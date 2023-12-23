ፈገግታ ቀጥታ ክለብ በኪሳራ መካከል መዘጋት ይገጥመዋል

ፈገግታ ዳይሬክት ክለብ በሩቅ ግልጽ አሰላለፍ የሚታወቀው ኩባንያ ከወራት በፊት ለኪሳራ ካቀረበ በኋላ ስራውን ለመዝጋት ከባድ ውሳኔ አድርጓል። በህክምናቸው ላይ የነበሩ ደንበኞች አሁን ግራ በመጋባት ላይ ይገኛሉ። የጥርስ ሀኪምን በአካል መጎብኘት ሳያስፈልገው በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሠጡትን በአሜሪካ ያደረገው የጥርስ ህክምና ተቋም በመጨረሻው ደቂቃ የማዳን ጥረት ለማድረግ ተስፋ ቢያደርግም ከፍተኛ ዕዳውን ማሸነፍ አልቻለም።
እ.ኤ.አ. በ 2014 የባህላዊ የጥርስ ህክምናን የሚያስተጓጉል ፣ ፈገግታ ዳይሬክት ክለብ ደንበኞችን በዝቅተኛ ዋጋ ስቧል እና የራሳቸውን aligner ሻጋታ በቤት ውስጥ የመውሰድ ምቾት። ከኩባንያው ጋር ያለው አማካይ የሕክምና ጊዜ ከአራት እስከ ስድስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ, ከተመዘገቡ የጥርስ ሐኪሞች ጋር በመስመር ላይ ተመዝግቧል. ሆኖም ኩባንያው የደንበኞች ድጋፍ መስመሩን መዘጋቱን እና “የእድሜ ልክ ፈገግታ ዋስትና” ማቆሙን ስላስታወቀ በአሜሪካ፣ በዩኬ እና በሌሎች ሀገራት ያሉ ደንበኞች አሁን እርግጠኛ አለመሆን እያጋጠማቸው ነው።
ቀድሞውንም ለህክምና እቅዶቻቸው ክፍያ ሲፈጽሙ የነበሩ ደንበኞች ምንም እንኳን የኩባንያው መዘጋት ቢቀረውም ይህን ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከፈገግታ ዳይሬክት ክለብ የድጋፍ እና ተጠያቂነት እጦት ብዙ ደንበኞች እንዲጸየፉ እና ክህደት እንዲሰማቸው አድርጓል። አንዳንዶች ማሰሪያቸውን ወይም ማቆያዎቻቸውን ባለማግኘት ስጋት ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ ህክምናቸውን ማጠናቀቅ ባለመቻላቸው ይጨነቃሉ።
ኩባንያው በኪሳራ ውስጥ እያለ፣ ለደንበኞች የሚመለሰው ገንዘብ እርግጠኛ አይደለም። የሸማቾች ህግ ባለሙያ ሊዛ ዌብ ደንበኞቻቸው ከፍተኛ መጠን ያለው የማገገም ዕድላቸው ጠባብ ቢሆንም በፈሳሾች በኩል የሚመለሱበትን አማራጮች እንዲያስሱ ይመክራል። በዩኬ ውስጥ፣ በደንበኞች ክሬዲት ህግ በክፍል 75 በተለይም በክሬዲት ካርድ ክፍያ ለፈጸሙ ሰዎች ተመላሽ ገንዘብ የመጠየቅ ዕድል አለ።
በሴፕቴምበር ወር ላይ የፈገግታ ቀጥታ ክለብ የኪሳራ መዝገብ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደገና ለማደራጀት የተወሰነ ተስፋ ሰጠ ፣ ግን ለማዳን የተደረገው ሙከራ ያልተሳካለት የኩባንያውን ዕጣ ፈንታ አዘጋው። ወደ ዘጠኝ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ግምት እና ዕዳ እየጨመረ በመምጣቱ ኩባንያው ትርፉን ማዞር አለመቻሉ በመጨረሻ ውድቀት አስከትሏል.
የፈገግታ ቀጥተኛ ክለብ ደንበኛ ከሆኑ እና ስለ ህክምና ዕቅዶችዎ ወይም ተመላሽ ገንዘቦች ስጋት ካለዎት፣ በማነጋገር የእርስዎን ተሞክሮ እንዲያካፍሉ እናበረታታዎታለን። [ኢሜል የተጠበቀ]. የእርስዎ ግብአት የፈገግታ ዳይሬክት ክለብ መዘጋት እና መክሰር በደንበኞቹ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ላይ ብርሃን ለማብራት ይረዳል።