በአውሮፕላን ላይ ጭምብል ማድረግ አለብኝ?
አለም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር እየተታገለ ባለበት ወቅት፣ ብዙ ሰዎች በአየር ሲጓዙ ሊወስዷቸው ስለሚገቡ የደህንነት እርምጃዎች እያሰቡ ነው። በተደጋጋሚ የሚነሳው አንድ ጥያቄ በአውሮፕላን ውስጥ ጭምብል ማድረግ አስፈላጊ ነው ወይስ አይደለም. ይህን ርዕስ የበለጠ እንመርምረው እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ለማገዝ አንዳንድ ግንዛቤዎችን እናቅርብ።
በአውሮፕላን ላይ ጭምብል ማድረግ ያለብኝ ለምንድን ነው?
በአውሮፕላን ላይ ጭምብል ማድረግ በጤና ባለሙያዎች እና በዓለም ዙሪያ ባሉ ባለስልጣናት በጥብቅ ይመከራል። ጭምብሎች እንደ መከላከያ ይሠራሉ, የመተንፈሻ ጠብታዎች ወደ አየር እንዳይለቀቁ እና ሌሎችን ሊበክሉ ይችላሉ. በአውሮፕላኑ ውስጥ ያሉ ተሳፋሪዎች ካለው ቅርበት አንፃር፣ ጭንብል ማድረግ የመተላለፊያውን አደጋ ለመቀነስ ይረዳል፣ እራስዎንም ሆነ በዙሪያዎ ያሉትን ይጠብቃል።
በአውሮፕላኖች ላይ ጭምብሎች አስገዳጅ ናቸው?
ብዙ አየር መንገዶች እና ሀገራት ለአየር ጉዞ አስገዳጅ የማስክ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ አድርገዋል። ከጉዞዎ በፊት የአየር መንገድዎን እና መድረሻዎን መስፈርቶች መፈተሽ አስፈላጊ ነው። የግዴታ ባይሆንም እንኳን ለደህንነትዎ እና ለሌሎች ደህንነት ሲባል ጭምብል ማድረግ አሁንም በጣም ይመከራል።
ምን ዓይነት ጭንብል መልበስ አለብኝ?
ለአየር ጉዞ በጣም ውጤታማ የሆኑት ጭምብሎች በአፍንጫዎ እና በአፍዎ ላይ በትክክል የሚገጣጠሙ እንደ የቀዶ ጥገና ማስክ ወይም በደንብ የተገጠመ የጨርቅ ጭምብሎች ናቸው። የመተንፈሻ ጠብታዎች እንዲያመልጡ ስለሚፈቅዱ ሌሎችን አደጋ ላይ ሊጥሉ ስለሚችሉ ቫልቭ ወይም አየር ማስወጫዎች ያሉት ጭምብሎች አይመከሩም።
በበረራ ወቅት ጭንብልዬን ማስወገድ እችላለሁ?
በረዥም በረራ ጊዜ ጭንብልዎን ለማስወገድ ፈታኝ ሊሆን ቢችልም በተቻለ መጠን እንዲቆይ ማድረግ ይመከራል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ጭምብልዎን ብቻ ያስወግዱ, ለምሳሌ ሲበሉ ወይም ሲጠጡ. ጭምብልዎን ከመንካትዎ በፊት እና በኋላ ትክክለኛውን የእጅ ንፅህናን መጠበቅዎን ያስታውሱ።
መደምደሚያ
በማጠቃለያው የኮቪድ-19 ስርጭትን አደጋ ለመቀነስ በአውሮፕላን ላይ ማስክ መልበስ በጥብቅ ይመከራል። በአየር መንገዶች እና ባለስልጣናት የተቀመጡትን መመሪያዎች እና መስፈርቶች መከተል አስፈላጊ ነው. ይህን ቀላል ጥንቃቄ በማድረግ የአየር መጓጓዣን ለሁሉም ሰው ደህንነት ለመጠበቅ ለሚደረገው የጋራ ጥረት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡ COVID-19 ምንድን ነው?
መ፡ ኮቪድ-19 በልብ ወለድ ኮሮናቫይረስ SARS-CoV-2 የሚከሰት በጣም ተላላፊ የመተንፈሻ አካላት ህመም ነው።
ጥ: የመተንፈሻ ጠብታዎች ምንድን ናቸው?
መ: የመተንፈሻ ጠብታዎች አንድ ሰው ሲያወራ፣ ሲያስል ወይም ሲያስነጥስ የሚለቀቁ ጥቃቅን የእርጥበት ቅንጣቶች ናቸው። እነዚህ ጠብታዎች ቫይረሱን ሊይዙ እና ወደ ሌሎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ።
ጥ: - ጭምብል ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ ጭምብሎች እንደ ማገጃ ይሠራሉ፣ የመተንፈሻ ጠብታዎች ወደ አየር እንዳይለቀቁ እና ሌሎችን ሊበክሉ ይችላሉ። የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ ወሳኝ መሳሪያ ናቸው።
ጥ፡ ከመሸፈኛ ይልቅ የፊት መከላከያ ማድረግ እችላለሁ?
መ: የፊት መከላከያዎች የተወሰነ ጥበቃ ቢሰጡም, የመተንፈሻ ነጠብጣቦችን ስርጭት ለመከላከል እንደ ጭምብል ውጤታማ አይደሉም. ከተቻለ የፊት መከላከያ በተጨማሪ ጭምብል ማድረግ ተገቢ ነው.