ሲምስ 4፡ ለኪራይ ማስፋፊያ ማሻሻያ በአፓርታማ ማበጀት ላይ አስገራሚ ለውጦችን አስተዋውቋል።

በጉጉት የሚጠበቀው የ Sims 4: ለኪራይ ማስፋፊያ በቅርብ ርቀት ላይ ነው፣ እና ተጫዋቾች የሚያመጣቸውን አዳዲስ ባህሪያት ለመመርመር ጓጉተዋል። እንደ የመልቀቂያው ግንባታ አንድ አካል፣ ማክሲስ በመደበኛ ጨዋታ ላይ ጥቃቅን ማሻሻያዎችን እና ጥገናዎችን ለቋል። ሆኖም፣ የንስር አይን ያላቸው ተጫዋቾች በ patch ማስታወሻዎች ውስጥ ያልተዘረዘረ ያልተጠበቀ ለውጥ አግኝተዋል - ግድግዳዎችን እና መስኮቶችን በአፓርታማዎች ላይ ከቀደምት የጨዋታ ጥቅሎች የማረም ችሎታ።
ይህ አዲስ የማበጀት አማራጭ ያልታሰበ ስህተት ሊሆን ቢችልም፣ ተጫዋቾቹ ሆን ተብሎ የተደረገ ባህሪ ነው ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። በከተማ መኖርያ መስፋፋት ውስጥ ያሉት ሰፈሮች ከዚህ ቀደም አፓርትመንት መሰል ክፍሎችን አቅርበው ነበር፣ ነገር ግን ተጫዋቾች ከዚህ ቀደም መስኮቶችን ወይም የውጪውን ግድግዳዎች ማስተካከል አልቻሉም። የቅርብ ጊዜው ጠጋኝ አሁን ተጫዋቾቹ መስኮቶችን እንዲያንቀሳቅሱ፣ እንዲጨምሩ እና እንዲያስወግዱ እንዲሁም የውጪውን ግድግዳ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል።
እንደ Pixelade እና SatchOnSims ያሉ የይዘት ፈጣሪዎች እነዚህን የማበጀት አማራጮችን አስቀድመው በቪዲዮዎች አሳይተዋል። ተጫዋቾቹ መስኮቶችን እና ግድግዳዎችን መቀየር ብቻ ሳይሆን በአፓርታማዎቹ ውጫዊ ክፍል ላይ እንደ መስተዋት እና እንደ መጋረጃ የግድግዳ ጌጣጌጦችን መስቀል ይችላሉ. በአፓርታማ ማበጀት ላይ ያለው ይህ አዲስ የተገኘ ነፃነት ተጫዋቾች በእርግጥ ባህሪ ወይም ስህተት ነው ብለው እንዲያስቡ አድርጓል።
በገሃዱ አለም መስኮቶችን እንደገና መስራት እና መጋረጃዎችን ከፍ ባለ ፎቅ ህንፃዎች ላይ መጨመር የማይቻል ነገር ነው፣ ነገር ግን ሲምስ ለተጫዋቾቹ የፈጠራ ፍላጎቶቻቸውን እንዲመረምሩ እድል ይሰጣል። በመጪው የብጁ አፓርታማ ክፍሎችን የመገንባት ችሎታ, ብዙ ተጫዋቾች ነባር አፓርትመንቶችን የማሻሻል አማራጭም መገኘት እንዳለበት ያምናሉ.
በቅርብ ጊዜ በተዘጋጁት ማስታወሻዎች ላይ ሌሎች ጉልህ ለውጦችም ነበሩ። ተጫዋቾች አሁን ማጠቢያዎችን እንደ ኩሽና ወይም የመታጠቢያ ገንዳ አድርገው መሾም ይችላሉ, ይህም ሲምስ በተከታታይ መታጠቢያ ቤቶች ውስጥ ሳህኖችን እንዳይታጠብ ይከላከላል. የጫማ መደርደሪያዎች አሁን ሲምስ ጫማቸውን ከቤት ውስጥ እንዲያወጡ የሚገፋፋ የመቀየሪያ ባህሪ አላቸው፣ ይህም ተጫዋቾች ሲምቻቸውን በአግባቡ እንዲለብሱ ተጨማሪ ማበረታቻ ይሰጣል። በተጨማሪም ተጫዋቾቹ አሁን ብዙ በር ላይ ጠቅ አድርገው "ቁጥጥር ወደዚህ ቤተሰብ ቀይር" የሚለውን አማራጭ መምረጥ ይችላሉ ይህም በተለያዩ ቤተሰቦች መካከል በቀላሉ መለዋወጥ ያስችላል።
ይህ አዲስ የተገኘ የማበጀት ችሎታ ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑን ለማረጋገጥ ለ EA ጥያቄዎች ቀርበዋል እና ተጫዋቾች ማረጋገጫን በጉጉት ይጠባበቃሉ። ደስታ ለ The Sims 4: ለኪራይ ማስፋፊያ ዲሴምበር 7 እንደሚለቀቅ ተጫዋቾቹ ፍጹም ምናባዊ የመኖሪያ ቦታዎችን ለመፍጠር የሚጠብቃቸውን አዲስ እድሎች ከመገመት በስተቀር ማገዝ አይችሉም።