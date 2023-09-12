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ጁሊያ ጆንግ፡ ከ ሂድ ወደ ባዮሎጂ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
ጁሊያ ጆንግ፡ ከ ሂድ ወደ ባዮሎጂ

ከ MIT ቴክኖሎጂ ክለሳ 2023 ፈጣሪዎች ከ35 አመት በታች አንዷ የሆነችው ጁሊያ ጆንግ ኤአይአይ በአለም ላይ ካሉ ምርጥ የGo ተጫዋቾች አንዱን ሽንፈት ባየችበት ወቅት ሁለቱንም እፎይታ እና አዲስ ስሜት አጋጠማት። ጨዋታውን በመቆጣጠር የልጅነት ጊዜዋን በታይዋን አሳልፋ፣ ጆንግ ሁል ጊዜ ሂድን እንደ የማይፈታ ችግር አስብ ነበር። ይሁን እንጂ ባዮሎጂ ከዚህ የበለጠ ፈተና እንደሆነ ተረዳች።

ጆንግ በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ በኒውሮሳይንስ ላብራቶሪ የመጀመሪያ ዲግሪ ባደረገችው ምርምር አስትሮይተስ በሚባሉ የአንጎል ሴሎች ውስጥ ያልተለመደ ባህሪን ተመልክታለች። ይህ እሷን አስደነቀች እና በባዮሎጂ እንድትማርክ አደረጋት። በካምብሪጅ፣ ማሳቹሴትስ በሚገኘው ብሮድ ኢንስቲትዩት የጂን-ኤዲቲንግ ኤክስፐርት ፌንግ ዣንግን በመቀላቀል ጉዞዋን ቀጠለች። እዚያም በሰው ልጅ ጂኖም ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን 20,000 ጂኖች ውጤቶቻቸውን ለመረዳት እንደ CRISPR ያሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም ወደ “ጂኖም-ልኬት ማጣሪያ” ውስጥ ገብታለች።

የጆንግ አላማ በቤተ ሙከራ ውስጥ ለማመንጨት አስቸጋሪ በሆኑት እንደ አስትሮሳይት ላሉ ትክክለኛ የአንጎል ሴሎች የዘረመል ምርመራ ማድረግ ነበር። የተለያዩ የጽሑፍ ግልባጭ ምክንያቶች በስቴም ሴሎች ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ በመቃኘት የሕዋስ ማንነትን እንዴት እንደሚወስኑ ለመረዳት ዓላማ አድርጋለች። የእሷ የዳሰሳ ጥናት የግለሰብ ግልባጭ ሁኔታዎችን ተፅእኖ የሚያሳይ "አትላስ" አስገኝቷል. የመጨረሻው አላማ የትኛውንም የሴል አይነት በቁጥጥር ስር በማዋል የማመንጨት ችሎታ እንዲኖረው ማድረግ ሲሆን ይህም በመድሃኒት ምርመራ እና በሕክምና እድገቶች ላይ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል.

ምንም እንኳን የጄኔቲክ ማጣሪያው መጠን ሰፊ፣ ትብብር እና ከፍተኛ ግብአት የሚፈልግ ቢሆንም፣ ጆንግ ሜዳውን ለማራመድ ቁርጠኛ ነው። አሁን በኋይትሄድ ኢንስቲትዩት ውስጥ የምትሰራው ስራ በሴሎች ውስጥ ያለውን የፕሮቲን ውህደት ሂደት በመረዳት ላይ ያተኩራል። ጆንግ የሚመራው ባዮሎጂ በሚያቀርባቸው በማያቆሙት የእድሎች ጥልቀት ነው እና መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስ አዳዲስ መሳሪያዎችን ማዘጋጀቱን ቀጥሏል።

የጁሊያ ጆንግ ሂድን ከመማር ወደ የባዮሎጂ ሚስጥሮች ማሰስ የማወቅ ጉጉቷን እና ድንበርን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ወደ ውስብስብ የሳይንስ ጥያቄዎች በጥልቀት እየገባች ስትሄድ፣ ስራዋ የመድሀኒት እና የቴክኖሎጂ የወደፊት እጣ ፈንታን ሊቀርጹ የሚችሉ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ቃል ገብታለች።

ምንጮች: MIT ቴክኖሎጂ ግምገማ

By ገብርኤል Botha

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