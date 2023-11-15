አዲስ እና የተሻሻለ፡ የ PlayStation 5 Slim ይፋ ሆነ

ሶኒ በቅርብ ጊዜ በተለቀቀው - PlayStation 5 Slim ተጫዋቾችን በድጋሚ አስደነቀ። ሶኒ ከቀድሞው የመጫወቻ መጽሃፋቸው ላይ አንድ ገጽ ሲወስዱ የ PS4 Slim ስኬትን ተከትሎ የታዋቂውን የጨዋታ ኮንሶል ስሪት አስተዋውቀዋል። ይህ አዲስ ሞዴል የመጀመሪያውን ስም ይይዛል ነገር ግን በተመጣጣኝ ንድፉ እና የተሻሻሉ ባህሪያቱ ጡጫ ይይዛል።
በ PS5 Slim ውስጥ ከሚታዩ ለውጦች አንዱ የማከማቻ አቅም መጨመር ነው. ኦሪጅናል ሞዴሎች 825GB ጉራ ነበራቸው፣ ነገር ግን የ Slim ሞዴል ለጋስ 1 ቴባ ማከማቻ ያቀርባል። ይህ ማለት ተጫዋቾች ብዙ የሚወዷቸውን ጨዋታዎች ማከማቸት ይችላሉ፣ ያለማቋረጥ መሰረዝ እና ቦታ ለመስጠት እንደገና መጫን ሳይጨነቁ።
PS5 Slim መጠኑ አነስተኛ ብቻ ሳይሆን ክብደቱም ቀላል ነው። ከ7 ፓውንድ በላይ ብቻ የሚመዝነው፣ ከቀድሞው 10 ፓውንድ የሚጠጋው ጋር ሲነጻጸር፣ የ Slim ሞዴል በጉዞ ላይ ላሉ ተጫዋቾች ፍጹም ነው። ከአሁን በኋላ ተጓዦች በትልቅ እና አስቸጋሪ ኮንሶል ዙሪያ ሻንጣዎችን ለመያዝ መታገል አይኖርባቸውም።
ከንድፍ አንፃር፣ ስሊም ሞዴል ሁለት የዩኤስቢ-ሲ ወደቦችን ከፊት ለፊት ያሳያል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ተጨማሪ የግንኙነት አማራጮችን ይሰጣል። የዲስክ ማስወጣት አዝራሩ አንዴ በኮንሶሉ ላይ ከተቀመጠ አሁን ወደ ዲስክ አንፃፊ ተወስዷል። በተጨማሪም የኃይል መብራቶቹ በጠቅላላው የማሽኑ የፊት ክፍል ላይ እንዲሰሩ ተዘርግተዋል, ይህም ቆንጆ እና ዘመናዊ መልክን ይሰጣል.
የዲጂታል እትምን ለሚመለከቱ ግን፣ ውሳኔው ብዙም ግልጽ ይሆናል። የ Slim ሞዴል ተጨማሪ ማከማቻ ሲያቀርብ፣ ከዋናው ኮንሶል ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ ዋጋ አለው። እና በኋላ ላይ የዲስክ ድራይቭ ለመጨመር ከወሰኑ፣ ተጨማሪ 80 ዶላር ማውጣት አለቦት፣ ይህም ዋጋውን የበለጠ ያደርገዋል።
በየጥ:
- PlayStation 5 Slim ከመጀመሪያው የበለጠ ፈጣን ወይም የበለጠ ኃይለኛ ነው? አይ፣ የ Slim ሞዴል ፈጣን ወይም የበለጠ ኃይለኛ ከሚያደርጉት አዳዲስ አካላት ጋር አይመጣም። ማሻሻያዎቹ በዋነኛነት በዲዛይን እና በማከማቸት አቅም ላይ ናቸው.
- PS5 Slimን ቀጥ ብሎ መቆም እችላለሁ? በነባሪ, የ Slim ሞዴል በአግድም ጥቅም ላይ እንዲውል ተዘጋጅቷል. በአቀባዊ መቆም ከመረጡ፣ 30 ዶላር የሚያወጣውን የአማራጭ ቋሚ ማቆሚያ መግዛት ያስፈልግዎታል።
- ለዋናው PS5 የቀለም ሽፋን ሰሌዳዎች ከ Slim ሞዴል ጋር ተኳሃኝ ናቸው? አይ፣ ለዋናው PS5 የቀለም ሽፋን ሰሌዳዎች በ Slim ሞዴል ላይ አይገጥሙም። ሶኒ በ2024 መጀመሪያ ላይ አዲስ የቀለም ሽፋን ሰሌዳዎችን በተለይ ለስሊም ለመልቀቅ አቅዷል።
- አሁን ካለው PS5 ወደ ቀጭን ሞዴል ማሻሻል አለብኝ? ተጨማሪ ማከማቻ ካልፈለግክ ወይም አነስተኛውን መጠን ካልመረጥክ በቀር ማሻሻያ ለማድረግ በሁለቱ ሞዴሎች መካከል በቂ ልዩነት ላይኖር ይችላል። የፕሮ ወይም የበለጠ ኃይለኛ ሞዴል ወደፊት ሊለቀቅ ስለሚችል ማቆየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ፣ PlayStation 5 Slim የበለጠ የታመቀ እና ምቹ የሆነ የጨዋታ ልምድን ለሚሰጡ ተጫዋቾች ማራኪ አማራጭ ይሰጣል። በተጨመረው ማከማቻ እና ቄንጠኛ ንድፍ፣ ሁለቱንም አዲስ እና ነባር የ PlayStation አድናቂዎችን እንደሚያስደንቅ እርግጠኛ ነው።