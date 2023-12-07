የሕዝቅኤል ኢሊዮት መምጣት ለኒው ኢንግላንድ አርበኞች ብዙ የሚፈለግ መበረታቻ ይሰጣል

የኒው ኢንግላንድ አርበኞቹ ሕዝቅኤል ኤሊዮትን የሚሮጥ ኮከቡን በማግኘታቸው በስም ዝርዝር ውስጥ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ ነገር አድርገዋል። ከአሳዛኝ የውድድር ዘመን በኋላ፣ አርበኞቹ ጥፋታቸውን የሚያነቃቃ ተጫዋች ይፈልጋሉ፣ እና ኤሊዮት ሂሳቡን በትክክል ያሟላል።
የአርበኞቹ የሩጫ ጨዋታ በዚህ የውድድር ዘመን ብዙም ጎልቶ አልወጣም ፣ የትኛውም የአሁን ጀርባቸው በተከታታይ ተፅእኖ መፍጠር አልቻለም። Elliottን ማግኘት ሙሉ ለሙሉ ተለዋዋጭ ለውጦችን ያደርጋል። በፍጥነቱ፣ ቅልጥፍናው እና ኃይሉ፣ ኤሊዮት ቶኮችን መስበር እና ፈንጂዎችን መጫወት የሚችል ጨዋታ ለዋጭ ነው።
ኤሊዮት ለአርበኞቹ ከሚያመጣቸው ዋና ዋና ጥቅሞች መካከል አንዱ ከኋላ ሜዳው ውጪ ፓስፖርቶችን የመያዝ ችሎታው ነው። ይህ ለጥቃቱ ሌላ ልኬትን ይጨምራል እና ለሩብ ደጋፊው ማክ ጆንስ አስተማማኝ የፍተሻ መውረድ አማራጭ ይሰጣል። የኤልዮት የመቀበል ችሎታ መከላከያዎችን እንዲገምቱ ያደርጋል እና አርበኞቹ ሊበዘብዙባቸው የሚችሏቸውን አለመዛመድ ይፈጥራል።
በሜዳ ላይ ካለው ችሎታው በተጨማሪ የኤሊዮት መምጣት የቡድኑን ሞራል እንዲጨምር የሚፈለገውን እድገት ያመጣል። የእሱ የአሸናፊነት አስተሳሰብ እና የተረጋገጠ የስኬት ሪከርድ የቡድን ጓደኞቹን ያነሳሳል እና በድርጅቱ ውስጥ የአሸናፊነት ባህልን ያሳድጋል። አርበኞቹ ለጨዋታ ቦታ ሲገፋፉ ከፍተኛ ጫና በሚፈጥሩ ሁኔታዎች ውስጥ የመጫወት ልምድ በጣም ጠቃሚ ይሆናል.
ኤሊዮት በሜዳው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ባይካድም፣ አዳኝ አለመሆኑን ግን ማስታወስ ጠቃሚ ነው። አርበኞች ግንቦት XNUMX አሁንም ትኩረት የሚሹ የድክመት ቦታዎች አሉበት በተለይም በኳስ መከላከያ በኩል። ሆኖም የኤልዮት መገኘት የቡድኑን ብቃት ከፍ እንደሚያደርግ እና በእያንዳንዱ ጨዋታ የመፋለም እድል እንደሚፈጥርላቸው ጥርጥር የለውም።
በአጠቃላይ፣ የሕዝቅኤል ኤሊዮትን ወደ ኒው ኢንግላንድ አርበኞች መጨመራቸው ትልቅ ፍላጎታቸውን የሚፈታ እና ለቡድኑ በጣም አስፈላጊ የሆነ ማበረታቻ ነው። በችሎታው፣ በተለዋዋጭነቱ እና በአመራር ባህሪው፣ ኤሊዮት ጨዋታ ለዋጭ እና አርበኞቹን ወደ ስኬት የማሳደጉ አቅም አለው። ከቡድኑ ጋር እንዴት እንደሚዋሃድ እና በውድድር ዘመናቸው ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ ማየት አስደሳች ይሆናል።