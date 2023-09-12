iOS 17፡ የይለፍ ቃሎችን በአይፎን ላይ ከ iCloud Keychain ጋር እንዴት ማጋራት እንደሚቻል

አፕል ተጠቃሚዎች ያለምንም ችግር ለማንም ሰው ምስክርነቶችን እንዲያካፍሉ ለ iCloud Keychain ትልቅ ማሻሻያ እያቀረበ ነው። “የቤተሰብ ይለፍ ቃል” በመባል የሚታወቀው አዲሱ ባህሪ ተጠቃሚዎች የይለፍ ቃሎችን እና የይለፍ ቃሎችን ከታመኑ የእውቂያዎች ቡድን ጋር እንዲያካፍሉ ያስችላቸዋል። ይህ ባህሪ ከጫፍ እስከ ጫፍ የተመሰጠረ ነው እና የይለፍ ቃል መጋራት ቀላል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ያደርገዋል።
አይኦኤስ 17ን በሚያሄድ አይፎን ላይ የይለፍ ቃሎችን ለማጋራት፣ እነዚህን ደረጃዎች ይከተሉ።
- የቅንብሮች መተግበሪያውን ክፈት
- ወደ ታች ያንሸራትቱ እና የይለፍ ቃላትን ይንኩ።
- በቤተሰብ የይለፍ ቃሎች ክፍል ስር "ጀምር" ን ይምረጡ
- ሰዎችን ወደ የተጋራ የይለፍ ቃልህ ቡድን አክል (አይፎናቸው በ iOS 17 ላይም መሆን አለበት)
- ለማጋራት የሚፈልጓቸውን የይለፍ ቃሎች ወይም የይለፍ ቁልፎች ይምረጡ
- በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ "አንቀሳቅስ" ን ይንኩ።
- የይለፍ ቃሎችን ለምታጋራው ሰው/ሰዎች መልእክት ላክ
ብዙ የተጋሩ የይለፍ ቃል ቡድኖችን ማዘጋጀት ይቻላል, ይህም የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ምቾት እንዲኖር ያስችላል. ነገር ግን፣ የተጋሩ የይለፍ ቃሎችን በሚሰርዙበት ጊዜ ጥርጣሬ አለ። ወደ በቅርቡ የተሰረዘ አቃፊ ይንቀሳቀሳሉ፣ እሱም ከ30 ቀናት በኋላ በራስ-ሰር ይሰረዛል። የተጋራውን የይለፍ ቃል ማስወገድ ከፈለክ ነገር ግን በራስህ የይለፍ ቃሎች ውስጥ ካስቀመጥክ በቅርብ ጊዜ የተሰረዘውን ፎልደር የይለፍ ቃሉን በመንካት እና "ወደ የይለፍ ቃሎቼ መልስ አግኝ" የሚለውን በመምረጥ መልሰው ማግኘት ትችላለህ።
በአፕል መሳሪያዎች ላይ ያሉ የተጋሩ የይለፍ ቃሎች የ iCloud Keychainን ምቾት ያጎላሉ እና ከሚከፈልባቸው የይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎች ጋር ሲወዳደር የበለጠ ተወዳዳሪ አማራጭ ያደርገዋል። በ iOS 17 ውስጥ ያለው ይህ አዲስ ችሎታ በይለፍ ቃል መጋራት ላይ ተጨማሪ ሁለገብነት እና ደህንነትን ያመጣል። ስለዚህ አዲስ ባህሪ ጓጉተዋል?
ምንጮች:
- 9 እስከ 5 ማክ
- አፕል