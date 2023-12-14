አዲስ የጦርነት ዘመን በEpic showdown ይጠናቀቃል

የኮናን ግዞተኞች በጣም በጉጉት የሚጠበቀው የጦርነት ዘመን ምዕራፍ 3 ን በሁሉም መድረኮች በመለቀቁ አስደናቂ መደምደሚያ ላይ ደርሷል። ይህ የመጨረሻው ምዕራፍ ለተጫዋቾች ብዙ አዳዲስ ፈተናዎችን ያስተዋውቃል፣ ይህም አስፈሪ የስታይጂያን ምሽግ የመክበብ አስደናቂ እድል እና የራሳቸውን መጠጥ ቤት የመገንባት እና የማስተዳደር ችሎታን ጨምሮ።
የጦርነት ዘመን ሦስተኛው ምዕራፍ ስለ ኃይለኛ ግጭቶች እና በኃያላን የስታይጂያን ኃይሎች ላይ አስደሳች የመክበብ እድሎች ብቻ ሳይሆን በጨዋታው ዓለም ውስጥ የማህበረሰብ እና ማህበራዊ መስተጋብር ስሜትን በማሳደግ ላይ ያተኩራል። የመጠጥ ቤቶች መጨመር ለተጫዋቾች መረጃ፣ ወሬዎች፣ ወርቅ እና ሰዎች የሚሰባሰቡበት ማእከላዊ ማዕከል እንዲኖራቸው ያደርጋል፣ ይህም መሳጭ እና ተለዋዋጭ አካባቢ ይፈጥራል።
የእራስዎን መጠጥ ቤት ለማቋቋም ተጫዋቾቹ የዛሞሪያን ባር ጠባቂን ከአደገኛ የጽዳት ካምፕ ማዳን ይጠበቅባቸዋል ፣ በዚህ ወቅት ከሚሳተፉት አጓጊ ይዘት። ነገር ግን፣ ባር ጠባቂ ማግኘት ቀላል ስራ አይሆንም፣ ምክንያቱም በእያንዳንዱ የጽዳት ክስተት ላይ ስለማይገኙ። ተጫዋቾች በተሳካ ሁኔታ አንዱን ለማዳን መጽናት እና ብዙ ሙከራዎችን ማድረግ አለባቸው። አንዴ ባር ጠባቂው በእጅዎ ከገባ በኋላ ሙሉ በሙሉ የሚሰራ የአሞሌ ቆጣሪ መገንባት መጀመር ይችላሉ።
ባር ለንግድ ስራ ክፍት ሆኖ እና የመቀመጫ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት የእርስዎ ማደሪያ ቤት በቅርብ ጊዜ ደንበኞችን ይስባል, አንዳንዶቹ በወርቅ ምትክ ሊሰሩ ይችላሉ. መጠጥ ቤትዎ ሲያብብ፣ ወደ ባለ ብዙ ፎቅ ተቋም ሲያድግ ይመልከቱ። በተጨማሪ፣ Funcom እንዲሁ በቅርብ ጊዜ የውጊያ ማለፊያ ውስጥ ልዩ እቃዎችን ጨምሮ የተለያዩ አዳዲስ የቤት ዕቃዎችን እና የመጠጫ ቤት ማስጌጫዎችን እያስተዋወቀ ነው።
ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም፣ ምዕራፍ 3 እንዲሁ በአል-መራያ ከተማ ከኃይለኛው የስታይጊያን አዛዥ ባክት-ኒምሎት ጋር ታላቅ ጦርነትን ያመጣል። ተጨዋቾች ለማጥቃት እና ለመዝረፍ ብቻ ሳይሆን አስደናቂውን የሚፈርስ የአለምን እስር ቤት የመመስከር እድል ይኖራቸዋል። ጥንቆላ እና ማታለልን ለመልቀቅ ከመረጡ ወይም የትሬባች እና የእሳት ሀይልን ለመልቀቅ (ወይም አዲስ መደብደብ እንኳን ቢቀጥሩ) አላማዎ ኢምፓየርን ማፍረስ እና በታሪክ ላይ አሻራዎን መተው ነው።
የጦርነት ዘመን ወደ አስደናቂ ፍጻሜው ሲመጣ ለማይረሳ ጀብዱ እራስህን አዘጋጅ። ለተጨማሪ ዝርዝሮች እና አጠቃላይ የዝማኔ ማስታወሻዎች፣የኦፊሴላዊውን የኮናን ግዞተኞች ድህረ ገጽ ይጎብኙ።