሰጣል።
የተሳትፎ ስራዎች መስራች እና የቡድን ስራ አስፈፃሚ፣ ስቲቭ ብላይዝ፣ Snapmaticን እንደ አዲሱ አጋራቸው አድርገው በደስታ ይቀበሏቸዋል፣ ይህም በአይ-የተጎለበተ ፎቶ ቡዝ ያላቸውን ከፍተኛ ባህሪ ጎላ አድርጎ ያሳያል። ይህ ሽርክና የኢኖቬሽን ድንበሮችን ለመግፋት ከተሣታፊ ሥራዎች ራዕይ ጋር ያለምንም ችግር ይጣጣማል። ለግል የተበጁ እና ማራኪ ግንኙነቶችን ለማቅረብ የ Snapmatic ቁርጠኝነት በFlux Innovation Lounge ውስጥ ያለውን የክስተት ተሳትፎ እንደገና የመወሰን ግቡን በሚገባ ያሟላል።
በለንደን ዲዛይን ዲስትሪክት ውስጥ የሚገኝ፣ Flux Innovation Lounge በአካል የተገኙ ዝግጅቶችን፣ የተዳቀሉ ዝግጅቶችን፣ የትብብር አውደ ጥናቶችን እና የደንበኛ ክፍለ ጊዜዎችን ጨምሮ ለተለያዩ ተግባራት ለመቅጠር የሚገኝ የዝግጅት ቦታ ነው። የቅርብ ጊዜውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም፣ Flux Innovation Lounge የማይረሱ እና ተፅእኖ ያላቸውን ክስተቶች ለማስተናገድ ልዩ እና ተለዋዋጭ አካባቢን ይሰጣል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Snapmatic's AI Photobooth በገበያ ውስጥ ካሉ ሌሎች እንዴት ይለያል?
Snapmatic's AI Photobooth ወጥ የሆነ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ውጤቶች በማረጋገጥ ልዩ አመንጪ AI አካሄድን ይጠቀማል። በጠንካራ የምስል ስልጠና እና በደመና ጂፒዩ መሠረተ ልማት አማካኝነት የፎቶ ቡዝ በልዩ የምርት ስም ምርጫዎች ላይ የተመሰረተ ልዩ አፈጻጸም እና ብጁ ውፅዓት ያቀርባል።
2. Snapmatic ብራንዶች ከአድማጮቻቸው ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ የሚረዳቸው እንዴት ነው?
Snapmatic ልዩ፣ ማራኪ እና በጣም ግላዊነት የተላበሱ በብራንዶች እና በተመልካቾቻቸው መካከል መስተጋብር መፍጠር ላይ ያተኩራል። ከብራንድ መልክ፣ የዘመቻ ትረካ እና አጠቃላይ ውክልና ጋር የሚስማማ በAI የተጎላበተ ይዘትን በማመንጨት Snapmatic የረዥም ጊዜ ግንኙነቶችን እና የማይረሱ ልምዶችን ለማዳበር ይረዳል።
3. Snapmatic's AI Photobooth የት ማግኘት እችላለሁ?
የ Snapmatic ፈጠራ AI Photobooth በለንደን ዲዛይን ዲስትሪክት ውስጥ በሚገኘው በFlux Innovation Lounge ሊለማመድ ይችላል። ይህ ሁለገብ ቦታ በአካል የሚቀርቡ ዝግጅቶችን፣ የተዳቀሉ ዝግጅቶችን፣ የትብብር አውደ ጥናቶችን እና የደንበኛ ክፍለ ጊዜዎችን ያቀርባል፣ ይህም በአዲሱ ቴክኖሎጂ የተመቻቹ አስማጭ ልምዶችን ኃይል ለመመስከር ፍጹም እድል ይሰጣል።