በልጁ እና በእናቱ መካከል ያለው የማይበጠስ ትስስር

እ.ኤ.አ. በ 1985 ውስጥ በቀላል የከተማ ዳርቻ ቨርጂኒያ ቤት ውስጥ ፣ አንድ ወጣት ሁበርት ዴቪስ የፍቅር ቤተሰብን ደስታ አጣጥሟል። ነገር ግን እናቱ ቦቢ ዌብ ዴቪስ የአፍ ካንሰር እንዳለባት ስትታወቅ ምስሉ ብዙም ሳይቆይ ተሰበረ። አውዳሚ ዜና ቢሆንም፣ ሁበርት የእናቱ አለት ሆነ፣ በህክምናዎቿ እየደገፈች እና የጨረር ክፍለ ጊዜ ስታደርግ ሹፌሯ ሆነች።
ሁበርት እነዚያን አስቸጋሪ ጊዜያት በማሰላሰል ከእናቱ ጋር በመኪና ውስጥ ያሳለፉትን ልዩ ጊዜዎች ያስታውሳል። ስለ ህይወት፣ ቤተሰብ እና ምኞቶቻቸው ከልብ የመነጨ ውይይቶችን ያደርጋሉ። እነዚህ ጊዜያት በሚከሰቱበት ጊዜ ያላቸውን ጠቀሜታ በመገንዘብ ለእሱ ጠቃሚ ነበሩ። ሁበርት ለእናቱ የነበረው ፍቅር የማይናወጥ ነበር፣ ፍላጎቶቿን በመከታተል እና ምንም አይነት የአትሌቲክስ ስራውን መቼም እንዳታመልጣት፣ ከቀዶ ጥገና በማገገም ላይ እያለችም እንኳ።
አሁን፣ የሰሜን ካሮላይና ታር ሄልስ ዋና አሰልጣኝ ሁበርት ዴቪስ መድረኩን ተጠቅሞ ግንዛቤን ለማሳደግ እና ለካንሰር ምርምር ገንዘብ። ቡድኑ ከመሞቱ በፊት ቪ ፋውንዴሽን ፎር ካንሰር ምርምርን በፈጠረው በታዋቂው የኤንሲ ስቴት አሰልጣኝ ጂም ቫልቫኖ የተሰየመውን ዝግጅት ጂሚ ቪ ክላሲክ ውስጥ ለመጫወት ተዘጋጅቷል። ቪ ፋውንዴሽን ከ 350 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለካንሰር ምርምር እርዳታ የሰጠ ሲሆን በዚህ አመት ሪከርድ 43 ሚሊዮን ዶላር ተሰጥቷል ።
የካንሰር ተጽእኖ በሰሜን ካሮላይና የቅርጫት ኳስ ማህበረሰብ ውስጥም ተሰምቷል። ስቱዋርት ስኮት፣ የተወደደ የዩኤንሲ አልም እና የESPN ስብዕና፣ በ2015 ከካንሰር ጋር የነበረውን ጦርነት ተሸንፏል። ኤሪክ ሞንትሮስ፣ የቀድሞ የዩኤንሲ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች፣ የካንሰርን ጥብቅና ለማስቀደም በቅርቡ ከስርጭት ወጣ።
የሁበርት ዴቪስ እና የእናቱ ታሪክ በልጁ እና በወላጆቻቸው መካከል ያለውን የማይበጠስ ትስስር እንደ ኃይለኛ ማስታወሻ ያገለግላል። ካንሰር የሚያመጣው ህመም እና ችግር ቢኖርም, የሰውን መንፈስ ጥንካሬ እና ጥንካሬ ያሳያል. በተሞክሮው ሁበርት ዴቪስ የእናቱን ትውስታ ማክበርን ይቀጥላል እና በሚያደርገው ነገር ሁሉ እንዲኮራባት ለማድረግ ይጥራል።