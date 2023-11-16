አፕል ሙዚቃ ለ PlayStation 5 ባለቤቶች የስድስት ወራት ነጻ መዳረሻን ይሰጣል

አፕል የአፕል ሙዚቃ ዥረት አገልግሎቱን በ PlayStation 5 ኮንሶል ለማስተዋወቅ ከ PlayStation ጋር በመተባበር አድርጓል። የዚህ ትብብር አካል፣ የPlayStation 5 ባለቤቶች አሁን እስከ ስድስት ወር የሚደርስ አፕል ሙዚቃን በነጻ ማግኘት ይችላሉ።
ይህን አቅርቦት ለመጠቀም የ PlayStation 5 ባለቤቶች በቀላሉ ወደ PlayStation አውታረ መረብ መግባት፣ አፕል ሙዚቃ መተግበሪያን ማውረድ እና ቅናሹን ለመቀበል በስክሪኑ ላይ ያሉትን መመሪያዎች መከተል አለባቸው። ከዚያ በኋላ በአፕል መታወቂያቸው መግባት ወይም አዲስ መፍጠር ይችላሉ።
ይፋዊው የ PlayStation ድህረ ገጽ ተጫዋቾች አፕል ሙዚቃን ተጠቅመው ግላዊ የሆኑ የጨዋታ አጫዋች ዝርዝሮችን እንዲፈጥሩ፣ የጨዋታ ልምዳቸውን ከጨዋታ ጨዋታ በፊት፣ ወቅት እና በኋላ በማዳመጥ የጨዋታ ልምዳቸውን እንደሚያሳድጉ ይጠቁማል።
ይህ የአፕል ሙዚቃ ማስተዋወቂያ በ PlayStation 5 ላይ ብቻ የሚገኝ እና በኮንሶሉ ላይ ብቻ ጥቅም ላይ ሊውል እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ቅናሹ አዲስ እና ብቁ ለሆኑ የአፕል ሙዚቃ ተመዝጋቢዎች ተፈፃሚ ይሆናል። የአሁኖቹ ተመዝጋቢዎች፣ በሚያሳዝን ሁኔታ፣ ከዚህ ስምምነት እራሳቸውን መጠቀም አይችሉም። አዲስ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ለስድስት ወራት አፕል ሙዚቃ ይቀበላሉ, ተመላሽ ተመዝጋቢዎች ደግሞ ለአምስት ወራት ነፃ መዳረሻ ያገኛሉ.
አፕል የዚህ አስደሳች ማስተዋወቂያ ቀነ-ገደብ በኖቬምበር 15፣ 2024 ወስኗል። ከስድስት ወር ክፍያው በኋላ ተመዝጋቢዎች የአፕል ሙዚቃ ደንበኝነት ምዝገባቸውን በወር $10.99 መቀጠል ይችላሉ።
ይህ በአፕል እና በ PlayStation መካከል ያለው ትብብር የጨዋታ እና የሙዚቃ ዓለሞችን አንድ ላይ ያመጣል ፣ ለ PlayStation 5 ተጠቃሚዎች መሳጭ እና አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል። ትክክለኛውን የጨዋታ አጫዋች ዝርዝር መፍጠርም ሆነ አዲስ ሙዚቃ በማግኘት፣ አፕል ሙዚቃ በ PlayStation 5 ኮንሶል ላይ ለነበረው ያልተለመደ የጨዋታ ተሞክሮ ሌላ ልኬት ይጨምራል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ነባር የአፕል ሙዚቃ ተመዝጋቢዎች የነፃ መዳረሻ አቅርቦትን መጠቀም ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ ቅናሹ የሚገኘው ለአዲስ እና ብቁ ለሆኑ የአፕል ሙዚቃ ተመዝጋቢዎች ብቻ ነው።
ጥ፡ የነፃ መዳረሻ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ፡ አዲስ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች የስድስት ወራት ነጻ መዳረሻ ያገኛሉ, ተመላሽ ተመዝጋቢዎች ደግሞ የ Apple Music የአምስት ወራት ነጻ መዳረሻ ይኖራቸዋል.
ጥ፡ የማሟያ ጊዜው ካለፈ በኋላ ምን ይሆናል?
መ: ከስድስት ወር ጊዜ በኋላ ተመዝጋቢዎች በየወሩ በ$10.99 የአፕል ሙዚቃ ደንበኝነት ምዝገባቸውን መቀጠል ይችላሉ።
ጥ፡ ቅናሹ በሌሎች የ PlayStation ኮንሶሎች ላይ ይገኛል?
መ: አይ፣ ይህ አቅርቦት በ PlayStation 5 ኮንሶል ላይ ብቻ ይገኛል።
ጥ፡ ቅናሹን እንዴት ማስመለስ እችላለሁ?
መ፡ የ PlayStation 5 ባለቤቶች ወደ PlayStation አውታረ መረብ መግባት፣ አፕል ሙዚቃ መተግበሪያን ማውረድ እና ቅናሹን ለመቀበል በስክሪኑ ላይ ያሉትን መመሪያዎች መከተል አለባቸው። በአፕል መታወቂያቸው መግባት ወይም አዲስ መፍጠር ይችላሉ።